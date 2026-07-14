На пляжи Азовского моря выбросило нефтепродукты. В районе загрязнения ввели локальный режим ЧС

На побережье Азовского моря в Краснодарском крае обнаружили несколько загрязненных нефтепродуктами участков. Выбросы подтвердили в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе, расположенных примерно в 100 км друг от друга. Источник нефтепродуктов власти пока не назвали.

В Темрюкском районе загрязнение обнаружили на отдельных участках между косой Чушка и поселком Кучугуры общей протяженностью около 5–6 км, сообщили в оперативном штабе региона. Там же нашли покрытые нефтепродуктами водоросли. В Запорожском сельском поселении ввели режим чрезвычайной ситуации.

Берег в Темрюкском районе очищают 69 человек при помощи техники. Загрязненный грунт собирают и вывозят, а водную поверхность обработали 1 тонной сорбента, утверждают чиновники. Когда планируется закончить работы, не уточняется.

Позднее краевой оперативный штаб подтвердил выброс нефтепродуктов и в Приморско-Ахтарском округе. Загрязнение протяженностью около километра обнаружили во время мониторинга побережья.