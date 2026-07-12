Правительство России выделило 4,3 млрд рублей турбизнесу Крыма и Севастополя после обвала бронирований и топливного кризиса

Правительство России выделило 4,3 млрд рублей на поддержку туристических компаний в аннексированных Крыму и Севастополе на фоне снижения турпотока, топливного кризиса и перебоев в работе транспорта и энергетики. Распоряжение было опубликовано 11 июля.

Крым получит 3,7 млрд рублей, Севастополь — 584,6 млн рублей. Деньги выделят из резервного фонда правительства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Власти рассчитывают, что благодаря субсидиям в 2026 году продолжат работу не менее 4600 компаний и индивидуальных предпринимателей туристической отрасли.

В сообщении правительства говорится, что средства предусмотрены для единовременных выплат сотрудникам туристических компаний. При этом в самом распоряжении механизм выплат не описан: документ предусматривает перечисление субсидий бюджетам Крыма и Севастополя для поддержки юридических лиц и предпринимателей. Соглашения о предоставлении денег должны заключить в течение 30 дней.

Правительство связало необходимость поддержки со снижением туристического потока «из-за действий вооруженных сил Украины». В самом распоряжении используется более общая формулировка — работа отрасли «в условиях геополитического и санкционного давления».

По данным Travelline, количество гостиничных бронирований в Севастополе на июль и август сократилось на 43,1% по сравнению с прошлым годом, в Крыму — на 30,9%. Число отмененных бронирований выросло соответственно на 78,9% и 87,9%. Туристы отказываются от поездок из-за проблем с транспортом, нехватки бензина, отключений электричества и регулярных атак.

В июне представители туристического и ресторанного бизнеса Севастополя сообщали, что выручка гостиниц и заведений общепита сократилась примерно вдвое. По их оценке, под угрозой увольнения оказались около 35 тысяч человек. Предприниматели просили власти субсидировать зарплаты, предоставить кредитные каникулы и налоговые льготы.

С 6 июля Украина ежедневно сообщает об атаках на суда в Азовском море, в том числе на танкеры, задействованные в снабжении Крыма топливом. Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди утверждает, что с 6 по 12 июля были атакованы 90 судов. Независимого подтверждения этой цифры нет, однако почти все атаки СБС сопровождаются публикациями видео, снятых с атакующих суда дронов.