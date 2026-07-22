ВС РФ пытаются выйти к Доброполью, отставка Сырского, уничтожен склад ЮНИСЕФ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- ВС РФ пытаются выйти к Доброполью с юга и юго-востока на покровском направлении
- На запорожском направлении российские войска продвигаются около Зализничного
- Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место генерала Михаила Драпатого
- С помощью реактивных дронов «Герань-4» поражены два сухогруза в акватории Чёрного моря в Одессе и один балкер в Николаеве
- Дмитрий Лубинец — 19 июля ракетным ударом был уничтожен склад ЮНИСЕФ, где хранилась гуманитарная помощь для детей
- В Краснодаре и Невинномысске были атакованы склады компании Wildberries
- Терминал КТК в порту Новороссийска прекратит прием трубопроводных грузов из-за частых атак на танкеры
- Минобороны Украины передало подразделениям первые 2000 женских бронежилетов
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российская сторона заявила о захвате трех населенных пунктов.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ взяли Волоховское, практически окружили Белый Колодезь и ведут бои за овладение последним, а также соседним Юрченково. Согласно карте DeepState, все эти населенные пункты подконтрольны СОУ и отстоят от «серой зоны» на 6–7 км.
На покровском направлении ВС РФ пытаются выйти к Доброполью с юга и юго-востока.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что российские силы взяли Приют и близки к захвату Торского на Добропольском выступе: взят Приют, завершается работа по Торскому. По данным DeepState, Приют и Торское контролируются Украиной и находятся в 3 и 4 километрах от «серой зоны» соответственно.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3), что российские войска продолжают пытаться выйти к Доброполью с юга и юго-востока, а также атакуют в направлении Сергеевки. В частности, отдельные малые группы дошли до Нового Донбасса, а также закрепились в Вольном и Дорожном. В то же время в Белицком фиксируются только отдельные российские военнослужащие, однако с юга россияне «просачиваются» через Шевченко вплоть до Водянского, а еще западнее смогли «зацепиться» за Васильевку и Мирное. Кроме того, российское командование постоянно подтягивает к передовой новые штурмовые группы, артиллерию и БПЛА, а также малые группы бронетехники.
Мащовец прогнозирует резкое усиление атакующих действий группировки войск «Центр», поскольку российское командование рассчитывает сходу взять Доброполье и развернуть наступление на Дружковку и Краматорск. Однако если украинцам удастся удержать линию Доброполье-Дружковка, то наступление выродится в фронтальный кровопролитный штурм.
На южно-донецком направлении российское командование заявляет о захвате Благодатного.
Минобороны РФ заявило о захвате села Благодатное в Запорожской области и опубликовало видео, в котором присутствует только один кадр с российским военным, по которому невозможно провести геопривязку. На карте DeepState Благодатное показано как подконтрольное СОУ, а до «серой зоны» больше 9 километров.
На запорожском направлении российские войска продвигаются около Зализничного.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись около Зализничного к западу от Гуляйполя. В результате зона российского контроля приблизилась вплотную к селу, которое находится в «серой зоне».
21 июля протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Фëдорова и за отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжились в Киеве и других городах Украины. Вечером 21 июля Владимир Зеленский отправил в отставку Сырского и назначил на его место экс-командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Назначение поприветствовали, в частности, Михаил Федоров и аналитик Роб Ли. В Z-каналах, напротив, встретили назначение Драпатого с пессимизмом (1, 2, 3). Кроме того, должность покинул начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, к отставке которого ранее также призывал Федоров, на его место был назначен герой Украины Игорь Скибюк. Также Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову вернуться в правительство на другую должность, связанную с технологиями, но по данным источников «Українська Правда», тот согласился вернуться только на пост министра.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 22 июля 220 средств воздушного нападения: 216 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (204 БПЛА — 94% — были сбиты или подавлены), одной баллистической ракеты «Искандер-М» и трех авиационных ракет Х-59 / Х-69 (все были сбиты). Зафиксированы попадания баллистической ракеты и 12 БПЛА в 12 локациях, а также падение обломков в семи локациях.
Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате попадания рано утром по жилому дому в селе Чайки Бучанского района в Киевской области, сообщили в ГСЧС.
Один человек погиб, еще семь пострадали в Херсоне и области в результате утренних атак, сообщили (1, 2, 3, 4, 5, 6) в городской администрации. В Херсоне возникли перебои с электроснабжением.
Пять человек получили ранения в результате удара FPV-дрона по АЗС в Харькове, сообщили в ГСЧС.
В Одесской области дрон попал в двухэтажный дом, погибла женщина, сообщили (1, 2) местные власти. В других населенных пунктах региона произошел масштабный пожар на складе хранения табака, повреждены газопровод и частные постройки. Днем в результате атаки на жилой сектор города один человек погиб, двое пострадали.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» публикует кадры, как заявляется, поражения двух сухогрузов в акватории Чёрного моря в Одессе и одного балкера в Николаеве с помощью реактивных дронов «Герань-4». Авторы отмечают, что интерфейс дрона на этих кадрах отличается от интерфейсов на других кадрах применения «Герань-4».
Накануне в Чернигове в результате атаки пострадала пожилая женщина, сообщили в ГСЧС. На месте попадания загорелось административное здание в центральной части города. По информации украинского информагентства УНIАН, под удар попало здание ТЦК, разрушен ряд этажей, выбиты окна, возник пожар.
В ночь на 19 июля ракетным ударом был уничтожен склад ЮНИСЕФ, где хранилась гуманитарная помощь детям, заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. В результате удара было уничтожено более 106 тысяч единиц гуманитарных грузов общей стоимостью около $3,9 млн. Среди утраченных материалов — генераторы, запасы питьевой воды, емкости для ее хранения и гигиенические наборы.
Той же ночью был полностью уничтожен основной склад готовой продукции производителя алкоголя Global Spirits в Киевской области, сообщили в пресс-службе компании. По предварительным оценкам, ущерб превышает 100 млн гривен. Из-за потери товаров компания временно не может выполнять поставки.
Ресурс Shahed Tracker публикует карту поражений «Шахедами» целей на территории Украины в мае 2026 года. Согласно этим подсчетам, зарегистрированы 407 подтвержденных попаданий, 24 комбинированных удара, 182 пожара и 81 атака БПЛА неустановленного типа.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» обобщил данные о пусках КАБ по областям Украины за июнь (всего 695). Почти 23% пусков авиабомб приходится на Запорожскую область, которая с февраля возглавляет список.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 21 июля 123 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 22 июля были перехвачены 242 БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольского краями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ночью налету БПЛА подвергся Краснодарский край. Как сообщает губернатор Вениамин Кондратьев, в Армавире обломки беспилотника упали на территории предприятия, погиб сотрудник. Судя по сообщению администрации города, речь идет о нефтебазе в Северной промзоне, которая попала под удар более чем 16 БПЛА. На предприятии начался пожар, площадь возгорания составила около 800 кв. метров.
Кондратьев также сообщил, что в Краснодаре был атакован складской комплекс, погиб один человек, пострадали девятеро. «На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара», — говорится в сообщении. Роспотребнадзор Кубани предостерег жителей Краснодара от выхода на улицу из-за пожара и порекомендовал надевать маски и респираторы. Также обломки беспилотников попали в два многоквартирных дома в Краснодаре и в два частных — в станице Динской. Позже региональный оперштаб заявил, что количество поврежденных из-за атаки домов в Краснодаре увеличилось до 16.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров также сообщил об атаке дронов на складской комплекс, расположенный «на окраине Невинномысска». Известно о пяти пострадавших.
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким написала, что атакованы склады компании в Краснодаре и Невинномысске. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаки на логистические центры в Краснодарском и Ставропольском краях и заявил, что они были «задействованы в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением».
Между тем пожар на складе Wildberries в Электростали потушили. На это ушло трое суток, сообщила пресс-служба маркетплейса накануне вечером.
Беспилотники ударили ночью по многоэтажному дому в Ялте, пострадали 17 человек, сообщили местные «власти». Кроме того, в городе из-за проблем со светом воду будут подавать на 2 часа в день по вечерам, уведомили в компании «Водоканал Южного берега Крыма».
Два человека пострадали, серьезно поврежден объект АПХ «Мираторг» в Климовском районе Брянской области в результате атак БПЛА, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. В «Мираторге» позже подтвердили три атаки на производственные активы в регионе.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что топливный рынок в России начал «частично стабилизироваться». По его словам, эффект дали запрет экспорта нефтепродуктов, увеличение импорта и производства топлива, а также перенос сроков ремонтов НПЗ. Данные приложения «ГдеБЕНЗ» подтверждают сокращение очередей на заправках. Однако большинство ограничений пока не отменено, а в некоторых регионах даже вводят новые, пишет издание «Агентство». Очереди действительно стали меньше, но улучшение затронуло не всю страну, следует из подсчетов данных приложения «ГдеБЕНЗ» экономистом Янисом Клюге. Собранные сведения за 16–21 июля показывают, что наиболее благополучная ситуация сложилась в Москве и Санкт-Петербурге. Топливные ограничения смягчают, но не везде. На АЗС «Лукойла» в Волгоградской области лимит на одну заправку увеличили 14 июля с 20 до 30 л, а с 18 июля — до 40 л, пишет «Комсомольская правда». Глава Калмыкии Бату Хасиков 15 июля увеличил лимит с 20 до 30 л. В Саратовской и Тамбовской областях сохраняются лимиты 30 л на одну машину, а в последней с 20 июля на всех АЗС бензин АИ-92 и АИ-95 продают по системе «чет-нечет».
Терминал КТК в порту Новороссийска прекратит прием трубопроводных грузов, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Компании — владельцы судов опасаются отправлять свои танкеры туда из-за возросших рисков, связанных с участившимися атаками на танкеры. Отмечается, что через систему Каспийского трубопроводного консорциума проходит более 80% казахстанского нефтяного экспорта.
В июле экспорт пшеницы из России может снизиться до 1,5 млн тонн — минимального с 2017 года июльского показателя, подсчитала компания «СовЭкон», передает «Интерфакс». Снижение прогноза объяснили «ограничением навигации через Керченский пролив», а также слабым спросом в Египте и Турции.
На заявление «губернатора» оккупированной территории Запорожской области Евгения Балицкого о том, что «трасса Р-280, по которой снабжается Крым, сегодня находится под полным контролем», отреагировал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди: он опубликовал видео поражения машины российской мобильной огневой группы беспилотником Hornet, а также ряд других ударов по российским грузовикам. По его данным, в июле СБС поразили четырехзначное число таких целей. Кроме того, «Мадяр» отчитался, что 21 и 22 июля украинские дроноводы поразили еще 12 российских судов в Черном и Азовском морях, а общее число таких ударов в июле достигло 196.
По информации OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, 18 июля дроны атаковали аэродром Гвардейское в аннексированном Крыму. Под удар, в частности, попали ангары для хранения и обслуживания беспилотников «Шахед» и «Гербера». Анализ спутниковых снимков подтвердил не менее восьми попаданий, в результате которых, вероятно, в одном из ангаров произошла детонация боевых частей беспилотников.
За неделю с 13 по 19 июля при атаках на подконтрольные России территории погибли 69 человек, в том числе двое детей, сообщил посол по особым поручениям МИД России по «вопросам преступлений киевского режима» Родион Мирошник. Пострадали еще 433 человека, из них ранения получили 364 человека, в том числе 12 детей. Всего, по словам Мирошника, за последние семь дней подконтрольную РФ территорию атаковали не менее 7 168 боеприпасов.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 20 июля по 20:00 21 июля стало известно как минимум о 20 погибших и 142 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Ден Кейн подтвердил в ходе слушаний в Сенате США воздушную победу украинского F-16 над российским истребителем Су-35. Стоит отметить, что в Z-канале «Воевода Вещает» высказывали версию, что российский самолет был сбит ЗУР PAC-2 для ЗРК Patriot.
Истребитель МиГ-29, о поражении которого накануне заявили в Генштабе ВСУ, стоял на аэродроме Халино в Курской области без двигателя и бортового радиоэлектронного оборудования в течение 10 лет, заявил пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров.
Вооружения и военная техника
Украинские БПЛА SAKER будут производить в Дании, сообщила Twist Robotics украинскому изданию «Мілітарний». По данным компании, в течение первого года планируется изготовить 12 000 беспилотников.
Минобороны Украины передало подразделениям первые 2000 женских бронежилетов. Издание «Мілітарний» напоминает, что первый такой бронежилет был сертифицирован Минобороны еще в 2023 году.
О главных событиях войны 21 июля 2026 года — в предыдущей сводке: «Суицидники» в Константиновке, удар по танкеру у побережья Румынии, прибыль «Северстали» рухнула в девять раз. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут