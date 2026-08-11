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Новости

НПЗ горит после ночной атаки в Оренбургской области. В Воронежской под удар попал склад Wildberries

The Insider
Фото: пожар в Воронежской области / Exilenova+

Фото: пожар в Воронежской области / Exilenova+

Оренбургская область в ночь на 11 августа попала под атаку беспилотников, в результате чего возник пожар на местном нефтеперерабатывающем предприятии. Также в сети появились сообщения о пожаре на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край). Причины последнего неизвестны. 

В Орске (Оренбургская область) горит НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», а также, предположительно, механический завод. Данные мониторингового сервиса NASA Firms действительно показывают возгорание в промышленном районе города, где расположены оба предприятия. 

Пожар в промышленном районе города, где расположены оба завода

Пожар в промышленном районе города, где расположены оба завода

NASA Firms

В случае с местным НПЗ, предварительно, поврежден комплекс гидрокрекинга — один из ключевых объектов предприятия, который нужен для переработки тяжелых мазута или газойля в легкое топливо и масла. О пострадавших не сообщается

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/28564

Ночью под атаку также попала Воронежская область. Там возник пожар на складе маркетплейса Wildberries. Местные власти сообщают об одном погибшем и двух раненых. 

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/28575

Кроме того, появились сообщения и о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии «Роснефти» в Хабаровском крае. Возгорание вспомогательного оборудования подтвердили агентству ТАСС в пресс-службе самого предприятия. Его причины неизвестны. 

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