Российские военные эксперты провели штабную игру по отражению наступления ВСУ на Крым

К публикации Мураховский приложил топографическую систему координат 1942 года (СК-42) Крыма и прилегающей акватории Чёрного моря. Почти все топографические карты крупного масштаба на территорию бывшего СССР были выполнены именно в СК-42. То есть это обычная топографическая основа со слоями, и, по всей видимости, она и используется в СГР «Равелин» — это специализированный графический редактор и программный модуль для российских силовых структур. Он предназначен для создания и редактирования оперативной обстановки (цветной векторной информации), нанесенной на электронные карты местности. На GIS-программе видна надпись [500 Крым и Херсон], вероятно это слой для основы СК-42.

Сценарий явно моделирует десантную/морскую операцию: в Чёрном море нарисованы многочисленные синие стрелки и маршруты, идущие со стороны Одессы/северо-западного Чёрного моря к Крыму. На карте отмечены красные оборонительные позиции в Крыму, особенно вокруг Севастополя, северного Крыма и восточной части полуострова. На карте есть район Керчи и Керченского пролива справа — он тоже плотно размечен красными объектами, то есть в игре учитывали не только западный Крым и Севастополь, но и восточный фланг.

Судя по публикации Мураховского, в сценарии речь, вероятно, шла не о классическом десанте времен Второй мировой, когда сотни кораблей подходят к берегу, а о современной операции с массовым применением беспилотников, дальнобойного высокоточного оружия, разведывательных систем и, возможно, небольших быстроходных катеров.

Виктор Мураховский — военный эксперт, полковник запаса, в прошлом офицер Генерального штаба Вооруженных сил России, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и эксперт «Изборского клуба». Неоднократно выступал в российских и зарубежных СМИ как военный комментатор. В публикациях осторожен, избегает оценок.