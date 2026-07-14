Премьер-министра Украины Юлию Свириденко отправили в отставку

Верховная рада поддержала отставку Юлии Свириденко и Кабинета министров Украины. За уход Свириденко проголосовали 258 депутатов, пишут «Суспільне» и «РБК-Україна».



Вместе со Свириденко в отставку уходит и всё правительство Украины.

Нового премьер-министра депутаты планируют выбрать в четверг, 16 июля. До его назначения правительство возглавит вице-премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Как и год назад, главной задачей правительства станет пережить зиму в условиях постоянных российских атак. И в прошлом году россияне хотели, чтобы мы замерзли. Им это не удалось. Чтобы подготовиться к следующей зиме, мы утвердили так называемые планы обеспечения устойчивости всех регионов и ежедневно их реализуем», — сказала Свириденко.

Свириденко возглавила украинское правительство менее года назад — в середине июля 2025-го. Она сменила Дениса Шмыгаля, руководившего Кабинетом министров с марта 2020-го.

Уход Свириденко — это уже четвертая смена главы правительства при Зеленском. Ее отставку он анонсировал еще на прошлой неделе.

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что новым премьером может стать глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Свириденко же предложили должность посла Украины в США, но она пока не рассматривает для себя этот пост.