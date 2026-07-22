Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.55

EUR

89.76

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

79

 

 

 

 

 

Новости

Wildberries пообещала «произвести выплаты» продавцам за товары, утраченные при атаках дронов на склады — СМИ

The Insider
соцсети

соцсети

Wildberries пообещала «произвести выплаты» продавцам за товары, утраченные при атаках беспилотников на логистические центры компании. Об этом Telegram-каналу «Осторожно, новости» сообщили в пресс-службе маркетплейса. В компании не уточнили, как будет рассчитываться размер выплат и когда начнется перечисление денег, но заверили, что это произойдет «в кратчайшие сроки».

Кроме того, маркетплейс сделал бесплатными транзитные поставки на региональные склады, ввел скидки на хранение товаров и зафиксировал региональные индексы, влияющие на стоимость логистики. По отдельным моделям продаж компания также увеличила за свой счет скидки для покупателей. WB Банк предоставит заемщикам отсрочки по погашению кредитов и предложит им дополнительные меры поддержки, пообещали в компании.

В Wildberries также объявили, что логистический центр в Котовске Тамбовской области возобновит полноценную работу уже завтра, 23 июля. Компания продолжает восстанавливать поврежденную инфраструктуру и перестраивать маршруты поставок, а окончательный ущерб от атак пока оценивается.

В ночь на 18 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и подмосковной Электростали. Погибли восемь сотрудников компании, десятки людей получили ранения. После ударов продавцы рассказывали The Insider о миллионных убытках и жаловались, что товары не были застрахованы, а маркетплейс не гарантировал компенсаций.

В начале июля Wildberries изменил условия оферты, включив боевые действия, атаки беспилотников, обстрелы и взрывы в перечень обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих маркетплейс от ответственности за утраченные товары.

В ночь на 22 июля дроны атаковали еще два логистических центра Wildberries — в Краснодаре и Невинномысске. Пострадали 15 человек, позднее одна из раненых в Краснодаре умерла. Владимир Зеленский подтвердил удары и заявил, что атакованные склады использовались для снабжения российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  5. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте