Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.93

EUR

86.59

OIL

75.37

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

581

 

 

 

 

 

Новости

ВС РФ расширяют зону контроля на флангах Константиновки, украинские военные перешли к новой тактике «просачивания». Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • На харьковском направлении российские военные закрепились на новом приграничном участке к востоку от Волчанска
  • На константиновском направлении подразделения ВС РФ расширяют зону уверенного контроля на флангах Константиновки
  • Украинские военные перешли к тактике «просачивания» налегке с расчетом на снабжение при помощи тяжелых дронов
  • ООН — июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей в Украине с начала полномасштабной войны
  • Financial Times — вызванный украинскими налетами топливный кризис затрагивает примерно 50 млн россиян
  • В результате удара по военному аэродрому Борисоглебск уничтожен резервуарный парк горюче-смазочных материалов
  • Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 233 033 человека
  • Зеленский — Украина в ближайшие дни получит от США новую партию противобаллистических ракет для ЗРК Patriot

Обстановка на фронте

На харьковском направлении российские военные закрепились на новом приграничном участке к востоку от Волчанска.

По информации DeepStatе, ВС РФ закрепились по украинскую сторону границы в районе Бочкова к востоку от Волчанска. Само село проект с середины июня относит к «серой зоне».

На константиновском направлении подразделения ВС РФ расширяют зону уверенного контроля на флангах Константиновки.

В DeepState отметили расширение российской зоны уверенного контроля к востоку от Константиновки. Согласно карте проекта, большая часть города остается в «серой зоне», причем уверенный контроль СОУ сохраняется в центральной и северо-западной части.

На покровском направлении российские войска продвигаются в сторону Доброполья.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в селе Затышок (до 2024 года — Суворово) в районе Добропольского выступа. В результате это село практически полностью оказалось под российским контролем.

«Военкор» государственного агентства РИА «Новости» Александр Харченко рассказывает, что украинские дроны типа «Баба-яга» доставляют дроны, боеприпасы и тяжелые вооружения пехотинцам, которые «просачиваются» в российские тылы налегке. Он отмечает, что ВС РФ не могут применять такую тактику из-за нехватки тяжелых дронов и НРТК. Автор канала «🇺🇦 Укроп-самосейка 🇺🇦» подтверждает слова Харченко и уточняет, что украинские военные увеличили полезную нагрузку «Бабы-яги», усовершенствовав эти дроны так, что они могут опускаться почти до земли, не теряя связи с оператором, а не сбрасывать груз с высоты.

Сергей «Флеш» Бескрестнов поделился видео зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «Страж» 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов», на котором показан перехват дроном-перехватчиком, предположительно, российского воздушного шара в виде человека-паука.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3937

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 июля 137 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (114 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 18 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате атаки на АЗС в Запорожье накануне, сообщили местные власти.

Telegramhttps://t.me/theinsru/3938

Z-каналы публикуют (12) видео пожара после атаки на Киевскую область. Заявляется, что целью стала либо нефтебаза в районе села Переяславское, либо АЗС.

В Харьковской области один человек погиб, еще трое пострадали при ночной атаке, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Повреждения получили пять частных домов и два хозяйственных строения.

В результате удара FPV-дрона погибла последняя жительница села Токаревка Вторая в Харьковской области, сообщил накануне глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

CIT подсчитали, что только за 9 июля при атаках БПЛА на Херсон два человека погибли, еще 32, в том числе два подростка, пострадали.

По информации ООН, июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для гражданских лиц в Украине с начала полномасштабной войны: погибли как минимум 265 мирных жителей, еще 1816 получили ранения.

Склад боеприпасов на Жулянском машиностроительном заводе «Визар» в городе Вишневое в Киевской области, атакованный в ночь на 6 июля, принадлежит концерну «Укроборонпром», заявил Владимир Зеленский. Виновные будут уволены и привлечены к уголовной ответственности, добавил он. В результате той атаки семь человек погибли, еще 26 пострадали, были повреждены 253 частных жилых дома и 27 многоквартирных.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 9 июля 152 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 10 июля были перехвачены 376 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.

В результате ночного налета беспилотников загорелись нефтяные объекты в Краснодарском крае и Ростовской области. В Краснодарском крае пожар возник на Ильском нефтеперерабатывающем заводе — об этом пишет региональный оперштаб. Сообщается также, что в станице Северской обломки беспилотников упали на частных дачных участках, обошлось без пострадавших.

В Ростовской области дроны ударили по «объектам хранения нефтепродуктов» в Азове и объектам на территории порта в Таганроге, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Погибших и пострадавших нет. Украинский Telegram-канал Supernova+ уточнил, что в Азове загорелась нефтебаза, принадлежащая, как пишет Astra, ООО «Корт». По информации канала Exilenova+, в городе также атакован АО «Азовский оптико-механический завод».

Telegramhttps://t.me/theinsru/3939

Издание Astra сообщает, что в Таганроге произошел пожар на нефтебазе «Курганнефтепродукт». Власти Таганрога объявили об эвакуации из домов в «зоне ЧС», где начался пожар. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» пишет о поражении в общей сложности пяти нефтебаз в Ростовской области.

По сведениям подписчиков издания Astra, атакованная накануне «Тверская нефтебаза» продолжает гореть.

OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ установил, что на компрессорной станции «Краснодарская», участвующей в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», в результате атаки 7 июля была повреждена установка охлаждения газа. На спутниковом снимке видны последствия пожара и ремонтная техника. Также проект публикует спутниковые снимки двух танкеров из 35 судов, пораженных за четыре дня Силами беспилотных систем. На снимках зафиксированы разливы топлива и пожары на танкерах.

Спутниковый снимок последствий украинского налета на компрессорную станцию «Краснодарская» 7 июля 2026 года

Спутниковый снимок последствий украинского налета на компрессорную станцию «Краснодарская» 7 июля 2026 года

Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Саратовский НПЗ приостановил переработку нефти после налета беспилотников 8 июля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Удар пришелся по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 20 тысяч тонн в сутки — единственной установке такого типа на предприятии.

Топливный кризис затрагивает около 50 млн россиян, или 35% населения, к таким выводам пришло издание Financial Times, проанализировав данные об автомобилистах в каждом регионе России. Между тем количество жителей, столкнувшихся с проблемами из-за дефицита топлива, может быть еще больше, так как не все пострадавшие водят автомобили. Например, в нескольких районах Забайкалья перестали вывозить отходы, а маркетплейс Wildberries повысил комиссии для селлеров из-за увеличения логистических расходов, отметило издание «Важные истории».

В оккупированной части Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня из-за многочисленных пожаров на полях с урожаем в результате украинских атак, сообщил накануне «глава» региона Евгений Балицкий. Также он написал, что «в результате атаки на ключевые объекты энергетической инфраструктуры значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения».

В Шахтерске в Донецкой области была атакована подстанция, пишет канал Exilenova+.

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атак в оккупированной части Донецкой области, сообщил накануне «глава ДНР» Денис Пушилин. Восемь человек были ранены в оккупированной части Луганской области, пятеро из них — при ударе по заправочной станции, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

В результате украинского удара по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области 8 июля был уничтожен резервуарный парк горюче-смазочных материалов, построенный зимой 2023 годавыяснил канал AviVector.

Спутниковый снимок последствий украинского удара по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области 8 июля 2026 года

Спутниковый снимок последствий украинского удара по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области 8 июля 2026 года

AviVector

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 8 июля по 20:00 9 июля стало известно как минимум о 14 погибших и 103 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Русской службе Би-би-си совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров на основе сообщений в открытых источниках удалось установить имена 233 033 российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину. В это число входят как минимум 3 589 иностранцев, воевавших в составе российской армии, в том числе 2 304 человека из КНДР.

Стало известно, что украинский Ми-8 разбился 30 июня 2026 года из-за столкновения с дроном типа «Шахед» в районе села Старицковка в Полтавской области. Об этом пишет местное издание «Зміст.Полтава» со ссылкой на заявление властей Нехворощанской общины.

Вооружения и военная техника

Владимир Зеленский анонсировал, что Украина в ближайшие дни получит от США новую партию противобаллистических ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot. Также он заявил о готовности сотрудничать с японской корпорацией Mitsubishi, которая уже производит такие ракеты, для развертывания их производства в Украине, и анонсировал совместную работу над европейским проектом по созданию собственного перехватчика «Фрея». Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать с Украиной в производстве PAC-3 и сообщил, что развертывание такого производства может занять «много недель».

О главных событиях войны 9 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские войска продвигаются к реке Мокрые Ялы, удары по инфраструктуре энергомоста «Кубань — Крым». Что происходит на фронте

Все военные сводки The Insider можно прочитать тут

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  2. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  3. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  4. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте