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Российские издательства приостанавливают поставки книг на Wildberries на фоне атак на склады маркетплейса — «Коммерсантъ»

The Insider
Фото: пожар на логистическом хабе Wildberries в Рязани, июль 2026 / Exilenova+

Фото: пожар на логистическом хабе Wildberries в Рязани, июль 2026 / Exilenova+

Некоторые российские издательства начали пересматривать стратегию по дистрибуции книг на фоне серии атак беспилотников по складам Wildberries. Часть из них приостанавливают продажу на маркетплейсах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

Продажу своей продукции на Wildberries приостанавливают как крупные издательства, так и независимые. Например, издательство комиксов и графических романов «Бумкнига» еще 30 июля в своем Telegram-канале написало, что приостановит поставки на WB. 

Telegramhttps://t.me/boomkniga/2211

Этому примеру уже последовали в московской «Альпаке», предложив читателям переходить для заказа в основные магазины компании и на Ozon. Схожее решение приняли в «Эксмо» — гендиректор компании Евгений Капьев в ходе конференции еще на прошлой неделе сообщил, что «Эксмо» «до сих пор ведет подсчет ущерба после удара по складам» и переходит на поставку со своих складов.

Переход на новые стратегии продажи, в свою очередь, увеличивает затраты, отмечает «Ъ». В прошлогоднем отчете Минцифры говорилось, что именно маркетплейсы стали одними из драйверов книжного рынка. В этом году оборот интернет-торговли может сократиться на 5–13%, считают опрошенные газетой участники рынка.   

Склады Wildberries стали регулярными целями атак украинских беспилотников с середины июля этого года. По подсчетам российского Forbes, маркетплейс лишился порядка 17% своих складских помещений. 

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