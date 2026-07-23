Бои под Покровском, судоходная компания Maersk приостановила работу в Черноморске из-за российских ударов. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Минобороны РФ сообщило о захвате Белицкого к северу от Покровска, но аналитики DeepState по-прежнему относят его к зоне под контролем Украины
- На Добропольском выступе СОУ отбили один из крупнейших за последний год российских механизированных штурмов
- В украинских городах продолжаются протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Фëдорова, протестующие настаивают на его возвращении
- Датская судоходная компания Maersk приостановила работу с портом Черноморск из-за российских ударов, через «зерновой коридор» за день впервые не прошло ни одно гражданское судно
- Беспилотник «Шахед» атаковал пассажирский поезд в Украине; удар по гражданской цели был совершен намеренно, заявили украинские военные
- Склады компании Wildberries вновь попали под удар беспилотников: пожар начался на объекте маркетплейса в Казани
- Топливный кризис в России слабеет после того, как ВСУ сосредоточили удары на «теневом флоте» вместо НПЗ — Bloomberg
- Под Звенигородом разбился российский истребитель Су-57, по одной из версий, его могла сбить российская ПВО
Обстановка на фронте
На покровском направлении заявляется о продвижении ВС РФ на севере от Покровска.
Минобороны РФ заявило о захвате города Белицкое к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск). Согласно карте DeepState, Белицкое по-прежнему полностью подконтрольно Украине, однако в своем последнем обновлении аналитики расширили «серую зону» практически до восточной окраины города.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что в районе Добропольского выступа СОУ отразили российский механизированный штурм, причем достаточно масштабный, каких не было уже около года. В частности, по его данным, россияне применили танки и БМП.
22 июля протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Фëдорова продолжились в Киеве и других городах Украины. Протестующие настаивают, что украинские власти должны выполнить требование не только об отставке главкома ВСУ Александра Сырского, но и о возвращении Фёдорова в Минобороны.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 23 июля 174 средств воздушного нападения: 168 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (154 БПЛА — 92% — были сбиты или подавлены), одной баллистической ракеты «Искандер-М» и пяти авиационных ракет Х-59 / Х-69 (две были сбиты). Зафиксированы попадания баллистической и трех авиационных ракет, а также семи БПЛА в девяти локациях и падение обломков в четырех локациях.
Накануне в Харькове во второй раз за день FPV-дрон атаковал АЗС, пострадала 22-летняя женщина. Загорелись емкость с газом и грузовой автомобиль, сообщили в ГСЧС. Две АЗС также были атакованы в Сумах, пострадал один человек.
В результате дневного удара по Павлограду в Днепропетровской области три человека погибли, еще как минимум 28, в том числе двухлетний ребенок, получили ранения, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа. Повреждено предприятие пищевой промышленности.
Датская судоходная компания Maersk заявила о временном приостановлении предоставления услуг Украине через порт Черноморск в связи с российскими ударами по инфраструктуре. Все импортные грузы с портом разгрузки в Черноморске будут перенаправлены в Констанцу в Румынии.
Из-за непрерывных атак на гражданское судоходство 22 июля «зерновым коридором» не прошло ни одно гражданское судно, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он подчеркнул, что через «зерновой коридор» не могут пройти суда с зерном именно в разгар жатвы, и назвал это намеренным экономическим и гуманитарным террором.
Утром Минобороны РФ вновь отчиталось об ударе по объектам портовой инфраструктуры, «используемым для разгрузки и хранения грузов военного назначения».
Сергей «Флеш» Бескрестнов опубликовал видео удара «Шахеда» по пассажирскому поезду и отметил, что это был дрон под управлением оператора, то есть удар намеренно был совершен по гражданской цели. Он добавил, что украинцы постоянно совершенствуют системы РЭБ для противодействия таким дронам, а россияне всё чаще внедряют машинное зрение.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 22 июля 80 беспилотников над Белгородской и Курской областями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 23 июля были перехвачены 223 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
В ночь на 23 июля над Воронежской областью были перехвачены 36 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, из-за падения сбитого дрона в одном из частных домов в пригороде Воронежа начался пожар — погиб трехлетний мальчик, его родители получили ранения. В том же муниципалитете был ранен 19-летний юноша. Также, по словам Гусева, повреждены кровля склада одного маркетплейса и фасад другого.
Издание Astra пишет со ссылкой на местных жителей, что речь идет, в частности, о складе Wildberries в селе Новая Усмань в юго-восточном пригороде Воронежа. В Telegram-канале склада сообщалось, что он временно закрыт, но днем склад вновь заработал. Согласно OSINT-анализу издания «Агентство», на одном из ночных видео видно пожар в Новой Усмани, в двух километрах от склада Wildberries. В двух километрах от него в другом направлении располагается склад Ozon. По уточненной информации Astra, под Воронежем дрон также попал в здание склада «Почты России», который находится на территории распределительного центра сети «Магнит».
Беспилотники атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщил глава региона Алексей Русских. По информации Astra, загорелся нефтеперерабатывающий завод «НС-Ойл» в поселке Новоспасское.
Также сообщается о пожаре на складе Wildberries в Казани и на линейной производственно-диспетчерской станции «Субханкулово» в Башкирии (1, 2, 3). ЛПДС «Субханкулово» — это один из объектов системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть — Урал». Позже власти подтвердили пожар в Башкортостане после атаки БПЛА:
«В республике отражена террористическая атака вражеских беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе. Пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют», — говорится в сообщении госкомитета республики по ЧС.
Оперштаб Белгородской области сообщил о двух пострадавших из-за удара двух беспилотников по «территории коммерческого объекта», а также трех поврежденных грузовиках. По сведениям издания «Пепел ➜ Белгород», речь идет об оптовом рынке на улице Чичерина на северо-западной окраине Белгорода. Рядом, на Сумской улице, дрон атаковал АЗС Teboil. Там были ранены три человека, повреждены оборудование и навес станции, а также автомобиль, пишет канал со ссылкой на местные власти. Кроме того, по информации канала, по плотине Белгородского водохранилища снова был нанесен ракетный удар.
Два человека погибли, еще пятеро получили ранения, в том числе двое детей, в результате атаки на аннексированный Крым, сообщил (1, 2) «глава» Сергей Аксёнов. Украинские каналы писали о ночной атаке на Ялту.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил накануне о поражении 13 энергоузлов в Крыму и на других оккупированных территориях. Всего, по его подсчетам, с 1 по 22 июля число пораженных подстанций и других энергоузлов достигло 117.
Топливный кризис в России начал ослабевать после того, как СОУ сместили фокус ударов с нефтеперерабатывающих заводов на суда «теневого флота» РФ, говорится в материале Bloomberg. Между тем аналитики отмечают, что кризис далек от завершения. По оценкам EA Analytics, средний уровень переработки сырой нефти в России в июле составит 3,511 млн баррелей в сутки, что станет самым низким показателем с мая 2002 года.
По информации издания Astra, российские бомбардировщики снова «уронили» авиабомбу на жилой сектор. ФАБ-250 упала в поле между селами Артельное и Булановка в Шебекинском районе Белгородской области. Согласно сведениям источников Astra в МЧС, обошлось без пострадавших. Таким образом, уже известно как минимум о 27 авиабомбах, упавших на территории России и в оккупированных частях Украины с начала 2026 года. Всего за время полномасштабной войны на эти территории «нештатно сошли» как минимум 335 авиабомб.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 21 июля по 20:00 22 июля стало известно как минимум о 15 погибших и 134 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Под Звенигородом упал истребитель. О крушении военного самолета написал городской паблик со ссылкой на местных жителей. Сообщается, что пилот катапультировался. По информации провластного Mash, это был истребитель Су-57, который совершал учебный полет. В Минобороны заявили ТАСС, что самолет упал в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений и пострадавших.
«Военкор» Владимир Романов предполагает, что истребитель мог быть сбит российской ПВО, а именно недавно созданным подразделением «БАРС-Москва». Су-57 относится к пятому поколению истребителей. Это самый современный сверхзвуковой боевой реактивный самолет в России.
Вооружения и военная техника
Правительство Германии финансирует поставки для СОУ ударных БПЛА Virtus производства немецкой компании Stark Defence, которые ранее были опробованы на запорожском направлении, сообщает ресурс German Aid to Ukraine со ссылкой на Der Spiegel.
Российские военные страдают от нехватки бензина, которая оборачивается введением лимитов для техники и необходимостью оплачивать топливо из собственного кармана, рассказали «Вёрстке» мобилизованные и контрактники.
О главных событиях войны 22 июля 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ пытаются выйти к Доброполью, отставка Сырского, уничтожен склад ЮНИСЕФ. Что происходит на фронте
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