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Новости

После атак дронов горят склад Wildberries в Воронеже и НПЗ в Ульяновской области

The Insider
Пожар на НПЗ «НС-Ойл» в Ульяновской области. Фото: Exilenova+

Пожар на НПЗ «НС-Ойл» в Ульяновской области. Фото: Exilenova+

В результате атаки беспилотников на Воронежскую область погиб трехлетний мальчик, его родители ранены. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пожар в доме семьи возник в результате падения БПЛА.

«Повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Кроме того, в девяти частных домах выбиты стекла, повреждены кровля и хозяйственные постройки; в 15 квартирах пяти многоквартирных зданий также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций».

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Украинский мониторинговый канал Supernova+ сообщает, что склады Wildberries горят в Воронеже, а также Казани. В Telegram-канале склада Wildberries в Воронеже сообщается, что он временно закрыт.

Обновление: администрация склада в Воронеже сообщила о возобновлении работы.

Также сообщается о пожарах на нефтеперерабатывающем заводе ООО «НС-Ойл» (1, 2, 3)  в поселке Новоспасское Ульяновской области и на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Субханкулово» в Башкортостане (1, 2). Атаку на НПЗ «НС-Ойл» подтверждает OSINT-анализ Astra.

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В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников, в Электростали — один. Десятки людей были ранены. В ночь на 22 июля в результате атак беспилотников загорелись склады Wildberries в Краснодаре (известно об одной погибшей) и Невинномысске Ставропольского края.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что логистические центры были «задействованы в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением».

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