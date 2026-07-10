Российский Красный Крест закупил для Крыма 43 тонны воды и установку для ее очистки на фоне режима ЧС

Российский Красный Крест сформировал в аннексированном Крыму запас из 43 тонн питьевой воды и закупает для Севастополя установку для ее очистки на случай перебоев с водоснабжением, сообщили в организации. РКК также создает резервы продуктов, предметов гигиены и оборудования на фоне действующего на полуострове режима чрезвычайной ситуации.

В Крыму, по данным РКК, уже подготовлены 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, а также инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли. В Севастополе сформировали запас из 600 наборов с продуктами и средствами гигиены. Их планируют выдавать инвалидам I и II групп, переселенцам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Установку для очистки воды разместят в центре помощи населению при чрезвычайных ситуациях, который РКК намерен открыть в Севастополе 15 июля. Там также установят резервные аккумуляторы: в случае отключения электричества жители смогут зарядить телефоны, подключиться к Wi-Fi и воспользоваться компьютерами.

Оккупационные власти Крыма и Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера 26 июня. Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов объяснял это необходимостью «упорядочения вопросов экономического характера» и обеспечения работы систем жизнеобеспечения. Решение приняли на фоне дефицита топлива и продуктов, перебоев с электричеством и водой, а также ограничений в работе транспорта.

В Севастополе часть водозаборов переставала работать из-за отключений электричества, поскольку насосы не могли подавать воду в систему. В конце июня в Крыму также останавливались междугородние троллейбусы, а 6 июля без электроснабжения остались потребители во всех городах и районах полуострова. После новых перебоев операторы связи включили аварийный роуминг, в котором мобильный интернет доступен только для сервисов из белого списка.