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Новости

В Крыму включили аварийный роуминг на фоне перебоев с электричеством. Мобильный интернет будет доступен только для сайтов из «белого списка»

The Insider
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Мобильные операторы во временно оккупированном Крыму включили аварийный роуминг на всей территории полуострова, сообщил местный оператор «Миранда». Такой режим должен позволить абонентам оставаться на связи, если часть базовых станций перестанет работать из-за отключений электричества.

Абоненты «Миранды» смогут подключаться к сети «Вин мобайла», а абоненты «Вин мобайла», «Волны» и «+7Телеком» — к сети «Миранды». Если телефон не подключается автоматически, оператор рекомендует выбрать сеть вручную в настройках.

В аварийном роуминге доступны голосовые вызовы и SMS. Мобильный интернет при этом будет работать ограниченно, только для сервисов из «белого списка». Это значит, что пользователям будет доступен не весь интернет, а только заранее разрешенные сайты и сервисы. Поддержка оператора «Волна» также уточняла, что аварийный роуминг работает только для сервисов из «белых списков».

«Миранда» — один из местных операторов связи, работающих в Крыму после аннексии полуострова Россией. Компания предоставляет мобильную связь, домашний интернет и ТВ в республике, а также на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В Крыму сохраняется уникальная ситуация со связью из-за статуса полуострова. После аннексии крупнейшие российские операторы, МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2, долгое время не разворачивали там собственную мобильную инфраструктуру напрямую, опасаясь санкций. Их абоненты обслуживались через местные сети по отдельным договоренностям, то есть фактически через роуминг.

Из-за этого в Крыму сложилась отдельная телеком-система с местными операторами вроде «Вин мобайла», «Волны», «Крымтелекома», «+7Телеком» и «Миранды». «Миранда-медиа» связана с «Ростелекомом».

Аварийный роуминг включили на фоне проблем с электроснабжением в Крыму и других оккупированных Россией регионах. Например, оккупированная Россией часть Херсонской области в последние дни сталкивается с масштабными отключениями света. Назначенные РФ власти несколько раз сообщали о повреждениях энергетической инфраструктуры после атак, временных отключениях для «стабилизации энергосистемы» и полном или частичном обесточивании всех округов региона.

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