«Ни страховки, ни компенсации»: продавцы Wildberries жалуются на миллионные потери после ударов по складам

После ударов беспилотников по складам Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области продавцы начали рассказывать в соцсетях о миллионных потерях.
В начале июля владелец маркетплейса изменил условия оферты, освободив себя от ответственности за товары, уничтоженные или поврежденные в результате боевых действий, атак беспилотников, обстрелов и взрывов. Теперь компания обещает продавцам льготные кредиты, отсрочки и скидки на логистику, но вопрос о компенсации стоимости сгоревших товаров пока остается открытым.
Основательница бренда детской одежды FAREAL Виктория написала, что на складе находили 12 тысячах единиц новой коллекции, а ущерб предварительно оценивается более чем в 15 млн рублей.
Мария Хлопкина оценила стоимость сгоревшего товара в 6 млн рублей. По ее словам, компенсации она не ожидает. В следующей публикации предпринимательница написала, что произошедшее стало для нее не только финансовым ударом: ее также поразили злорадные комментарии пользователей под рассказами пострадавших продавцов.
У Александры Анишкиной в Электростали находилось около 40% товарных запасов стоимостью более 1 млн рублей. Предпринимательница обратила внимание, что продавцы оплачивают хранение, логистику, комиссии и рекламу, однако риск уничтожения товара маркетплейс полностью перекладывает на них.
Светлана Макаркина рассказала, что начала распродавать остатки и готовилась отказаться от хранения товаров на складах Wildberries после изменения оферты. Завершить распродажу до пожара она не успела.
Некоторые предприниматели теперь пытаются найти деньги, чтобы заново запустить продажи. Владелица бренда женской одежды Татьяна в разговоре с изданием «Берег» оценила потери в 2 млн рублей по себестоимости и в 6 млн с учетом предполагаемой выручки. До конца лета она решила не запускать новое производство:
«Раньше бизнес в целом окупался, у нас маржа хорошая. Мы сами производим, благодаря этому [прибыль] удавалось. Но повышение комиссий от Wildberries, конечно, усложняет ситуацию. Мы пока планируем так же продавать на Wildberries, у нас есть еще товар на складах, но шить новый до конца лета не будем. Также рассмотрим другие площадки: из ближайших планов — Lamoda. [Без компенсаций] у нас не будет денег на производство, либо придется снова брать кредит, но уже не хотелось бы — мы и так в кредите. Поэтому единственный вариант — попытаться вернуть хотя бы часть денег через суд».
Владелец магазина электроники Алексей написал, что потерял около 210 консолей PlayStation 5 стоимостью 10–12 млн рублей. После пожара он выставил на продажу автомобиль за 2,8 млн рублей и собирается потратить эти деньги на новую партию товара:
«Я сразу прыгнул в машину и поехал туда. Когда приехал, никого уже не подпускали, территория была оцеплена, поэтому оставалось только смотреть, как сгорает товар. Я находился там около пяти часов. Видел других селлеров, но особо с ними не общался. Они тоже были в панике, не знали, что делать, кому-то звонили. Все, конечно, пытались любыми способами вытащить оттуда свой товар, но безуспешно».
Другая продавец женской одежды потеряла более 600 тысяч рублей. Еще до пожара она начала готовить собственный интернет-магазин: после очередного повышения комиссии экономика продаж через Wildberries, по ее словам, перестала сходиться. Однако быстро перевести покупателей на другую площадку предпринимателям сложно, а обязательства перед поставщиками, производствами и банками сохраняются независимо от того, уцелел товар или нет.
Wildberries объявил первые меры поддержки 19 июля. Компания предоставит скидки на хранение товаров на некоторых складах в течение 45 дней после поставки и полностью отменит плату за транзитные поставки на региональные склады. Оценка последствий атак и определение возможного объема выплат могут занять до 30 дней, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.
WB Банк пообещал пострадавшему малому и среднему бизнесу отсрочку по кредитам на срок до шести месяцев, льготные займы и особые условия факторинга. Банк также отменит комиссии за платежи внутри России и предложит ускоренный вывод выручки. «Сбер» начал принимать заявления на реструктуризацию кредитов.
Ранее не только Wildberries, но и Ozon изменил договоры с продавцами, переложив на них риски, связанные с войной. Документ Ozon, вступивший в силу 1 июля, освобождает маркетплейс от требований, вызванных военными действиями, атаками беспилотников и ракет, обстрелами, взрывами и введением особых правовых режимов. Wildberries также включил применение вооружений, боеприпасов и летательных аппаратов в перечень обстоятельств, при которых площадка может не выплачивать компенсацию.
Удары вывели из строя около 7% логистических мощностей RWB, а восстановление двух складов может обойтись компании в 20–35,8 млрд рублей, пишет тем временем «Коммерсантъ». С учетом уничтоженных товаров селлеров совокупный ущерб может достигать 100 млрд рублей. При этом страховые полисы есть лишь у 5–7% продавцов Wildberries, и только 10–20% таких договоров покрывают риск диверсий.
Склады Wildberries в Электростали и Котовске подверглись ударам в ночь на 18 июля. В Котовске погибли семь человек, в Электростали — один, десятки получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что эти объекты использовались для поставок подсанкционных компонентов, применяемых при производстве беспилотников и навигационного оборудования.