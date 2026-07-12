Юлия Свириденко уйдет с поста премьер-министра Украины. Это будет четвертая смена главы правительства при Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем обновлении правительства и кадровых перестановках в руководстве правоохранительных органов. Премьер-министру Юлии Свириденко он предложил перейти на новое направление работы, связанное с отношениями с одним из ключевых партнеров Украины. Какой именно партнер имеется в виду, Зеленский не уточнил.

Глава государства объявил об изменении политической стратегии: за каждое приоритетное направление внешней политики теперь должен отвечать «конкретный человек с опытом, способный реализовывать то, о чем Киев договаривается на уровне лидеров».

По словам Зеленского, речь идет об отношениях с США, в том числе получении лицензий на производство систем Patriot и развитии двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Среди других приоритетов он назвал создание европейской системы противоракетной обороны, вступление Украины в Евросоюз, отношения с соседними странами, прежде всего Польшей и Венгрией, сотрудничество с государствами Ближнего Востока и Персидского залива, Китаем и работу с международными организациями:

«Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины. Я рассчитываю, что вместе с парламентариями мы проведем соответствующие замены в правительстве Украины».

Зеленский не назвал кандидата на пост нового премьер-министра. Для смены главы правительства и утверждения нового состава Кабинета министров потребуется голосование Верховной Рады.

Свириденко возглавила украинское правительство менее года назад — в середине июля 2025-го. За ее назначение проголосовали более 260 депутатов. Она сменила Дениса Шмыгаля, руководившего Кабинетом министров с марта 2020-го. Его пребывание в должности стало самым продолжительным в истории независимой Украины.

За время президентства Зеленского украинское правительство возглавляли четыре человека. После его вступления в должность премьером некоторое время оставался Владимир Гройсман, назначенный еще при Петре Порошенко. В августе 2019 года его сменил Алексей Гончарук, в марте 2020 года премьером стал Денис Шмыгаль, а в июле 2025 года — Юлия Свириденко.