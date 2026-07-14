На пляжи Азовского моря выбросило нефтепродукты. В районе загрязнения ввели локальный режим ЧС

На побережье Азовского моря в Краснодарском крае обнаружили несколько загрязненных нефтепродуктами участков. Выбросы подтвердили в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе, расположенных примерно в 100 км друг от друга. Источник нефтепродуктов власти пока не назвали.
В Темрюкском районе загрязнение обнаружили на отдельных участках между косой Чушка и поселком Кучугуры общей протяженностью около 5–6 км, сообщили в оперативном штабе региона. Там же нашли покрытые нефтепродуктами водоросли. В Запорожском сельском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации.
Берег в Темрюкском районе очищают 69 человек при помощи техники. Загрязненный грунт собирают и вывозят, а водную поверхность обработали 1 тонной сорбента, утверждают чиновники. Когда планируется закончить работы, не уточняется.
Позднее краевой оперативный штаб подтвердил выброс нефтепродуктов и в Приморско-Ахтарском округе. Загрязнение протяженностью около километра обнаружили во время мониторинга побережья.
93.RU
Ранее жители сообщали о маслянистой пленке около Ясенской косы. Как пишет 93.RU, проезд к косе перекрыла полиция. Следы нефтепродуктов заметили и на противоположном берегу Азовского моря. Жители Таганрога 13 июля публиковали фотографии «масляной воды» и загрязненного побережья. На спутниковом снимке Planet от 11 июля независимый мониторинговый проект Sky Eye обнаружил рядом с Таганрогским портом нефтяную пленку длиной почти 3 км.
В администрации Таганрога при этом утверждают, что специалисты не нашли на побережье нефтяных пятен.
За несколько дней до обнаружения загрязнения беспилотники несколько раз атаковали нефтяные объекты и суда в Азовском море. Власти сообщали о пожарах на нефтебазах и территории морского порта Таганрога.
В последние дни Украина неоднократно отчитывалась об ударах по российским судам и портовой инфраструктуре в Азовском море. В Генштабе ВСУ утверждают, что среди целей были танкеры, перевозившие нефть и нефтепродукты, а также буксиры, сухогрузы и другие суда, задействованные в российской военной логистике. Российские власти подтверждали повреждение лишь нескольких судов и утверждали, что утечек нефтепродуктов и других опасных грузов не произошло.
После первых атак Россия временно остановила движение судов по Азово-Донскому морскому каналу, сообщал Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Пограничная служба ФСБ перестала принимать заявки на проход через Керченский пролив. Через Азовское море транспортируется до четверти российского экспорта пшеницы.