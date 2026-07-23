Бои под Покровском, судоходная компания Maersk приостановила работу в Черноморске из-за российских ударов. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

Минобороны РФ сообщило о захвате Белицкого к северу от Покровска, но аналитики DeepState по-прежнему относят его к зоне под контролем Украины

На Добропольском выступе СОУ отбили один из крупнейших за последний год российских механизированных штурмов

В украинских городах продолжаются протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Фëдорова, протестующие настаивают на его возвращении

Датская судоходная компания Maersk приостановила работу с портом Черноморск из-за российских ударов, через «зерновой коридор» за день впервые не прошло ни одно гражданское судно

Беспилотник «Шахед» атаковал пассажирский поезд в Украине; удар по гражданской цели был совершен намеренно, заявили украинские военные

Склады компании Wildberries вновь попали под удар беспилотников: пожар начался на объекте маркетплейса в Казани

Топливный кризис в России слабеет после того, как ВСУ сосредоточили удары на «теневом флоте» вместо НПЗ — Bloomberg

Под Звенигородом разбился российский истребитель Су-57, по одной из версий, его могла сбить российская ПВО

Обстановка на фронте

На покровском направлении заявляется о продвижении ВС РФ на севере от Покровска.

Минобороны РФ заявило о захвате города Белицкое к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск). Согласно карте DeepState, Белицкое по-прежнему полностью подконтрольно Украине, однако в своем последнем обновлении аналитики расширили «серую зону» практически до восточной окраины города.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что в районе Добропольского выступа СОУ отразили российский механизированный штурм, причем достаточно масштабный, каких не было уже около года. В частности, по его данным, россияне применили танки и БМП.

22 июля протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Фëдорова продолжились в Киеве и других городах Украины. Протестующие настаивают, что украинские власти должны выполнить требование не только об отставке главкома ВСУ Александра Сырского, но и о возвращении Фёдорова в Минобороны.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 23 июля 174 средств воздушного нападения: 168 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (154 БПЛА — 92% — были сбиты или подавлены), одной баллистической ракеты «Искандер-М» и пяти авиационных ракет Х-59 / Х-69 (две были сбиты). Зафиксированы попадания баллистической и трех авиационных ракет, а также семи БПЛА в девяти локациях и падение обломков в четырех локациях.

Накануне в Харькове во второй раз за день FPV-дрон атаковал АЗС, пострадала 22-летняя женщина. Загорелись емкость с газом и грузовой автомобиль, сообщили в ГСЧС. Две АЗС также были атакованы в Сумах, пострадал один человек.