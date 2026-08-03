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Новости

Bloomberg: Украина изменила тактику ударов по нефтяной отрасли России, июль стал вторым по числу атак с начала войны

The Insider
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Украина в июле нанесла не менее 30 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, танкерам, портовой и трубопроводной инфраструктуре, что стало вторым по величине месячным показателем с начала полномасштабной войны. Об этом пишет Bloomberg, проанализировав открытые данные украинских и российских властей.

Агентство отмечает, что в июльскую статистику не вошли восемь атак на танкеры, связанные с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Чёрном море, поскольку ответственность за эти инциденты никто официально не взял. Если Киев подтвердит причастность к ним, июль станет рекордным месяцем по числу атак на связанные с Россией нефтяные объекты. Интересно, что Владимир Зеленский подтверждал удары по судам в Каспийском море, однако не говорил, по каким. Названия, судя по цитатам в СМИ, публиковало СБУ, однако затем удалило эту информацию. 

По оценке Bloomberg, украинская стратегия в течение месяца изменилась. В первой половине июля основными целями были нефтеперерабатывающие заводы, включая Омский НПЗ — крупнейший в России, расположенный более чем в 2,5 тысячи километров от украинской границы. В результате переработка нефти в стране снизилась до минимального уровня с мая 2002 года, что вынудило производителей увеличить экспорт сырой нефти.

Во второй половине июля Украина сместила акцент на танкеры и морскую инфраструктуру, что позволило части НПЗ провести ремонт и частично восстановить работу. По оценке EA Analytics, среднесуточная переработка нефти в России в июле составила 3,6 млн баррелей, что немного выше предыдущей оценки (3,5 млн баррелей), однако примерно на треть ниже сезонной нормы.

При этом уже в последние три дня июля Украина вновь вернулась к ударам по нефтеперерабатывающим заводам, атаковав три крупных предприятия, а в последующие выходные — еще четыре.

Bloomberg также обращает внимание на последствия атак для российского нефтяного экспорта через Чёрное море. За неделю, завершившуюся 26 июля, в порту Новороссийск, через который проходит около 20% морского экспорта российской нефти, загрузились лишь четыре танкера. Для сравнения, в две предыдущие недели таких судов было семь и восемь соответственно.

Сокращение активности последовало после серии атак на крупные нефтяные танкеры, один из которых должен был загружаться на терминале Каспийского трубопроводного консорциума — основном маршруте экспорта казахстанской нефти.

По данным украинских военных, с начала кампании было нанесено не менее 125 ударов по связанным с Россией судам, включая 90 танкеров в Чёрном и Азовском морях. Bloomberg отмечает, что не смог независимо подтвердить эти цифры. В статистику Украины входят также небольшие суда, доставлявшие топливо в оккупированный Крым.

После усиления атак российское Минобороны предупредило судоходные компании, что Чёрное море больше нельзя считать безопасным для навигации.

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