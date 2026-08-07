Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге. Логистический центр расположен более чем в двух тысячах километров от фронта

Три беспилотника упали на кровлю логистического центра в ночь на 7 августа, на месте вспыхнул пожар, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, российские военные, авиация, средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над регионом восемь дронов.

Пожарные продолжают тушить склад, на месте работают экстренные службы. Никто не пострадал, утверждает глава региона. Ночью в Свердловской области объявляли режим беспилотной опасности, а аэропорт Кольцово временно не принимал и не выпускал самолеты. К утру ограничения сняли.

Издание Astra при помощи OSINT-анализа установило, что целью атаки стал логистический комплекс Wildberries на Перспективной улице в Екатеринбурге. На опубликованных очевидцами кадрах виден черный дым, поднимающийся над территорией склада.