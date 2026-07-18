В результате налета дронов загорелись склады Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. Погибли семь сотрудников компании

Пресс-служба Wildberries опубликовала сообщение, в котором подтверждает атаку на склады в Тамбовской и Московской областях и обещает помощь пострадавшим. «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами», — написала в своем Telegram-канале основательница маркетплейса Татьяна Ким.

В начале июля Wildberries обновили договор с продавцами, добавив туда пункт, согласно которому маркетплейс не несет ответственности за «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения».

ВС РФ регулярно наносят удары по инфраструктуре почтового оператора «Нова Пошта» на территории Украины. Так, 7 июля после атаки на Днепропетровскую область в Кривом Роге загорелся склад почтового оператора, а при массированном ударе по Киеву 2 июля был уничтожен логистический центр почты в Оболонском районе. 22 июня российские беспилотники атаковали логистический центр «Новой Пошти» в Харьковской области; Минобороны РФ утверждало, что ВСУ используют его «для хранения вооружения, дронов и комплектующих».