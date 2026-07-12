«Если у вас нет света, его не будет 6 часов. Если свет есть, он будет в течение 2 часов» — Развозжаев предупредил жителей Севастополя

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развозжаев предупредил жителей города, что из-за «аварии на магистральных сетях» электричество будут подавать по временной схеме: после 6 часов без света электроснабжение будут восстанавливать примерно на 2 часа. По его словам, «авария» произошла за пределами Севастополя, из-за нее городу значительно сократили лимит потребляемой мощности.

«Если у вас сейчас нет света, будьте готовы к тому, что его не будет около 6 часов. Если свет есть, он будет подаваться в течение 2 часов, после чего последует отключение»,

— написал Развозжаев вечером 12 июля. Одновременно отключены потребители первой и второй очередей, поэтому соблюдать действовавший ранее график «три часа со светом, три часа без света» невозможно.

За два часа до сообщения Развозжаева «Севастопольэнерго» заявило о «технологическом нарушении» в магистральных сетях Крымской энергосистемы. Диспетчер Черноморского регионального диспетчерского управления потребовал значительно ограничить потребление мощности. Когда последствия аварии устранят и Севастополю вернут необходимый объем электроэнергии, городские власти обещают вернуться к графику «три через три».

В Алуште российские власти ожидают еще более длительных отключений. Глава оккупационной администрации города Галина Огнёва сообщила, что, по предварительному графику «Крымэнерго», электричество будут подавать на 2 часа, после чего отключать на 8-10 часов. Она назвала повреждение сетей «серьезным» и заявила, что Алуште временно увеличили лимит мощности за счет других районов полуострова. По словам Огневой, проблемы с электроснабжением затронули весь аннексированный Крым.