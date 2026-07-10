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Новости

Беспилотники атаковали Кубань и Ростовскую область. В регионах горят нефтебазы

The Insider
Фото: пожар после удара беспилотника в Азове, Ростовская область, 10.07.2026 / Exilenova+

Фото: пожар после удара беспилотника в Азове, Ростовская область, 10.07.2026 / Exilenova+

Более 350 беспилотников атаковали российские регионы в ночь на 10 июля. Сообщается о пожарах на предприятиях в Краснодарском крае и Ростовской области.

Оперштаб Краснодарского края, в частности, подтверждает пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

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Сообщается, что в станице Северской упали обломки беспилотников на частных дачных участках. О пострадавших информации нет. 

Пожары также фиксируют в Таганроге и Азове Ростовской области. В Азове горят «объекты хранения нефтепродуктов»: предположительно, это местная нефтебаза и Азовский оптико-механический завод — приборостроительный завод, который является частью оборонно-промышленного комплекса. 

На видео, которые публикуют очевидцы, видно, как над нефтехранилищами поднимаются клубы дыма. 

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В Таганроге после ударов горит нефтебаза «Курганнефтепродукт», расположенная в порту. Обломки также упали на частные дома и административное здание, о пострадавших неизвестно. Жителей домов, расположенных в районе порта, эвакуируют, сообщили местные власти.

Российское Минобороны ночью отчиталось о перехвате 376 украинских беспилотников над 12 регионами и аннексированным Крымом.

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