ВС РФ расширяют зону контроля на флангах Константиновки, украинские военные перешли к новой тактике «просачивания». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На харьковском направлении российские военные закрепились на новом приграничном участке к востоку от Волчанска

На константиновском направлении подразделения ВС РФ расширяют зону уверенного контроля на флангах Константиновки

Украинские военные перешли к тактике «просачивания» налегке с расчетом на снабжение при помощи тяжелых дронов

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Обстановка на фронте

На харьковском направлении российские военные закрепились на новом приграничном участке к востоку от Волчанска.

По информации DeepStatе, ВС РФ закрепились по украинскую сторону границы в районе Бочкова к востоку от Волчанска. Само село проект с середины июня относит к «серой зоне».

На константиновском направлении подразделения ВС РФ расширяют зону уверенного контроля на флангах Константиновки.

В DeepState отметили расширение российской зоны уверенного контроля к востоку от Константиновки. Согласно карте проекта, большая часть города остается в «серой зоне», причем уверенный контроль СОУ сохраняется в центральной и северо-западной части.

На покровском направлении российские войска продвигаются в сторону Доброполья.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в селе Затышок (до 2024 года — Суворово) в районе Добропольского выступа. В результате это село практически полностью оказалось под российским контролем.

«Военкор» государственного агентства РИА «Новости» Александр Харченко рассказывает, что украинские дроны типа «Баба-яга» доставляют дроны, боеприпасы и тяжелые вооружения пехотинцам, которые «просачиваются» в российские тылы налегке. Он отмечает, что ВС РФ не могут применять такую тактику из-за нехватки тяжелых дронов и НРТК. Автор канала «🇺🇦 Укроп-самосейка 🇺🇦» подтверждает слова Харченко и уточняет, что украинские военные увеличили полезную нагрузку «Бабы-яги», усовершенствовав эти дроны так, что они могут опускаться почти до земли, не теряя связи с оператором, а не сбрасывать груз с высоты.

Сергей «Флеш» Бескрестнов поделился видео зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «Страж» 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов», на котором показан перехват дроном-перехватчиком, предположительно, российского воздушного шара в виде человека-паука.