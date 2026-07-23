После атак дронов горят склад Wildberries в Воронеже и НПЗ в Ульяновской области

Украинский мониторинговый канал Supernova+ сообщает, что склады Wildberries горят в Воронеже, а также Казани. В Telegram-канале склада Wildberries в Воронеже сообщается, что он временно закрыт.

Обновление: администрация склада в Воронеже сообщила о возобновлении работы.

Также сообщается о пожарах на нефтеперерабатывающем заводе ООО «НС-Ойл» (1, 2, 3) в поселке Новоспасское Ульяновской области и на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Субханкулово» в Башкортостане (1, 2). Атаку на НПЗ «НС-Ойл» подтверждает OSINT-анализ Astra.