ВС РФ расширяют зону контроля на флангах Константиновки, украинские военные перешли к новой тактике «просачивания». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На харьковском направлении российские военные закрепились на новом приграничном участке к востоку от Волчанска
- На константиновском направлении подразделения ВС РФ расширяют зону уверенного контроля на флангах Константиновки
- Украинские военные перешли к тактике «просачивания» налегке с расчетом на снабжение при помощи тяжелых дронов
- ООН — июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей в Украине с начала полномасштабной войны
- Financial Times — вызванный украинскими налетами топливный кризис затрагивает примерно 50 млн россиян
- В результате удара по военному аэродрому Борисоглебск уничтожен резервуарный парк горюче-смазочных материалов
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 233 033 человека
- Зеленский — Украина в ближайшие дни получит от США новую партию противобаллистических ракет для ЗРК Patriot
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российские военные закрепились на новом приграничном участке к востоку от Волчанска.
По информации DeepStatе, ВС РФ закрепились по украинскую сторону границы в районе Бочкова к востоку от Волчанска. Само село проект с середины июня относит к «серой зоне».
На константиновском направлении подразделения ВС РФ расширяют зону уверенного контроля на флангах Константиновки.
В DeepState отметили расширение российской зоны уверенного контроля к востоку от Константиновки. Согласно карте проекта, большая часть города остается в «серой зоне», причем уверенный контроль СОУ сохраняется в центральной и северо-западной части.
На покровском направлении российские войска продвигаются в сторону Доброполья.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в селе Затышок (до 2024 года — Суворово) в районе Добропольского выступа. В результате это село практически полностью оказалось под российским контролем.
«Военкор» государственного агентства РИА «Новости» Александр Харченко рассказывает, что украинские дроны типа «Баба-яга» доставляют дроны, боеприпасы и тяжелые вооружения пехотинцам, которые «просачиваются» в российские тылы налегке. Он отмечает, что ВС РФ не могут применять такую тактику из-за нехватки тяжелых дронов и НРТК. Автор канала «🇺🇦 Укроп-самосейка 🇺🇦» подтверждает слова Харченко и уточняет, что украинские военные увеличили полезную нагрузку «Бабы-яги», усовершенствовав эти дроны так, что они могут опускаться почти до земли, не теряя связи с оператором, а не сбрасывать груз с высоты.
Сергей «Флеш» Бескрестнов поделился видео зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона «Страж» 1-го корпуса Нацгвардии Украины «Азов», на котором показан перехват дроном-перехватчиком, предположительно, российского воздушного шара в виде человека-паука.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 10 июля 137 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (114 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 18 БПЛА в 16 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате атаки на АЗС в Запорожье накануне, сообщили местные власти.
Z-каналы публикуют (1, 2) видео пожара после атаки на Киевскую область. Заявляется, что целью стала либо нефтебаза в районе села Переяславское, либо АЗС.
В Харьковской области один человек погиб, еще трое пострадали при ночной атаке, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов. Повреждения получили пять частных домов и два хозяйственных строения.
В результате удара FPV-дрона погибла последняя жительница села Токаревка Вторая в Харьковской области, сообщил накануне глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
CIT подсчитали, что только за 9 июля при атаках БПЛА на Херсон два человека погибли, еще 32, в том числе два подростка, пострадали.
По информации ООН, июнь 2026 года стал самым смертоносным месяцем для гражданских лиц в Украине с начала полномасштабной войны: погибли как минимум 265 мирных жителей, еще 1816 получили ранения.
Склад боеприпасов на Жулянском машиностроительном заводе «Визар» в городе Вишневое в Киевской области, атакованный в ночь на 6 июля, принадлежит концерну «Укроборонпром», заявил Владимир Зеленский. Виновные будут уволены и привлечены к уголовной ответственности, добавил он. В результате той атаки семь человек погибли, еще 26 пострадали, были повреждены 253 частных жилых дома и 27 многоквартирных.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 9 июля 152 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 10 июля были перехвачены 376 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
В результате ночного налета беспилотников загорелись нефтяные объекты в Краснодарском крае и Ростовской области. В Краснодарском крае пожар возник на Ильском нефтеперерабатывающем заводе — об этом пишет региональный оперштаб. Сообщается также, что в станице Северской обломки беспилотников упали на частных дачных участках, обошлось без пострадавших.
В Ростовской области дроны ударили по «объектам хранения нефтепродуктов» в Азове и объектам на территории порта в Таганроге, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Погибших и пострадавших нет. Украинский Telegram-канал Supernova+ уточнил, что в Азове загорелась нефтебаза, принадлежащая, как пишет Astra, ООО «Корт». По информации канала Exilenova+, в городе также атакован АО «Азовский оптико-механический завод».
Издание Astra сообщает, что в Таганроге произошел пожар на нефтебазе «Курганнефтепродукт». Власти Таганрога объявили об эвакуации из домов в «зоне ЧС», где начался пожар. Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» пишет о поражении в общей сложности пяти нефтебаз в Ростовской области.
По сведениям подписчиков издания Astra, атакованная накануне «Тверская нефтебаза» продолжает гореть.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ установил, что на компрессорной станции «Краснодарская», участвующей в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», в результате атаки 7 июля была повреждена установка охлаждения газа. На спутниковом снимке видны последствия пожара и ремонтная техника. Также проект публикует спутниковые снимки двух танкеров из 35 судов, пораженных за четыре дня Силами беспилотных систем. На снимках зафиксированы разливы топлива и пожары на танкерах.
Саратовский НПЗ приостановил переработку нефти после налета беспилотников 8 июля, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Удар пришелся по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 20 тысяч тонн в сутки — единственной установке такого типа на предприятии.
Топливный кризис затрагивает около 50 млн россиян, или 35% населения, к таким выводам пришло издание Financial Times, проанализировав данные об автомобилистах в каждом регионе России. Между тем количество жителей, столкнувшихся с проблемами из-за дефицита топлива, может быть еще больше, так как не все пострадавшие водят автомобили. Например, в нескольких районах Забайкалья перестали вывозить отходы, а маркетплейс Wildberries повысил комиссии для селлеров из-за увеличения логистических расходов, отметило издание «Важные истории».
В оккупированной части Запорожской области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня из-за многочисленных пожаров на полях с урожаем в результате украинских атак, сообщил накануне «глава» региона Евгений Балицкий. Также он написал, что «в результате атаки на ключевые объекты энергетической инфраструктуры значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения».
В Шахтерске в Донецкой области была атакована подстанция, пишет канал Exilenova+.
Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате атак в оккупированной части Донецкой области, сообщил накануне «глава ДНР» Денис Пушилин. Восемь человек были ранены в оккупированной части Луганской области, пятеро из них — при ударе по заправочной станции, сообщил «глава ЛНР» Леонид Пасечник.
В результате украинского удара по военному аэродрому Борисоглебск в Воронежской области 8 июля был уничтожен резервуарный парк горюче-смазочных материалов, построенный зимой 2023 года, выяснил канал AviVector.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 8 июля по 20:00 9 июля стало известно как минимум о 14 погибших и 103 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русской службе Би-би-си совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров на основе сообщений в открытых источниках удалось установить имена 233 033 российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину. В это число входят как минимум 3 589 иностранцев, воевавших в составе российской армии, в том числе 2 304 человека из КНДР.
Стало известно, что украинский Ми-8 разбился 30 июня 2026 года из-за столкновения с дроном типа «Шахед» в районе села Старицковка в Полтавской области. Об этом пишет местное издание «Зміст.Полтава» со ссылкой на заявление властей Нехворощанской общины.
Вооружения и военная техника
Владимир Зеленский анонсировал, что Украина в ближайшие дни получит от США новую партию противобаллистических ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot. Также он заявил о готовности сотрудничать с японской корпорацией Mitsubishi, которая уже производит такие ракеты, для развертывания их производства в Украине, и анонсировал совместную работу над европейским проектом по созданию собственного перехватчика «Фрея». Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать с Украиной в производстве PAC-3 и сообщил, что развертывание такого производства может занять «много недель».
О главных событиях войны 9 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские войска продвигаются к реке Мокрые Ялы, удары по инфраструктуре энергомоста «Кубань — Крым». Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут