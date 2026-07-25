Чемпионат России по легкой атлетике в Екатеринбурге прервали из-за неудачной атаки БПЛА на склад Wildberries

Чемпионат России по легкой атлетике, проходящий на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге, был приостановлен из-за атаки беспилотников. Соответствующее уведомление появилось в Telegram-канале Всероссийской федерации легкой атлетики.
«Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет. О продолжении соревнований сообщим дополнительно», — говорится в посте.
На опубликованном видео слышно, что всех присутствующих на стадионе через громкоговорители попросили пройти в подтрибунные помещения.
Ранее сегодня губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил режим беспилотной опасности, а позднее отчитался об отражении атаки и заявил, что в результате падения обломков БПЛА на стоянке в Чкаловском районе города вспыхнул пожар, который уже локализовали.
«Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Все ответственные службы работают на месте», — написал Паслер.
Исследовательский центр Black Sea Strategy Institute опубликовал видео пожара, который разгорелся на парковке рядом со складом Wildberries. Склад вынужден был приостановить работу, но, видимо, не пострадал.