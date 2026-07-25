Зеленский заявил об ударах по судам в Каспийском море. Минимум одно из них перевозило военные грузы из Ирана в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном. Среди других целей, как утверждает украинский президент, был атакован военный корабль.
«Есть и очень хорошие результаты дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. В частности, были поражены суда, задействованные в транспортировке военных грузов между Россией и Ираном, а также военный корабль», — сказал Зеленский в вечернем обращении.
Украинские СМИ, ссылаясь на пост Службы безопасности Украины, пишут, что в акватории Каспийского моря беспилотники поразили сразу несколько целей, в частности грузовое судно Port Olya 2 (IMO: 9481881) и сухогруз Begey (IMO: 8943210). В самом посте СБУ на момент публикации этого материала названия судов не приводятся, однако он отмечен как отредактированный, поэтому не исключено, что они были удалены после публикации.
Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, Port Olya 2 последний раз передавало сигнал автоматической идентификационной системы (AIS) утром 23 июля — примерно в 11:00 по московскому времени. Begey перестало транслировать сигнал AIS около 19:00 мск того же дня.
Согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Begey задействовано в перевозке из Ирана в Россию военных грузов — патронов, снарядов, бронежилетов и шлемов — через Каспийское море с отключением AIS. В ГУР также утверждают, что судно использовалось в торговом сотрудничестве между Ираном и Россией. По данным украинской разведки, с июля 2022 по июнь 2023 года Begey под российским флагом 11 раз заходило в иранские порты Амирабад, Ноушехр, Астара и Анзали, откуда следовало в Астрахань и обратно.
По информации ГУР, иранский порт Амирабад является ключевым пунктом отправки иранских беспилотников в Россию. Из Тегерана они доставляются в Амирабад, затем морем — в Махачкалу, после чего самолетами и наземным транспортом перевозятся на аэродромы Сеща в Брянской области и Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. В разведке также утверждают, что Begey практиковало отключение AIS вблизи портов, из-за чего часть заходов не фиксировалась. Великобритания ввела санкции против судна 10 сентября 2024 года, Канада — 21 февраля 2025 года.
The Insider еще в марте 2023 года в военной сводке писал о Begey со ссылкой на Sky News. Тогда издание сообщало, что Иран продолжает тайно поставлять России патроны, ракеты и минометные снаряды морским путем. По данным источника Sky News, в январе из иранского порта вышли два судна под российским флагом — Musa Jalil и Begey, на борту которых якобы находились около 200 контейнеров со 100 миллионами патронов и 300 тысячами снарядов.
По данным ГУР, Port Olya 2 использовалось для поставок из Ирана в Россию грузов военного назначения. Судно принадлежит подсанкционной российской судоходной компании ООО «МГ-Флот» (ранее — ООО «Трансморфлот»). Украинская разведка связывает компанию с астраханским бизнесменом Джамалдином Пашаевым, который находится под санкциями США с 10 сентября 2024 года и построил свой бизнес вокруг торгового порта Оля в Астраханской области. По данным ГУР, именно этот порт рассматривался как один из ключевых логистических узлов международного транспортного коридора «Север — Юг», предназначенного для торговли с подсанкционным Ираном.
В ГУР также утверждают, что судовым агентом при этих перевозках выступала российская компания ООО «Навигатор», учредителем которой является Пашаев, что позволяло ему продолжать организовывать морские перевозки грузов военного назначения в интересах Минобороны России. В мае 2022 года США ввели санкции против ООО «Трансморфлот» и судов компании, задействованных в перевозках оружия для России. 23 мая 2026 года Украина включила Port Olya 2 в собственный санкционный список.
При этом о поставках оружия в обратном направлении — из России в Иран — неизвестно. Накануне Дональд Трамп заявил, что не верит в сообщения о таких поставках со стороны России и Китая.