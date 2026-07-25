Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге прервали из-за неудачной атаки БПЛА на склад Wildberries

Ранее сегодня губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил режим беспилотной опасности, а позднее отчитался об отражении атаки и заявил, что в результате падения обломков БПЛА на стоянке в Чкаловском районе города вспыхнул пожар, который уже локализовали.

«Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Все ответственные службы работают на месте», — написал Паслер.

Исследовательский центр Black Sea Strategy Institute опубликовал видео пожара, который разгорелся на парковке рядом со складом Wildberries. Склад вынужден был приостановить работу, но, видимо, не пострадал.