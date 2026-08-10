Российские издательства приостанавливают поставки книг на Wildberries на фоне атак на склады маркетплейса — «Коммерсантъ»

Этому примеру уже последовали в московской «Альпаке», предложив читателям переходить для заказа в основные магазины компании и на Ozon. Схожее решение приняли в «Эксмо» — гендиректор компании Евгений Капьев в ходе конференции еще на прошлой неделе сообщил, что «Эксмо» «до сих пор ведет подсчет ущерба после удара по складам» и переходит на поставку со своих складов.

Переход на новые стратегии продажи, в свою очередь, увеличивает затраты, отмечает «Ъ». В прошлогоднем отчете Минцифры говорилось, что именно маркетплейсы стали одними из драйверов книжного рынка. В этом году оборот интернет-торговли может сократиться на 5–13%, считают опрошенные газетой участники рынка.

Склады Wildberries стали регулярными целями атак украинских беспилотников с середины июля этого года. По подсчетам российского Forbes, маркетплейс лишился порядка 17% своих складских помещений.