Атакованные склады Wildberries участвовали в поставках комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования — Зеленский

Владимир Зеленский назвал удары по складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях «ответом на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и общинам». Также в заявлении украинского президента говорится, что атакованные логистические центры служили нуждам российской армии.

«Они были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

В ночь на 18 июля украинские БПЛА атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 25 человек ранены. В Электростали пострадали 24 человека. «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами», — написала в своем Telegram-канале основательница маркетплейса Татьяна Ким.

В начале июля Wildberries обновили договор с продавцами, добавив туда пункт, согласно которому маркетплейс не несет ответственности за «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения».

ВС РФ регулярно наносят удары по инфраструктуре почтового оператора «Нова Пошта» на территории Украины. Так, 7 июля после атаки на Днепропетровскую область в Кривом Роге загорелся склад почтового оператора, а при массированном ударе по Киеву 2 июля был уничтожен логистический центр почты в Оболонском районе. 22 июня российские беспилотники атаковали логистический центр «Новой Пошти» в Харьковской области; Минобороны РФ утверждало, что ВСУ используют его «для хранения вооружения, дронов и комплектующих».