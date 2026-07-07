Глава оккупационной администрации Херсонской области объявил о введении режима «техногенной ЧС». Позже пост исчез

Владимир Сальдо, глава оккупационной администрации части Херсонской области, занятой российскими войсками, сообщил, что подписал указ о введении режима «техногенной чрезвычайной ситуации». Позже этот пост исчез из его Telegram-канала, однако сохранился в интернет-архиве.

Аналогичный пост Сальдо публиковал и в российском мессенджере Max, откуда он также был удален. Сам он это официально не комментировал. В посте Сальдо утверждал, что режим ЧС позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики.

«Режим чрезвычайной ситуации сократит лишние процедуры, чтобы оперативнее проводить необходимые работы, закупать технику, оборудование и материалы. Для жителей ничего не меняется. Режим ЧС не вводит ограничений и не влияет на привычный уклад жизни».

В российской системе режим ЧС позволяет властям переводить органы управления и аварийные службы на особый порядок работы, оперативно выделять средства и проводить срочные закупки для ликвидации последствий аварий или повреждений.

Кроме того, такой режим может давать властям право ограничивать доступ людей и транспорта в зону ЧС, определять порядок использования транспорта, связи и другого имущества органов власти, муниципалитетов и организаций, а также приостанавливать работу организаций в опасной зоне. При этом из сообщения Сальдо неясно, какие именно объекты были повреждены, на какой территории должен был действовать режим ЧС и почему сообщение затем удалили.

Оккупированная Россией часть Херсонской области в эти дни сталкивается с масштабными отключениями электричества. 1 июля Сальдо сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры и частичном нарушении электроснабжения в нескольких округах. По его словам, система испытывала повышенную нагрузку, а по вечерам были возможны перепады напряжения.

3 июля Сальдо предупреждал о временном отключении электричества по всему региону для «стабилизации энергосистемы» после повреждений, которые, как он утверждал, были получены в результате украинских атак. 5 июля он сообщил, что все округа Херсонской области полностью или частично остались без света. Утром 7 июля Сальдо также писал о массированной атаке беспилотников и отключении света более чем в 200 населенных пунктах.