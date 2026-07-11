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Новости

Россия в третий раз за неделю атаковала Киев. Как минимум 10 человек пострадали, в городе вспыхнули пожары

The Insider
ГСЧС Украины / Telegram

ГСЧС Украины / Telegram

В результате российской атаки на Киев пострадали десять человек, в том числе ребенок, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. По словам мэра Киева Виталия Кличко, речь идет об 11-летнем мальчике. Как минимум четырех раненых госпитализировали, остальным помогли на месте. РФ обстреляла украинскую столицу уже в третий раз за неделю.

Попадания и пожары зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города. В Соломенском районе российский удар пришелся по трехэтажному зданию, в котором находятся офисы и склады. На месте вспыхнул пожар, который уже потушили. По другому адресу в этом районе поврежден железнодорожный локомотив. В Дарницком после попадания в проезжую часть загорелся электрощит управления светофорами. Огонь потушили, в расположенных рядом жилых домах выбило окна. В Днепровском районе возгорание произошло на одном из складов.

Кроме того, в Киевской области российская атака привела к пожару на одном из инфраструктурных объектов. Огонь охватил около 4 тысяч кв. м площади. Пожар уже потушили.

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ГСЧС Украины

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Всего в ночь на 11 июля Россия выпустила по Украине шесть баллистических ракет, шесть ракет других типов и 121 беспилотник. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО перехватили две ракеты Х-59/69 и 111 дронов. Попадания зафиксированы на 11 объектах.

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 6 июля 19 человек погибли, в том числе 12-летний мальчик, еще более 60 получили ранения. Попадания пришлись по жилым многоэтажным домам в Подольском и Дарницком районах. Через день, 8 июля, при очередных ударах погибли трое, пострадали более 10. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в Деснянском районе.

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