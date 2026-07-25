Зеленский заявил об ударах по судам в Каспийском море. Минимум одно из них перевозило военные грузы из Ирана в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном. Среди других целей, как утверждает украинский президент, был атакован военный корабль.

«Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, были поражены суда, задействованные в транспортировке военных грузов между Россией и Ираном, а также военный корабль», — сказал Зеленский в вечернем обращении.

Украинские СМИ, ссылаясь на пост Службы безопасности Украины, пишут, что в акватории Каспийского моря беспилотники поразили сразу несколько целей, в частности грузовое судно Port Olya 2 (IMO: 9481881) и сухогруз Begey (IMO: 8943210). В самом посте СБУ на момент публикации этого материала названия судов не приводятся, однако он отмечен как отредактированный, поэтому не исключено, что они были удалены после публикации.

Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, Port Olya 2 последний раз передавало сигнал автоматической идентификационной системы (AIS) утром 23 июля — примерно в 11:00 по московскому времени. Begey перестало транслировать сигнал AIS около 19:00 мск того же дня.