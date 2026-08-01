Украинские морские дроны потопили российский контейнеровоз FESCO в Черном море — «Росатом»

После этого судно направилось обратно в Индию, заходя в турецкие порты Йылпорт и Амбарлы, а также в египетский Порт-Саид. В конце мая оно снова прибыло в Мумбаи, затем посетило Джавахарлал Неру и Мундру. Во второй половине июня «Янина» совершила еще один рейс через Суэцкий канал в Новороссийск, где находилась 21 и 22 июня. После этого контейнеровоз через турецкий Амбарлы и Порт-Саид снова отправился в Индию.

Последний рейс начался в июле. 9 июля судно заходило в порт Джавахарлал Неру, с 11 по 15 июля находилось в Мундре, 23 июля остановилось в Джидде, а 26 июля прошло Суэц и зашло в Аль-Адабию. Утром 27 июля «Янина» покинула египетский порт, прошла через Средиземное море и 30 июля пересекла Босфор, после чего вышла в Черное море.

Этот маршрут соответствовал обычной работе контейнеровоза. В июне 2025 года FESCO поставила «Янину» на регулярную линию между Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Новороссийском. При этом в изученном The Insider архиве за последние четыре месяца заходов судна в ОАЭ не зафиксировано: вместо этого оно останавливалось в Саудовской Аравии, Египте и Турции.

После выхода в Черное море «Янина» двигалась сначала на восток, а затем повернула на северо-восток. Конкретный порт назначения экипаж в открытой навигационной системе не указал: в последней записи вместо названия порта стояло FOR ORDERS — «ожидает распоряжений». Однако направление движения, два недавних захода в Новороссийск и работа судна на линии FESCO позволяют предположить, что контейнеровоз снова направлялся к российскому побережью Черного моря.

Последний сигнал «Янина» передала 31 июля в 16:11 по московскому времени. В этот момент контейнеровоз находился в центральной части Черного моря, южнее Крыма и примерно в 275 км от Новороссийска. Судно двигалось со скоростью около 26 км/ч. Последние данные не показывают резкого замедления или других признаков того, что на борту уже возникли проблемы.

«Росатом» утверждает, что два морских дрона атаковали контейнеровоз около 22:00, когда тот находился в 130 морских милях от Новороссийска. В общих чертах эта версия соответствует данным Starboard: судно действительно находилось в международных водах Черного моря и двигалось в направлении российского побережья.

Последний сигнал поступил почти за шесть часов до времени, названного «Росатомом». При сохранении прежней скорости за оставшееся время контейнеровоз мог пройти около 150 км и оказаться значительно ближе к российскому порту, чем утверждает госкорпорация. После исчезновения сигнала судно могло замедлиться или изменить курс, а приведенное «Росатомом» расстояние могло быть приблизительным. Данных, позволяющих выбрать одну из этих версий, нет.

FESCO, входит в контур управления «Росатом», приняла контейнеровоз в состав флота в сентябре 2021 года. Длина судна составляет 142 метра, ширина — 22 метра, дедвейт — 13 007 тонн, вместимость — 962 стандартных контейнера. С июня 2025 года компания использовала «Янину» на регулярной линии между Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Новороссийском.