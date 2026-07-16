«Не трогай то, что работает». По всей Украине проходят акции против увольнения Фëдорова с поста министра обороны

В Киеве и других городах Украины проходят акции протеста против увольнения Михаила Фëдорова с поста министра обороны, передает «Суспільне». Накануне он подтвердил, что покидает должность.

35-летний Фëдоров считается ключевым идеологом ведения войны против России с помощью беспилотников. Он возглавлял Минобороны около шести месяцев и не вошел в состав нового правительства, которое формируется после отставки кабинета министров.

На фоне его увольнения в отставку также подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, который назвал уход Фëдорова «большим злом для обороноспособности Украины».



В Киеве его сторонники собрались в сквере у театра Ивана Франко. Они скандируют: «Позор», «Верните Фëдорова» и держат в руках плакаты с надписями: «За что?», «Не трогай то, что работает» и «Вова, что ты делаешь?». Акции в поддержку Михаила Фëдорова также проходят в Николаеве, Харькове, Днепре, Полтаве, Тернополе.