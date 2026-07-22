ВС РФ пытаются выйти к Доброполью, отставка Сырского, уничтожен склад ЮНИСЕФ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

ВС РФ пытаются выйти к Доброполью с юга и юго-востока на покровском направлении

На запорожском направлении российские войска продвигаются около Зализничного

Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место генерала Михаила Драпатого

С помощью реактивных дронов «Герань-4» поражены два сухогруза в акватории Чёрного моря в Одессе и один балкер в Николаеве

Дмитрий Лубинец — 19 июля ракетным ударом был уничтожен склад ЮНИСЕФ, где хранилась гуманитарная помощь для детей

В Краснодаре и Невинномысске были атакованы склады компании Wildberries

Терминал КТК в порту Новороссийска прекратит прием трубопроводных грузов из-за частых атак на танкеры

Минобороны Украины передало подразделениям первые 2000 женских бронежилетов

Обстановка на фронте

На харьковском направлении российская сторона заявила о захвате трех населенных пунктов.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ взяли Волоховское, практически окружили Белый Колодезь и ведут бои за овладение последним, а также соседним Юрченково. Согласно карте DeepState, все эти населенные пункты подконтрольны СОУ и отстоят от «серой зоны» на 6–7 км.

На покровском направлении ВС РФ пытаются выйти к Доброполью с юга и юго-востока.

Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что российские силы взяли Приют и близки к захвату Торского на Добропольском выступе: взят Приют, завершается работа по Торскому. По данным DeepState, Приют и Торское контролируются Украиной и находятся в 3 и 4 километрах от «серой зоны» соответственно.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что российские войска продолжают пытаться выйти к Доброполью с юга и юго-востока, а также атакуют в направлении Сергеевки. В частности, отдельные малые группы дошли до Нового Донбасса, а также закрепились в Вольном и Дорожном. В то же время в Белицком фиксируются только отдельные российские военнослужащие, однако с юга россияне «просачиваются» через Шевченко вплоть до Водянского, а еще западнее смогли «зацепиться» за Васильевку и Мирное. Кроме того, российское командование постоянно подтягивает к передовой новые штурмовые группы, артиллерию и БПЛА, а также малые группы бронетехники.

Мащовец прогнозирует резкое усиление атакующих действий группировки войск «Центр», поскольку российское командование рассчитывает сходу взять Доброполье и развернуть наступление на Дружковку и Краматорск. Однако если украинцам удастся удержать линию Доброполье-Дружковка, то наступление выродится в фронтальный кровопролитный штурм.

На южно-донецком направлении российское командование заявляет о захвате Благодатного.

Минобороны РФ заявило о захвате села Благодатное в Запорожской области и опубликовало видео, в котором присутствует только один кадр с российским военным, по которому невозможно провести геопривязку. На карте DeepState Благодатное показано как подконтрольное СОУ, а до «серой зоны» больше 9 километров.

На запорожском направлении российские войска продвигаются около Зализничного.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись около Зализничного к западу от Гуляйполя. В результате зона российского контроля приблизилась вплотную к селу, которое находится в «серой зоне».

21 июля протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Фëдорова и за отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжились в Киеве и других городах Украины. Вечером 21 июля Владимир Зеленский отправил в отставку Сырского и назначил на его место экс-командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Назначение поприветствовали, в частности, Михаил Федоров и аналитик Роб Ли. В Z-каналах, напротив, встретили назначение Драпатого с пессимизмом (1, 2, 3). Кроме того, должность покинул начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, к отставке которого ранее также призывал Федоров, на его место был назначен герой Украины Игорь Скибюк. Также Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову вернуться в правительство на другую должность, связанную с технологиями, но по данным источников «Українська Правда», тот согласился вернуться только на пост министра.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 22 июля 220 средств воздушного нападения: 216 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (204 БПЛА — 94% — были сбиты или подавлены), одной баллистической ракеты «Искандер-М» и трех авиационных ракет Х-59 / Х-69 (все были сбиты). Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 12 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в семи локациях.

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате попадания рано утром по жилому дому в селе Чайки Бучанского района в Киевской области, сообщили в ГСЧС.