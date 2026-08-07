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Новости

Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге. Логистический центр расположен более чем в двух тысячах километров от фронта

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

Три беспилотника упали на кровлю логистического центра в ночь на 7 августа, на месте вспыхнул пожар, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, российские военные, авиация, средства ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над регионом восемь дронов.

Пожарные продолжают тушить склад, на месте работают экстренные службы. Никто не пострадал, утверждает глава региона. Ночью в Свердловской области объявляли режим беспилотной опасности, а аэропорт Кольцово временно не принимал и не выпускал самолеты. К утру ограничения сняли.

Издание Astra при помощи OSINT-анализа установило, что целью атаки стал логистический комплекс Wildberries на Перспективной улице в Екатеринбурге. На опубликованных очевидцами кадрах виден черный дым, поднимающийся над территорией склада.

Astra / Telegram

Astra / Telegram

В пресс-службе Wildberries подтвердили атаку на объект. Как утверждается, сотрудников эвакуировали заблаговременно. Прием текущих поставок временно ограничили, их перенаправили на другие склады. Вскоре в компании отчитались о локализации пожара и отметили, что большинство товаров не пострадало.

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Площадь комплекса на Перспективной улице составляет 158 тысяч м², он рассчитан на хранение до 120 млн единиц товаров. Склад начал работать летом 2025 года, в дальнейшем компания собиралась расширить его до 230 тысяч м².

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Это уже вторая атака на данный логистический комплекс менее чем за две недели. Утром 25 июля после падения обломков беспилотника загорелась парковка возле склада, площадь пожара составила около 300 м². Тогда власти и Wildberries утверждали, что само здание не пострадало, а работу центра вскоре возобновили.

Позднее основательница Wildberries Татьяна Ким утверждала, что во время атаки склад пытались поразить более 200 беспилотников самолетного типа. По ее словам, большую часть дронов удалось перехватить. Она также отметила, что компания использует некие «инженерные решения» для защиты своих объектов, однако не раскрыла подробностей.

В Минобороны РФ тем временем отчитались о перехвате более 203 украинских беспилотников над 17 регионами России, аннексированным Крымом и Чёрным морем.

Инфраструктура Wildberries почти ежедневно подвергается воздушным атакам по всей стране с середины июля. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что эти логистические центры используются для поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.

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