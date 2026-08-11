НПЗ горит после ночной атаки в Оренбургской области. В Воронежской под удар попал склад Wildberries

Оренбургская область в ночь на 11 августа попала под атаку беспилотников, в результате чего возник пожар на местном нефтеперерабатывающем предприятии. Также в сети появились сообщения о пожаре на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Причины последнего неизвестны.

В Орске (Оренбургская область) горит НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», а также, предположительно, механический завод. Данные мониторингового сервиса NASA Firms действительно показывают возгорание в промышленном районе города, где расположены оба предприятия.