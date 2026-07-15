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Новости

Минобороны Украины возглавит министр внутренних дел Клименко вместо Федорова — «Суспiлне»

The Insider
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский решил не предлагать Раде кандидатуру Михаила Фёдорова на должность министра обороны в новом составе правительства, сообщили источники «Суспiлне» во фракции «Слуга народа». По этим данным, оборонное ведомство возглавит действующий глава МВД Игорь Клименко.

По данным УНИАН из кулуаров Рады, в Кабмине ожидаются и другие перестановки. На пост премьер-министра предлагается глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Министром по делам ветеранов станет глава Николаевской ОВА Виталий Ким, руководитель Нацполиции Иван Выговский сменит Клименко в МВД, депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин возглавит Минрегион, глава Киевской ОВА Николай Калашник — Мининфраструктуры, нардеп Денис Маслов — Минюст, а постпред Украины при ЕС Всеволод Ченцов станет министром по вопросам евроинтеграции.

Как писал The Economist, Фёдоров, 35-летний министр, возглавивший оборонное ведомство в январе 2026 года, пытался внедрять в армии бизнес-подходы Кремниевой долины и столкнулся с жестким сопротивлением генералитета во главе с главкомом ВСУ Александром Сырским. Запущенный Фёдоровым аудит Минобороны и бригад выявил перерасход около 300 млрд гривен (примерно $6,6 млрд), после чего министр ввел обязательный полиграф для чиновников ведомства и перевел закупки 155-мм снарядов на открытые тендеры. На этом фоне он добивался увольнения Сырского, но Зеленский такое решение не поддержал.

За полгода на посту Фёдоров анонсировал реформу мобилизации и территориальных центров комплектования, обещая сделать систему прозрачной, цифровой и эффективной, а также сделал ставку на дроны и цифровизацию армии. Financial Times со ссылкой на украинские источники писала, что министра отстраняют, несмотря на поддержку крупных технологических компаний, предоставивших ресурсы силам обороны, — в этом контексте упоминались его контакты с главой Palantir Алексом Карпом, экс-руководителем Google Эриком Шмидтом и владельцем SpaceX Илоном Маском.

За сохранение Фёдорова в должности выступали и в парламенте. Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне не видели оснований для его увольнения — депутат Фёдор Вениславский заявил LIGA.net, что министр сохраняет поддержку комитета. Василевская-Смаглюк рассказывала, что на мини-заседании фракции «Слуги народа» многие депутаты говорили о неготовности отправлять Фёдорова в отставку. Тем не менее 14 июля Рада отправила в отставку Свириденко и весь ее кабинет, а нового премьера планируется избрать 16 июля.

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