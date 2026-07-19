«Ни страховки, ни компенсации»: продавцы Wildberries жалуются на миллионные потери после ударов по складам

Некоторые предприниматели теперь пытаются найти деньги, чтобы заново запустить продажи. Владелица бренда женской одежды Татьяна в разговоре с изданием «Берег» оценила потери в 2 млн рублей по себестоимости и в 6 млн с учетом предполагаемой выручки. До конца лета она решила не запускать новое производство:

«Раньше бизнес в целом окупался, у нас маржа хорошая. Мы сами производим, благодаря этому [прибыль] удавалось. Но повышение комиссий от Wildberries, конечно, усложняет ситуацию. Мы пока планируем так же продавать на Wildberries, у нас есть еще товар на складах, но шить новый до конца лета не будем. Также рассмотрим другие площадки: из ближайших планов — Lamoda. [Без компенсаций] у нас не будет денег на производство, либо придется снова брать кредит, но уже не хотелось бы — мы и так в кредите. Поэтому единственный вариант — попытаться вернуть хотя бы часть денег через суд».

Владелец магазина электроники Алексей написал, что потерял около 210 консолей PlayStation 5 стоимостью 10–12 млн рублей. После пожара он выставил на продажу автомобиль за 2,8 млн рублей и собирается потратить эти деньги на новую партию товара:

«Я сразу прыгнул в машину и поехал туда. Когда приехал, никого уже не подпускали, территория была оцеплена, поэтому оставалось только смотреть, как сгорает товар. Я находился там около пяти часов. Видел других селлеров, но особо с ними не общался. Они тоже были в панике, не знали, что делать, кому-то звонили. Все, конечно, пытались любыми способами вытащить оттуда свой товар, но безуспешно».

Другая продавец женской одежды потеряла более 600 тысяч рублей. Еще до пожара она начала готовить собственный интернет-магазин: после очередного повышения комиссии экономика продаж через Wildberries, по ее словам, перестала сходиться. Однако быстро перевести покупателей на другую площадку предпринимателям сложно, а обязательства перед поставщиками, производствами и банками сохраняются независимо от того, уцелел товар или нет.

Wildberries объявил первые меры поддержки 19 июля. Компания предоставит скидки на хранение товаров на некоторых складах в течение 45 дней после поставки и полностью отменит плату за транзитные поставки на региональные склады. Оценка последствий атак и определение возможного объема выплат могут занять до 30 дней, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.

WB Банк пообещал пострадавшему малому и среднему бизнесу отсрочку по кредитам на срок до шести месяцев, льготные займы и особые условия факторинга. Банк также отменит комиссии за платежи внутри России и предложит ускоренный вывод выручки. «Сбер» начал принимать заявления на реструктуризацию кредитов.

Ранее не только Wildberries, но и Ozon изменил договоры с продавцами, переложив на них риски, связанные с войной. Документ Ozon, вступивший в силу 1 июля, освобождает маркетплейс от требований, вызванных военными действиями, атаками беспилотников и ракет, обстрелами, взрывами и введением особых правовых режимов. Wildberries также включил применение вооружений, боеприпасов и летательных аппаратов в перечень обстоятельств, при которых площадка может не выплачивать компенсацию.

Удары вывели из строя около 7% логистических мощностей RWB, а восстановление двух складов может обойтись компании в 20–35,8 млрд рублей, пишет тем временем «Коммерсантъ». С учетом уничтоженных товаров селлеров совокупный ущерб может достигать 100 млрд рублей. При этом страховые полисы есть лишь у 5–7% продавцов Wildberries, и только 10–20% таких договоров покрывают риск диверсий.

Склады Wildberries в Электростали и Котовске подверглись ударам в ночь на 18 июля. В Котовске погибли семь человек, в Электростали — один, десятки получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что эти объекты использовались для поставок подсанкционных компонентов, применяемых при производстве беспилотников и навигационного оборудования.