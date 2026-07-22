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Склады Wildberries горят в Краснодаре и Невинномысске после атаки дронов, ранены 15 человек. Погиб сотрудник нефтебазы в Армавире

The Insider
Пожар на складе Wildberries в Краснодаре. Фото: Exilenova+

Пожар на складе Wildberries в Краснодаре. Фото: Exilenova+

Краснодарский край в ночь на 22 июля подвергся атаке БПЛА. Как сообщает губернатор Вениамин Кондратьев, в Армавире обломки беспилотника упали на территории предприятия, погиб сотрудник.

«При атаке на складской комплекс в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. <...> На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара», — пишет Кондратьев. Также обломки беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре и в два частных — в станице Динской.

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Губернатор соседнего Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил об атаке дронов на складской комплекс, расположенный «на окраине Невинномысска». Известно о пяти пострадавших.

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким в своем Telegram-канале подтвердила, что атакованы логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). 

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Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что в Армавире атакована нефтебаза.

Обновление: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаки на логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях и заявил, что они были «задействованы в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением».

В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников, в Электростали — один. Десятки людей были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что логистические центры маркетплейса были задействованы Россией «для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

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