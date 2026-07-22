Склады Wildberries горят в Краснодаре и Невинномысске после атаки дронов, ранены 15 человек. Погиб сотрудник нефтебазы в Армавире

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что в Армавире атакована нефтебаза.

Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаки на логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях и заявил, что они были «задействованы в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением».

В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников, в Электростали — один. Десятки людей были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что логистические центры маркетплейса были задействованы Россией «для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».