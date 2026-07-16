«Не трогай то, что работает». По всей Украине проходят акции против увольнения Фëдорова с поста министра обороны

В Киеве и других городах Украины проходят акции протеста против увольнения Михаила Фëдорова с поста министра обороны, передает «Суспільне». Накануне он подтвердил, что покидает должность.
35-летний Фëдоров считается ключевым идеологом ведения войны против России с помощью беспилотников. Он возглавлял Минобороны около шести месяцев и не вошел в состав нового правительства, которое формируется после отставки кабинета министров.
На фоне его увольнения в отставку также подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, который назвал уход Фëдорова «большим злом для обороноспособности Украины».
В Киеве его сторонники собрались в сквере у театра Ивана Франко. Они скандируют: «Позор», «Верните Фëдорова» и держат в руках плакаты с надписями: «За что?», «Не трогай то, что работает» и «Вова, что ты делаешь?». Акции в поддержку Михаила Фëдорова также проходят в Николаеве, Харькове, Днепре, Полтаве, Тернополе.
«Украинская правда» пишет со ссылкой на неназванного депутата партии «Слуга народа», что президент Владимир Зеленский объяснил решение затяжным конфликтом между Фëдоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам собеседника издания, Зеленский сказал депутатам, что стремится «сбалансировать отношения между армией и правительством».
По данным издания, на пост министра обороны президент намерен предложить главу МВД Игоря Клименко, который, как считает Зеленский, сможет «навести порядок» в системе комплектования Вооруженных сил Украины личным составом.
Как писал The Economist, Фёдоров пытался внедрять в армии бизнес-подходы Кремниевой долины и столкнулся с жестким сопротивлением генералитета во главе с главкомом ВСУ Александром Сырским. Запущенный Фёдоровым аудит Минобороны и бригад выявил перерасход около 300 млрд гривен (примерно $6,6 млрд), после чего министр ввел обязательный полиграф для чиновников ведомства и перевел закупки 155-миллиметровых снарядов на открытые тендеры. На этом фоне он добивался увольнения Сырского, но Зеленский такое решение не поддержал.
За полгода на посту Фёдоров анонсировал реформу мобилизации и территориальных центров комплектования, обещая сделать систему прозрачной, цифровой и эффективной, а также сделал ставку на дроны и цифровизацию армии. Издание Financial Times со ссылкой на украинские источники писало, что министра отстраняют, несмотря на поддержку крупных технологических компаний, предоставивших ресурсы силам обороны, — в этом контексте упоминались его контакты с главой Palantir Алексом Карпом, экс-руководителем Google Эриком Шмидтом и владельцем SpaceX Илоном Маском.