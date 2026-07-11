Россия в третий раз за неделю атаковала Киев. Как минимум 10 человек пострадали, в городе вспыхнули пожары

В результате российской атаки на Киев пострадали десять человек, в том числе ребенок, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. По словам мэра Киева Виталия Кличко, речь идет об 11-летнем мальчике. Как минимум четырех раненых госпитализировали, остальным помогли на месте. РФ обстреляла украинскую столицу уже в третий раз за неделю.

Попадания и пожары зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города. В Соломенском районе российский удар пришелся по трехэтажному зданию, в котором находятся офисы и склады. На месте вспыхнул пожар, который уже потушили. По другому адресу в этом районе поврежден железнодорожный локомотив. В Дарницком после попадания в проезжую часть загорелся электрощит управления светофорами. Огонь потушили, в расположенных рядом жилых домах выбило окна. В Днепровском районе возгорание произошло на одном из складов.

Кроме того, в Киевской области российская атака привела к пожару на одном из инфраструктурных объектов. Огонь охватил около 4 тысяч кв. м площади. Пожар уже потушили.