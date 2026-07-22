Wildberries пообещала «произвести выплаты» продавцам за товары, утраченные при атаках дронов на склады — СМИ

Wildberries пообещала «произвести выплаты» продавцам за товары, утраченные при атаках беспилотников на логистические центры компании. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщили в пресс-службе маркетплейса. В компании не уточнили, как будет рассчитываться размер выплат и когда начнется перечисление денег, но заверили, что это произойдет «в кратчайшие сроки».

Кроме того, маркетплейс сделал бесплатными транзитные поставки на региональные склады, ввел скидки на хранение товаров и зафиксировал региональные индексы, влияющие на стоимость логистики. По отдельным моделям продаж компания также увеличила за свой счет скидки для покупателей. WB Банк предоставит заемщикам отсрочки по погашению кредитов и предложит им дополнительные меры поддержки, пообещали в компании.

В Wildberries также объявили, что логистический центр в Котовске Тамбовской области возобновит полноценную работу уже завтра, 23 июля. Компания продолжает восстанавливать поврежденную инфраструктуру и перестраивать маршруты поставок, а окончательный ущерб от атак пока оценивается.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали. Погибли восемь сотрудников компании, десятки людей получили ранения. После ударов продавцы рассказывали The Insider о миллионных убытках и жаловались, что товары не были застрахованы, а маркетплейс не гарантировал компенсаций.

В начале июля Wildberries изменил условия оферты, включив боевые действия, атаки беспилотников, обстрелы и взрывы в перечень обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих маркетплейс от ответственности за утраченные товары.

В ночь на 22 июля дроны атаковали еще два логистических центра Wildberries — в Краснодаре и Невинномысске. Пострадали 15 человек, позднее одна из раненых в Краснодаре умерла. Владимир Зеленский подтвердил удары и заявил, что атакованные склады использовались для снабжения российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением.