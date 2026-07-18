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Ozon изменил условия оферты так, чтобы не нести ответственность за товар, поврежденный при военных действиях. Так же поступил и Wildberries

The Insider
Фото: Ozon

Фото: Ozon

Маркетплейс Ozon обновил условия оферты по форс-мажору, добавив туда пункт о военных действиях. На это обратил внимание Telegram-канал «Время госзакупок».

Как убедился The Insider, 30 июня на сайте маркетплейса появился документ «Общие условия сотрудничества» в дополнение к «Договору для продавцов товаров». В новом документе, вступившем в силу 1 июля, есть пункт «Распределение предпринимательского риска», в котором говорится, что «контрагент принимает на себя предпринимательский риск и освобождает Ozon от любых требований по Договору», если эти требования вызваны следующими причинами:

  • военные действия и/или операции вне зависимости от объявления войны;
  • военное или чрезвычайное положение, режим контртеррористической операции, режим чрезвычайной ситуации, режим максимального уровня реагирования либо любой иной особый правовой режим;
  • массовые беспорядки;
  •  воздействие пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов любого назначения;
  • воздействие ракетного оружия, средств противоракетной или противовоздушной обороны;
  • обстрел из любого оружия, целенаправленный взрыв/подрыв любого устройства, если он прямо или косвенно произошел в результате событий, указанных этом пункте;
  • детонация мин, снарядов, боеприпасов, торпед, бомб, иного вооружения, устройств или орудий войны;
  • воздействие шумовой и взрывной волны;
  • утечка или рассеивание любых загрязняющих или отравляющих веществ.

Wildberries также обновил оферту, расширив список «обстоятельств непреодолимой силы», при которых маркетплейс имеет право не выплачивать продавцам компенсации за утерянный товар, на это 1 июля обращал внимание телеканал «Дождь». По новым правилам, маркетплейс не несет ответственности за «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения».

В ночь на 18 июля в результате атаки украинских беспилотников загорелись два склада Wildberries — в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Тамбовской области погибли семь человек, в Электростали — один. Десятки людей ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что склады Wildberries «были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

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