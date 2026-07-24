Десять человек погибли после удара по оружейной выставке в Киевской области, новая атака на склады Wildberries. Что происходит на фронте

На южно-донецком направлении украинские военные рассказывают об успехах около Филии.

В DeepState сообщили, что СОУ смогли отбросить россиян в районе Филии Днепропетровской области. В результате участок к западу от села, ранее подконтрольный ВС РФ, оказался в «серой зоне».

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров публично отказался возвращаться в правительство на любой другой пост, кроме министра обороны, пояснив это тем, что только в таком качестве он сможет провести реальные реформы и приблизить победу Украины. Вчера в Киеве и других городах Украины продолжались протесты с требованием восстановить Федорова в должности министра.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 24 июля 185 средств воздушного нападения: 180 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (160 БПЛА — 89% — были сбиты или подавлены) и пяти авиационных ракет Х-59 / Х-69 (четыре были сбиты). Зафиксированы попадания одной ракеты, а также 14 БПЛА в девяти локациях и падение обломков в восьми локациях. Днем 24 июля с 7:00 по 16:30 по Украине были запущены 90 БПЛА, больше трети из них реактивные (81 БПЛА — 90% — был сбит или подавлен), три баллистические ракеты «Искандер-М» / С-400 (одна перехвачена, другие две ударили по Бучанскому району Киевской области) и две противокорабельные ракеты «Оникс» (не достигли цели).

Днем был атакован Святошинский район Киева, написал мэр Виталий Кличко. «Военкор» Владимир Романов утверждает, что под удар попала проходившая там выставка вооружений. Котенок пишет, что выставка проходила в селе Капитановка Бучанского района Киевской области. Об ударе по одному из полигонов сообщил основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат настаивает на том, что ракеты попали в «частный спорткомплекс», а не по «полигону». По информации Владимира Зеленского, в регионе десятки человек получили ранения. Генпрокурор позже уточнил, что пострадали по меньшей мере 100 человек, как минимум 10 человек погибли. Украинский совет оружейников опубликовал заявление об ударе «по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности». «Информация о точном местонахождении участников публично не распространялась. Обстоятельства удара устанавливаются компетентными органами», — говорится в заявлении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью область была атакована ракетами и беспилотниками, пострадали женщина и четырехлетний ребенок. Повреждения получили территория одного из предприятий и крыша многоквартирного жилого дома, разрушены частные дома. Позднее Кипер сообщил о еще одном ударе по гражданской инфраструктуре. Поврежден мебельный магазин, за медицинской помощью обратились два человека. В Минобороны РФ заявили, что нанесли массированный ракетно-дроновый удар, в результате которого «поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов».

В результате удара по Славянску двумя КАБ погибли пять человек, пострадали еще девять, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и призвал жителей к эвакуации. Накануне днем на Славянск также были сброшены две авиабомбы. Пострадали 14 человек, среди них жители в возрасте от 36 до 82 лет.