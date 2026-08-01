Украинские морские дроны потопили российский контейнеровоз FESCO в Черном море — «Росатом»

Российский контейнеровоз «Янина», принадлежащий транспортной группе FESCO, затонул в Черном море в ночь на субботу, 1 августа, утверждают в «Росатоме». Все 17 членов экипажа спасены. Как сообщили в госкорпорации, накануне вечером судно атаковали два украинских морских дрона. Это произошло в международных водах примерно в 240 км от Новороссийска. Независимых подтверждений обстоятельств крушения пока нет. Украинская сторона произошедшее официально не комментировала.
Большинство моряков подобрал контейнеровоз Delphinus, который ночью направился к месту крушения. Последнего члена экипажа обнаружили позднее и доставили на берег на вертолете морской авиации Черноморского флота России. В «Росатоме» сообщили, что состояние спасенных оценивается как удовлетворительное.
Глава госкорпорации Алексей Лихачев утверждает, что «Янина» перевозила исключительно гражданские грузы, в том числе замороженные продукты, строительные и отделочные материалы. Он назвал атаку «пиратством и морским разбоем». Документы о составе груза публично не представлены.
The Insider проанализировал данные о судне, предоставленные редакции сервисом Starboard Intelligence. В последние месяцы судно регулярно курсировало между Индией, портами Красного и Средиземного морей и Новороссийском. В начале апреля «Янина» заходила в Мумбаи, расположенный рядом порт Джавахарлал Неру и Мундру на западном побережье Индии. Затем контейнеровоз проследовал через саудовскую Джидду и египетский порт Аль-Адабия у Суэцкого канала, а в начале мая прибыл в Новороссийск.
После этого судно направилось обратно в Индию, заходя в турецкие порты Йылпорт и Амбарлы, а также в египетский Порт-Саид. В конце мая оно снова прибыло в Мумбаи, затем посетило Джавахарлал Неру и Мундру. Во второй половине июня «Янина» совершила еще один рейс через Суэцкий канал в Новороссийск, где находилась 21 и 22 июня. После этого контейнеровоз через турецкий Амбарлы и Порт-Саид снова отправился в Индию.
Последний рейс начался в июле. 9 июля судно заходило в порт Джавахарлал Неру, с 11 по 15 июля находилось в Мундре, 23 июля остановилось в Джидде, а 26 июля прошло Суэц и зашло в Аль-Адабию. Утром 27 июля «Янина» покинула египетский порт, прошла через Средиземное море и 30 июля пересекла Босфор, после чего вышла в Черное море.
Этот маршрут соответствовал обычной работе контейнеровоза. В июне 2025 года FESCO поставила «Янину» на регулярную линию между Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Новороссийском. При этом в изученном The Insider архиве за последние четыре месяца заходов судна в ОАЭ не зафиксировано: вместо этого оно останавливалось в Саудовской Аравии, Египте и Турции.
После выхода в Черное море «Янина» двигалась сначала на восток, а затем повернула на северо-восток. Конкретный порт назначения экипаж в открытой навигационной системе не указал: в последней записи вместо названия порта стояло FOR ORDERS — «ожидает распоряжений». Однако направление движения, два недавних захода в Новороссийск и работа судна на линии FESCO позволяют предположить, что контейнеровоз снова направлялся к российскому побережью Черного моря.
Последний сигнал «Янина» передала 31 июля в 16:11 по московскому времени. В этот момент контейнеровоз находился в центральной части Черного моря, южнее Крыма и примерно в 275 км от Новороссийска. Судно двигалось со скоростью около 26 км/ч. Последние данные не показывают резкого замедления или других признаков того, что на борту уже возникли проблемы.
«Росатом» утверждает, что два морских дрона атаковали контейнеровоз около 22:00, когда тот находился в 130 морских милях от Новороссийска. В общих чертах эта версия соответствует данным Starboard: судно действительно находилось в международных водах Черного моря и двигалось в направлении российского побережья.
Последний сигнал поступил почти за шесть часов до времени, названного «Росатомом». При сохранении прежней скорости за оставшееся время контейнеровоз мог пройти около 150 км и оказаться значительно ближе к российскому порту, чем утверждает госкорпорация. После исчезновения сигнала судно могло замедлиться или изменить курс, а приведенное «Росатомом» расстояние могло быть приблизительным. Данных, позволяющих выбрать одну из этих версий, нет.
FESCO, входит в контур управления «Росатом», приняла контейнеровоз в состав флота в сентябре 2021 года. Длина судна составляет 142 метра, ширина — 22 метра, дедвейт — 13 007 тонн, вместимость — 962 стандартных контейнера. С июня 2025 года компания использовала «Янину» на регулярной линии между Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Новороссийском.