В результате налета дронов загорелись склады Wildberries в Тамбовской области и Подмосковье. Погибли семь сотрудников компании

В результате атаки украинских БПЛА на Котовск Тамбовской области загорелся склад маркетплейса Wildberries, погибли семь сотрудников ночной смены. Об этом утром 18 июля написал в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Первышов.
25 человек пострадали. «Из них один человек сейчас в крайне тяжёлом состоянии, шесть – в тяжёлом и 16 – средней тяжести. В основном это осколочные ранения», — написал Первышов.
Еще один склад Wildberries загорелся после падения беспилотника в подмосковной Электростали. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, 24 человека получили ранения. Еще двое ранены в Ногинске, там горит нефтебаза. «Всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА», — написал Воробьев.
Пресс-служба Wildberries опубликовала сообщение, в котором подтверждает атаку на склады в Тамбовской и Московской областях и обещает помощь пострадавшим. «Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами», — написала в своем Telegram-канале основательница маркетплейса Татьяна Ким.
В начале июля Wildberries обновили договор с продавцами, добавив туда пункт, согласно которому маркетплейс не несет ответственности за «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения».
ВС РФ регулярно наносят удары по инфраструктуре почтового оператора «Нова Пошта» на территории Украины. Так, 7 июля после атаки на Днепропетровскую область в Кривом Роге загорелся склад почтового оператора, а при массированном ударе по Киеву 2 июля был уничтожен логистический центр почты в Оболонском районе. 22 июня российские беспилотники атаковали логистический центр «Новой Пошти» в Харьковской области; Минобороны РФ утверждало, что ВСУ используют его «для хранения вооружения, дронов и комплектующих».