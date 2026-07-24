Десять человек погибли после удара по оружейной выставке в Киевской области, новая атака на склады Wildberries. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российская сторона заявляет о захвате Осыкова
- Украинские военные рассказывают о своих успехах около Филии в Днепропетровской области
- Михаил Федоров отказался заниматься в украинском правительстве любую другую должность, кроме министра обороны
- В Киевской области российская ракета попала в выставку вооружений, погибли как минимум 10 человек
- В результате удара по Славянску двумя КАБ погибли пять человек, пострадали еще девять
- После ночной атаки беспилотников загорелись склады Wildberries в Ленинградской области и Санкт-Петербурге
- Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на объектах КТК
- Би-би-си и «Медиазона» установили имена 234 795 погибших с российской стороны в ходе войны
Обстановка на фронте
На харьковском направлении утверждается о переходе под контроль ВС РФ Ивашкино и Захаровки.
В Минобороны России заявили о захвате населенных пунктов Ивашкино и Захаровка на северо-востоке Харьковской области. Оба отмечены на карте DeepState как полностью подконтрольные СОУ.
На константиновском направлении российская сторона заявляет о захвате Осыкова.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ взяли Осыково к северо-востоку от Константиновки и ведут бои в Алексеево-Дружковке, а также за Торское и Ижевку на флангах. По данным DeepState, все вышеперечисленные населенные пункты контролируются Украиной и отстоят от «серой зоны» не менее чем на 4–5 км.
Были опубликованы кадры отражения российского штурма на покровском направлении
В Центре специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины опубликовали первые кадры отражения российского механизированного штурма, о котором украинские военные сообщали накануне. В районе села Маяк (геопривязка) на Добропольском выступе был поражен танк, который украинский военный эксперт и историк танкостроения Андрей Тарасенко определяет как Т-72Б3А с комплексом активной защиты «Арена-М». В прошлом году российский военный эксперт Виктор Мураховский рассказывал о сложностях с адаптацией комплекса для противодействия FPV-дронам, которые связаны в первую очередь с невозможностью создания достаточно чувствительной РЛС.
На южно-донецком направлении украинские военные рассказывают об успехах около Филии.
В DeepState сообщили, что СОУ смогли отбросить россиян в районе Филии Днепропетровской области. В результате участок к западу от села, ранее подконтрольный ВС РФ, оказался в «серой зоне».
Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров публично отказался возвращаться в правительство на любой другой пост, кроме министра обороны, пояснив это тем, что только в таком качестве он сможет провести реальные реформы и приблизить победу Украины. Вчера в Киеве и других городах Украины продолжались протесты с требованием восстановить Федорова в должности министра.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 июля 185 средств воздушного нападения: 180 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (160 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены) и пяти авиационных ракет Х-59 / Х-69 (четыре были сбиты). Зафиксированы попадания одной ракеты, а также 14 БПЛА в девяти локациях и падение обломков в восьми локациях. Днем 24 июля с 7:00 по 16:30 по Украине были запущены 90 БПЛА, больше трети из них реактивные (81 БПЛА — 90% — был сбит или подавлен), три баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400 (одна перехвачена, другие две ударили по Бучанскому району Киевской области) и две противокорабельные ракеты «Оникс» (не достигли цели).
Днем был атакован Святошинский район Киева, написал мэр Виталий Кличко. «Военкор» Владимир Романов утверждает, что под удар попала проходившая там выставка вооружений. Котенок пишет, что выставка проходила в селе Капитановка Бучанского района Киевской области. Об ударе по одному из полигонов сообщил основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат настаивает на том, что ракеты попали в «частный спорткомплекс», а не по «полигону». По информации Владимира Зеленского, в регионе десятки человек получили ранения. Генпрокурор позже уточнил, что пострадали по меньшей мере 100 человек, как минимум 10 человек погибли. Украинский совет оружейников опубликовал заявление об ударе «по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности». «Информация о точном местонахождении участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливаются компетентными органами», — говорится в заявлении.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью область была атакована ракетами и беспилотниками, пострадали женщина и четырехлетний ребенок. Повреждения получили территория одного из предприятий и крыша многоквартирного жилого дома, разрушены частные дома. Позднее Кипер сообщил о еще одном ударе по гражданской инфраструктуре. Поврежден мебельный магазин, за медицинской помощью обратились два человека. В Минобороны РФ заявили, что нанесли массированный ракетно-дроновый удар, в результате которого «поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов».
В результате удара по Славянску двумя КАБ погибли пять человек, пострадали еще девять, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и призвал жителей к эвакуации. Накануне днем на Славянск также были сброшены две авиабомбы. Пострадали 14 человек, среди них жители в возрасте от 36 до 82 лет.
Накануне по гражданской застройке Запорожья были нанесены удары КАБ, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Пострадали 25 человек, среди них шестеро детей. Повреждения получили жилые дома и учреждения здравоохранения. В самом центре города авиабомба разрушила большое число зданий.
Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал карту, на которой красным отмечена зона потенциальной атаки реактивных «Шахедов» с онлайн-управлением. «Флеш» призывает владельцев складов, АЗС и предприятий, расположенных в этой зоне, быть бдительными.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 23 июля 172 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Башкортостаном, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 24 июля был перехвачен 571 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
В ходе ночной атаки беспилотников загорелись склады Wildberries в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, дроны ударили по помещениям в деревне Новосаратовка Всеволожского района — рядом с Уткиной Заводью. Пострадали три человека, они госпитализированы. В Wildberries утверждают, что пострадавших нет. Astra выяснила, что на территории промзоны «Уткина Заводь» были поражены одновременно три здания: корпус 4 — склад Wildberries, корпус 3 — склад неизвестной принадлежности, корпус 5 — распределительный центр компании «Петрович».
Логистический комплекс Wildberries «Шушары» — один из крупнейших в Ленинградской области, его площадь составляет около 106 000 м². Логистический парк «Уткина Заводь» — также один из крупнейших складских комплексов в регионе общей площадью около 210 000 м². На его территории расположены склады различных компаний, в том числе Wildberries и Ozon.
Губернатор также сообщил об ударе по складу птицефабрики «Северная» в поселке Синявино. Там, по его словам, обошлось без пострадавших, но зафиксировано обрушение конструкций. Также пожар начался на складе Wildberries в Шушарах. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что работа логистических комплексов в Шушарах и Уткиной Заводи временно приостановлена.
Кроме того, в Wildberries сообщили об эвакуации сортировочного центра в аннексированном Симферополе. Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео, как утверждается, пожара на этом объекте. Глава компании Татьяна Ким прокомментировала ночные атаки на логистические центры. По ее словам, «часть площадей и товаров удалось сохранить».
В Твери во время ночной атаки загорелось «административное здание логистического центра» в поселке Элеватор, рассказал глава Тверской области Виталий Королёв. Telegram-каналы писали о попадании по складу Wildberries в Твери.
Между тем складской комплекс Wildberries в Котовске возобновил работу. «Логистические процессы на объекте запущены, в том числе сортировка и последующая отправка товаров», — написали в пресс-службе компании накануне.
В Кирове ночью было атаковано предприятие, есть пострадавшие, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Позже он написал, что в городе шесть погибших и 26 раненых. Издание Astra пишет, что ракета попала по машиностроительному заводу «Авитек», который производит продукцию двойного назначения, в том числе средства ПВО и авиационные комплектующие. Удар был нанесен украинской крылатой ракетой «Фламiнго», утверждает мониторинговый канал Exilenova+. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об ударе «по одному из важных военных предприятий в российском Кирове».
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался, что за две ночи на 23 и на 24 июля украинские дроны поразили 17 электроподстанций в Крыму и еще две на других оккупированных территориях. По его подсчетам, всего за июль совершено 136 атак на элементы энергосистемы.
OSINT-исследователь Клеман Молен подсчитал, что с начала мая украинские подразделения опубликовали видео ударов по более чем 1350 грузовикам и транспортным средствам. Он предположил, что в июле число пораженных грузовиков превысит июньский показатель в 586 единиц, так как отчетные видео часто публикуются в конце месяца.
В конце июля чисто атак на АЗС в Белгородской и Курской областях резко возросло, выяснило издание «Агентство». С 20 июля украинские силы нанесли как минимум 25 ударов по АЗС в этих регионах, следует из заявлений местных властей и сообщений региональных изданий. Общее число ударов по заправкам в июле в Белгородской области выросло почти в пять раз, по АЗС в Курской области — в два раза. Это может быть ответом Украины на российские удары по заправкам в прифронтовых районах Украины.
По подсчетам Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», с 19 по 23 июля в Белгороде и Белгородской агломерации беспилотники атаковали 19 из 71 АЗС — 26,7% от числа всех заправок в городе и пригороде.
Казахстан временно снизил объемы добычи нефти из-за приостановки погрузки на объектах Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. В Министерстве энергетики страны сообщили, что погрузка сырья на морском терминале КТК временно приостановлена для обеспечения безопасности судов.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 22 июля по 20:00 23 июля стало известно как минимум о 13 погибших и 194 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 234 795 погибших с российской стороны в ходе полномасштабной войны с Украиной. Журналисты отмечают, что 56% всех погибших составляют люди гражданских профессий, подписавшие контракт с Минобороны РФ только после начала войны. Последние два года число подтвержденных погибших военных не опускается ниже 200 человек в сутки. В некоторые недели 2025 года число погибших достигало 400–450 человек в сутки.
О главных событиях войны 23 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Бои под Покровском, судоходная компания Maersk приостановила работу в Черноморске из-за российских ударов. Что происходит на фронте
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