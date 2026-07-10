Беспилотники атаковали Кубань и Ростовскую область. В регионах горят нефтебазы

Более 350 беспилотников атаковали российские регионы в ночь на 10 июля. Сообщается о пожарах на предприятиях в Краснодарском крае и Ростовской области.

Оперштаб Краснодарского края, в частности, подтверждает пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России.