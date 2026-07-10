Беспилотники атаковали Кубань и Ростовскую область. В регионах горят нефтебазы

Более 350 беспилотников атаковали российские регионы в ночь на 10 июля. Сообщается о пожарах на предприятиях в Краснодарском крае и Ростовской области.
Оперштаб Краснодарского края, в частности, подтверждает пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России.
Сообщается, что в станице Северской упали обломки беспилотников на частных дачных участках. О пострадавших информации нет.
Пожары также фиксируют в Таганроге и Азове Ростовской области. В Азове горят «объекты хранения нефтепродуктов»: предположительно, это местная нефтебаза и Азовский оптико-механический завод — приборостроительный завод, который является частью оборонно-промышленного комплекса.
На видео, которые публикуют очевидцы, видно, как над нефтехранилищами поднимаются клубы дыма.
В Таганроге после ударов горит нефтебаза «Курганнефтепродукт», расположенная в порту. Обломки также упали на частные дома и административное здание, о пострадавших неизвестно. Жителей домов, расположенных в районе порта, эвакуируют, сообщили местные власти.
Российское Минобороны ночью отчиталось о перехвате 376 украинских беспилотников над 12 регионами и аннексированным Крымом.