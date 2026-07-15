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Новости

Керчь полностью осталась без электричества после атаки беспилотников

The Insider
Архивное фото

Архивное фото

Керчь полностью осталась без электроснабжения после атаки беспилотников, сообщил российский глава городской администрации Иван Кошель.

По его словам, объекты жизнеобеспечения города переведены на резервные источники питания, а аварийные службы проводят восстановительные работы. Сроки восстановления электроснабжения не уточняются.

Кроме того, в ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что в девяти районах аннексированного Крыма ограничена подача воды.

По данным Минобороны, в ночь на 15 июля средства ПВО сбили 93 украинских дрона: над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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