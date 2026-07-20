СОУ продвигаются на южно-донецком направлении, Керченская паромная переправа выведена из строя на 75%. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- Российские войска не могут продвинуться из-за нехватки топлива на константиновском направлении
- На покровском направлении полностью захвачен Покровск, за исключением небольшой «серой зоны» на западе
- СОУ медленно продвигаются к Успеновке и Великой Новосёлке на южно-донецком направлении
- Liga.net — Зеленский готовит отставку Сырского, Фёдоров согласен вернуться только на должность министра обороны
- Начались систематические атаки украинских беспилотников на склады Wildberries
- Мадяр — удары по российским паромам вывели из строя 75% мощностей Керченской паромной переправы
- В России расширят перечень обвиняемых и осужденных, которые смогут заключать контракты с Минобороны
- Российский дрон снял видео, как украинская «Баба-яга» переносит НРК-камикадзе, вооруженный противотанковой миной ТМ-62
Обстановка на фронте
На харьковском направлении ОШП «Скеля» обвиняют во лжи о зачистке Казачьей Лопани от ВС РФ.
В 425-м ОШП «Скеля» заявили, что зачистили Казачью Лопань от «просочившихся» туда российских военных. Исследователь под ником Playfra отмечает, что два дня спустя DeepState отнесли северную часть Казачьей Лопани к «серой зоне», и обвиняет «Скелю» во лжи.
На Северском выступе расширяется зона контроля ВС РФ.
В DeepState отметили расширение зоны контроля ВС РФ западнее Пазено к востоку от Краматорска. «Военкор» Юрий Котенок, в свою очередь, утверждает, что ВС РФ на этом участке заняли Малиновку и Васютинское, а также атакуют Ореховатку и Никаноровку. На карте DeepState все эти населенные пункты обозначены как подконтрольные СОУ, хотя восточная окраина Малиновки находится в «серой зоне».
На константиновском направлении российские войска не могут продвинуться из-за нехватки топлива.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись около Миньковки и Новомаркова к востоку от Дружковки.
Украинский видеоблогер и военнослужащий 93-й ОМБр Андрей Бабичев рассказывает, что за последнюю неделю россияне не смогли продвинуться в Константиновке и окрестностях в том числе потому, что были вынуждены ограничить использование генераторов из-за нехватки бензина, однако при этом российская авиация постоянно запускает КАБ по Краматорску. Также он сообщил, что российским военным сбрасывают припасы с дронов не непосредственно на их позиции, а на 1–2 километра вперед, чтобы не демаскировать позиции и «мотивировать» россиян продолжать продвижение.
В 425-м ОШП «Скеля» опубликовали видео «флаговтыка» в Константиновке, где бойцы докладывают Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому о полном освобождении города (исследователь Playfra отрицает эту информацию). Примечательно, что до этого в сети появилось другое видео, якобы от имени «Скелі», где на украинские флаги прикреплены портреты Сырского и Зеленского. После этого в российской 4-й ОМСБр сообщили, что взяли военных с последнего видео в плен и показали их же, но уже с российским флагом. Мнения аналитиков разделились: украинский военный обозреватель Богдан Мирошников счел видео с портретами фейком, а OSINT-проект «Кіберборошно» — скорее подлинным. Позднее в комментарии в соцсетях «Скелі» не оспорили подлинность видео и подтвердили пленение военнослужащих полка в Константиновке.
Playfra обратил внимание на ряд геопривязок, которые подтверждают, что украинские военные продолжают присутствовать в Константиновке.
В сводной бригаде «Хижак» при Патрульной полиции Украины показали снятые с дрона кадры разрушений в Дружковке.
На покровском направлении полностью захвачен Покровск, за исключением небольшой «серой зоны» на западе.
DeepState сообщает о продвижении ВС РФ в районе города Родинское к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск). По сведениям аналитиков, сам город оказался практически полностью под российским контролем за исключением небольшой «серой зоны» на западной окраине.
«Военкор» Котенок сообщает, что ВС РФ зачистили Мирное и завершают бои за Шевченко, Светлое и Красноярское. Согласно карте DeepState, в Шевченко и Мирном частично присутствует «серая зона», а Светлое и Красноярское полностью контролируются СОУ.
В Генштабе ВСУ сообщили о поражении автомобильного моста в районе Новоэкономического к востоку от Мирнограда (до 2016 года — Димитров).
На южно-донецком направлении СОУ медленно продвигаются к Успеновке и Великой Новосёлке.
Минобороны РФ заявило 19 июля о захвате села Вольное в Днепропетровской области. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав видео (стоит отметить, что кадров с российскими бойцами в Вольном на нем нет). По данным DeepState, Вольное находится под контролем СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 8 км.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), что российское командование пытается остановить продвижение СОУ на Комар, Богатырь и Шевченко Донецкой области, ведя упорные встречные бои. Тем не менее, по его сведениям, украинцы достигли ряда тактических успехов, а именно выбили противника из Филии, ведут бои к северу от Дачного и завершают зачистку Новопавловки. Помимо этого, украинские силы вышли к западному берегу реки Мокрые Ялы и окраине Воскресенки, а также завязали бои за Малеевку. По оценке Машовца, продвижение СОУ на отдельных участках составило 9–10 км.
Тем не менее, отмечает обозреватель, украинцы продвигаются довольно медленно из-за постоянных российских контратак и ударов КАБ, дронами и артиллерией. Однако если СОУ всё же удастся прорваться к Успеновке и Великой Новосёлке, то командованию российской группировки «Восток» придется развернуть свою самую мощную 5-ю общевойсковую армию на север, остановив наступление к западу от Гуляйполя. Пока что, по мнению Машовца, российское командование не придает большого значения украинским действиям в этом районе, видимо, полагая, что у СОУ недостаточно сил для достижения оперативного успеха.
Протесты против отставки министра обороны Михаила Фёдорова продолжались в украинских городах 17 (1, 2, 3, 4), 18 и 19 (1, 2) июля. Владимир Зеленский 17 июля назначил Сергея «Флеша» Бескрестнова своим советником по вопросам технологических направлений обороны, а 18 июля сообщил, что поговорил с Фёдоровым и Сырским, и без конкретики пообещал, что решения по армии будут наработаны. Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский призвал объявить 24 июля бессрочную акцию протеста, если к тому моменту не будут выполнены требования отставки Сырского и подачи кандидатуры Михаила Фёдорова на пост министра обороны.
На фоне сообщений о давлении на украинских военных и запрете высказываться в поддержку Фёдорова и против Сырского военнослужащие устроили в соцсетях флешмоб, где они посылают главнокомандующего «на**й» и при этом указывают свои имена, фамилии и подразделения, в которых служат. Тем временем обращения в защиту Сырского опубликовали (1, 2) командующие Военно-морских сил ВСУ, ДШВ и Сил территориальной обороны.
18 июля издание Financial Times написало, что Зеленский рассматривает отставку Сырского и собирает на выходные украинских командиров, чтобы посоветоваться с ними и подобрать возможную замену. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что провел беседы с командирами корпусов.
20 июля издание Liga.net сообщило, что Зеленский готовит отставку Сырского, а на замену ему рассматривается 11 кандидатов. Также, по данным Financial Times, Зеленский предлагал Фёдорову должность в Совете безопасности и национальной обороны Украины, связанную с технологиями, однако тот согласился вернуться только на пост министра обороны.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- В ночь на 18 июля было запущено 97 средств воздушного нападения: 90 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (69 БПЛА — 77% — были сбиты или подавлены), две баллистические ракеты «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось) и три авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна была сбита). Зафиксированы попадания ракет и 19 БПЛА в 19 локациях, а также падение обломков в пяти локациях
- В ночь на 19 июля было запущено 166 средств воздушного нападения: 125 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (108 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены), 10 ракет «Циркон», 25 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (17 ракет «Искандер-М» / С-400 / «Циркон» были сбиты), три ракеты «Оникс» (о перехвате не сообщалось) и три авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна была сбита). Зафиксированы попадания 23 ракет и 10 БПЛА в 20 локациях, а также падение обломков в 18 локациях
- В ночь на 20 июля было запущено 96 средств воздушного нападения: 94 беспилотника типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (81 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены) и две авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна не достигла цели). Зафиксированы попадания одной ракеты, а также девяти БПЛА в девяти локациях
Пророссийские Telegram-каналы публикуют кадры ударов, нанесенных 17 июля реактивными дронами «Герань-4 Сикер» по трем сухогрузам, пришвартованным в порту «Ника-Тера» в районе города Николаева. Тогда на борту одного из судов погибли два гражданина Украины. В Минобороны РФ заявили, что сухогрузы использовались «в интересах ВСУ». Между тем позже Z-каналы выяснили, что пораженные сухогрузы оказались в порту на приколе с марта 2022 года, после того, как ВС РФ заняли Кинбурнскую косу, поэтому ценности не представляют.
Один человек погиб, еще как минимум девять пострадали при атаке на Шевченковский район Харькова вечером 17 июля, сообщил (1, 2, 3) мэр города Игорь Терехов.
Один человек погиб, еще восемь получили ранения из-за атаки на Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области, заявил глава местной ОВА Александр Ганжа. По его словам, удар FPV-дрона пришелся по автобусу агрофирмы, на котором работники возвращались домой.
В результате атаки на Одессу днем 17 июля погиб местный житель, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Вечером был нанесен ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Повреждения получило гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, возник пожар. Экипаж из 17 человек был эвакуирован, четыре человека пострадали. В Минобороны РФ заявили, что в двух черноморских портах были поражены три сухогруза «с грузом военного назначения».
При атаке на одесские порты 18 июля пострадало иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил Кипер. Также сообщается о повреждении объектов инфраструктуры: зданий, резервуаров и складов. ВМС Украины уточнили, что под удар попал сухогруз Venturo (IMO 9554664), который получил повреждения и потерял возможность продолжать путь. Экипажи катеров ВМС ВС Украины спасли выживших членов экипажа — 17 граждан Филиппин.
В результате вечерней атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру Одесской области погибли два человека, еще пятеро пострадали. Зафиксированы попадания по территории парка развлечений и жилому дому. Позже стало известно, что при ударе по парку развлечений погиб 16-летний подросток, еще 12 человек пострадали, среди них двухлетний ребенок и 17-летняя девушка.
Пророссийские Telegram-каналы публикуют кадры ударов реактивными дронами «Герань-4 Сикер» и дронами «Гербера» по двум сухогрузам в порту Черноморск в Одесской области и еще одному в районе острова Змеиный, а также видео поражения топливной базы в Черниговской области.
18 июля в результате атаки на населенные пункты Дергачевской общины в Харьковской области пострадали 11 человек, из них пятеро полицейских, выполнявших служебные обязанности неподалеку от места попадания в Дергачах, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины в ночь на 19 июля. Основным направлением удара стали Киев и область. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Киеву одним из самых массированных по числу баллистических ракет. Издание «Агентство» подсчитало, что мощнее были только пять атак.
Согласно подсчетам украинского издания «Мілітарний» на основе анализа отчетов Воздушных Сил ВСУ и региональных воздушных командований, за первые 19 дней июля российские силы израсходовали две трети запланированного годового производства ракет «Циркон», а количество применяемых баллистических ракет превысило совокупный месячный объем их производства.
Один человек погиб, еще 15 получили ранения в результате ударов баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 19 июля, сообщили в ГСЧС. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, общежитие, кинотеатр, станция метро Лукьяновская, офисные помещения и автомобили. Попадания и пожары зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах столицы.
В Минобороны РФ заявили, что в Киеве атаке подверглись четыре завода ВПК, а также инновационный терминал почтового оператора «Нова Пошта». Реплаем к посту с перечисленными «пораженными целями» в официальном Telegram-канале ведомства была опубликована картинка с хештегом «ЭтоВамНеФутбол» и текстом: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем».
В Бучанском районе Киевской области при атаке пострадали два человека, загорелись склады и логистический объект, написали в ГСЧС. В Минобороны РФ утверждают, что в регионе под удар попал логистический центр «Амтел Пропертис», где якобы собирали агрегаты для БПЛА. Пророссийские каналы публикуют кадры центра до и после атаки. Сообщается, что на складе сгорели около 250 тысяч книг издательства «Книголав».
В результате ракетного удара были полностью уничтожены завод и складские помещения украинской компании UKRTAC, которая производит бронежилеты, бронеплиты и другое защитное снаряжение для военных. Пострадавших среди сотрудников нет. Об этом сообщили основатель компании Северион Дангадзе и сама UKRTAC.
Сергей «Флеш» Бескрестнов, комментируя российские баллистические удары по киевским предприятиям, заявил, что критически важные военные производства, скорее всего, находятся под землей, поэтому их поражение ракетами затруднительно. По его словам, на территории крупных предприятий при этом могут работать небольшие субподрядчики, вести производство отдельных компонентов для военной техники или временно хранить запрещенные к хранению материалы — причем руководство предприятия может об этом не знать. Бескрестнов также не исключил, что некоторые предприятия могут становиться целями только из-за своего расположения в Киеве.
Кроме того, Бескрестнов сообщает, что ВС РФ всё чаще переходят от тактики массовых атак «Шахедов» к одиночным ударам управляемыми дронами, которые сложнее отразить.
В Изюме в Харьковской области дрон влетел в пятиэтажный дом, пострадали 20 человек, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Кроме того, в неназванном пригороде Харькова в результате атаки на гражданскую инфраструктуру ранения получили 20 человек, погибли трое. В компании «Нова пошта» заявили, что в Харькове был трижды атакован сортировочный терминал компании, погибли два сотрудника и водитель. Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» пишет, что атака осуществлялась «новыми легкими крылатыми ракетами “Бандероль”».
В Сумах в результате авиаудара погиб человек, еще трое пострадали, сообщил (1, 2) глава Сумской ОВА Олег Григоров. «Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе. Есть повреждения в жилом секторе и промышленной зоне», — написал он.
В результате удара по одному из населенных пунктов Херсонской области одна женщина погибла, еще две получили ранения, сообщили в ГСЧС. Глава ОВА Александр Прокудин ранее писал, что авиаудар был нанесен по Белозерскому району, «управляемые авиабомбы попали прямо в жилые дома».
Беспилотник атаковал пассажирский поезд в Запорожской области, пострадала проводница, сообщили в компании «Укрзалізниця».
В Запорожье после удара КАБ по многоэтажке погибли три человека, еще 45 пострадали, среди них восемь детей, сообщили (1, 2, 3) местные власти.
Пророссийские Telegram-каналы публикуют кадры ударов реактивными дронами «Герань-4 Сикер» по складу в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск), локомотиву в Вольнянске в Запорожской области, по логистическому центру в Черниговской области и газоперерабатывающему заводу в Андреевке в Харьковской области.
Украина обвинила Россию в ударе по гражданскому сухогрузу Golden Leo с зерном. По версии ВМС Украины, российские военные выпустили по судну три крылатые ракеты Х-59 / Х-69: удары пришлись на район надстройки с правого борта, начался пожар. Погибли десять человек, сообщила утром 20 июля Администрация морских портов Украины. Судно ходило под флагом Гвинеи-Бисау, но принадлежало Турции. Точное место атаки не названо. Российские власти произошедшее пока не комментировали, но Минобороны РФ опубликовало видео удара по судну в порту Одесса «Геранью-4».
Два человека погибли, еще 15 получили ранения, в том числе двое детей, в результате авиаудара по Павлограду в Днепропетровской области, сообщили (1, 2) в ГСЧС. В городе повреждены многоквартирные дома и автомобили.
Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате атаки на Запорожье днем 20 июля, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Управляемые авиабомбы ударили по областному центру, разрушив и повредив жилые и нежилые здания. Еще четыре человека пострадали при налете БПЛА на предприятие пищевой промышленности в городе.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 17 июля информации о перехватах беспилотников не поступало
- в ночь на 18 июля были уничтожены 379 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 18 июля были перехвачены 123 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымским полуостровом
- в ночь на 19 июля были уничтожены 140 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 19 июля был перехвачен 141 беспилотник над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 20 июля был уничтожен 381 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковый снимок порта «Кавказ» в Краснодарском крае от 13 июля. На снимке видны результаты атаки, совершенной 21 июня. Критические повреждения получили автомобильные паромы, доставлявшие топливо в Крым. Аналитики предположили, что теперь паромы с топливом на полуостров доставляются с помощью буксиров, которые также видны на снимке. Кроме того, на снимке зафиксированы повреждения резервуаров и большая очередь из военных и гражданских бензовозов, которые, вероятно, ожидают погрузки на паромы.
Также проект опубликовал снимок последствий удара по Рязанскому НПЗ 15 мая. На снимке видны многочисленные повреждения технологических эстакад и установок, а значит, большинство беспилотников достигли цели. Также на снимках зафиксированы строительные краны, ремонтирующие поврежденное оборудование завода. Существует вероятность, что самую большую установку первичной переработки ЭЛОУ-АТ-6 уже отремонтировали, написали аналитики.
В результате атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения, заявил «глава» аннексированного полуострова Сергей Аксёнов вечером 17 июля.
В тот же день стало известно, что ситуация с подачей электроэнергии в аннексированном Севастополе ухудшилась из-за необходимости сбалансировать энергосистему во всем Крыму. Об этом сообщил «губернатор» города Михаил Развожаев. Было решено подавать свет в первую очередь в больницы, на насосные станции и критически важные объекты. Ранее электричество включали по графику «2 через 6» (два часа свет есть, шесть — нет). Вечером того же дня Развожаев заявил, что «благодаря работе энергетиков и стабилизации нагрузки в системе» в Севастополе удалось перейти на график временных ограничений «3 через 3». Между тем газ в баллонах в Севастополе будут продавать по QR-кодам.
Компания «Крымэнерго», которая снабжает электроэнергией практически весь Крым за исключением Севастополя, с 15 июля перестала раскрывать детальную информацию об отключениях света в городах полуострова, выяснило издание «Агентство». В Евпатории, Армянске и Джанкое начали устанавливать бесплатные уличные телефоны для вызова экстренных служб из‑за перебоев мобильной связи, пишет издание «Крым.Реалии».
Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает, что российские военные использовали для логистики машину, закамуфлированную под инкассаторскую.
Один мирный житель погиб, еще четверо, в том числе один ребенок, получили ранения в результате удара БПЛА по пассажирскому автобусу днем 18 июля в поселке Дубовое в Белгородской области, заявил врио губернатора Александр Шуваев.
Семь человек погибли, еще 25 человек получили ранения при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске в Тамбовской области 18 июля, сообщил губернатор Евгений Первышов. По его словам, в дронах были поражающие элементы.
Еще один склад Wildberries загорелся после попадания беспилотника в подмосковной Электростали. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, один человек погиб, еще 57 человек получили ранения. Еще четверо были ранены в Ногинске, там загорелась нефтебаза «Ногинская» — независимый оператор топливного рынка. «Всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 БПЛА», — написал Воробьёв. Дым от пожаров на складе Wildberries в Электростали растянулся на 175 км, был виден (1, 2) из самолетов и из космоса. На следующий день утром глава Богородского городского округа Московской области Денис Семёнов сообщил, что пожар на нефтебазе потушен.
Владимир Зеленский назвал атаки на склады Wildberries «ответом на удары по украинской гражданской инфраструктуре». По его словам, атакованные логистические центры служили нуждам российской армии.
Компания Wildberries выплатит по 2 млн рублей семьях погибших под ударами БПЛА работников складов в Подмосковье и Тамбовской области, заявила глава компании Татьяна Ким. Еще по 1 млн направят тем, кто получил тяжелые ранения. Между тем продавцы Wildberries жалуются на миллионные потери после ударов по складам. Издания «Важные истории» и «Пост-» сообщают, что сотрудников маркетплейса в Электростали не выпускали из корпусов во время пожара. Атаки на склады Wildberries в Котовске и Электростали вывели из строя 7% логистических мощностей компании, сообщают источники газет «Коммерсантъ» и «Ведомости».
В Генштабе ВСУ подтвердили поражение нефтебазы «Нефть-Сервис» в Ногинске, а также заявили об успешной атаке на сторожевой корабль проекта 10410 «Светляк» в Керчи.
За неделю с 11 по 18 июля в направлении Московского региона было уничтожено 1892 беспилотника, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его информации, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Данная статистика укладывается в ранее публикуемые подсчеты о резком наращивании Украиной запусков дронов с весны 2026 года, пишет пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель». По подсчетам авторов, с начала 2026 года и по конец июня над Россией было сбито более 41 тысячи украинских беспилотников, а июнь стал рекордным с более чем 11 тысячами перехватов.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил 18 июля, что российское командование перебрасывает до 200 расчетов центра «Рубикон» с ЛБС для защиты «теневого флота». В тот же день он сообщил об ударах по еще 13 судам, из них 12 в Чёрном море и одно — в Азовском. Также «Мадяр» отчитался о поражении 12 электроподстанций, из них пять в Крыму.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» установил по данным радиолокационных снимков, что с начала ударов по судам их количество в акватории Азовского моря сократилось на 78%. Канал Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки нескольких судов, ранее пораженных в Азовском море.
В Ставропольском крае после атаки беспилотников в ночь на 19 июля загорелись три нефтебазы, пишет издание Astra. Как уточнил губернатор Владимир Владимиров, пожары начались в промзоне хутора Вязники и на севере Ставрополя. Жителей Вязников частично эвакуировали, никто не пострадал. Ответственность за удары по трем нефтебазам в Ставропольском крае взяла на себя Служба безопасности Украины.
Также СБУ заявила об атаке морского дрона «Мамай» на танкер Avero (IMO: 9250737) у Новороссийска. Спецслужба опубликовала видео, на котором беспилотный катер приближается к танкеру, и показала на карте предполагаемое местонахождение судна возле российского порта.
Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском и находившиеся у его причалов танкеры ASIA (IMO: 9905318) и NISSOS IOS (IMO: 9886770) подверглись атаке беспилотников утром 19 июля. На борту ASIA начался пожар, который удалось потушить, сообщила пресс-служба КТК. Консорциум остановил погрузку нефти. Атакованные танкеры не внесены в известные санкционные списки как суда российского «теневого флота». Однако ASIA, ходящий под флагом Либерии, по данным Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, за время эксплуатации 20 раз заходил в российские порты, среди которых Новороссийск, Туапсе и Приморск. NISSOS IOS ходит под флагом Маршалловых островов и также совершил 20 заходов в российские порты, включая Новороссийск, Приморск, Усть-Луга и Вистино. Сообщается, что атака была совершена во время погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3, нефть принадлежит компании «Тенгизшевройл» — совместному предприятию с американской Chevron в Казахстане и казахстанской компании «КазМунайГаз».
Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтебаз в Ставропольском крае и российских танкеров «теневого флота» в Чёрном море.
«Мадяр» заявил, что удары по российским паромам вывели из строя 75% мощностей Керченской паромной переправы. Работу переправы по транспортировке грузов и пассажиров обеспечивали четыре парома, регулярно курсировавших между портами «Кавказ» и «Крым», пятый находился в резерве в порту «Керчь»: «Лаврентий», «Панагия», «Эйск», «Мария» и SKS-One. За две недели интенсивных атак все пять паромов подвергались атакам БПЛА. 19 июля он же отчитался об ударах по 13 электроподстанциям в Крыму и четырем российским судам в Чёрном море.
В Курске беспилотник попал в многоэтажный дом, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал «Пепел ➜ Курск». Во Льгове БПЛА атаковали автобус, остановку и магазин — пострадали двое, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Один человек погиб, еще 13 пострадали в результате атак на несколько населенных пунктов Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук утром 20 июля.
В ночь на 20 июля Подмосковье подверглось массированной атаке БПЛА, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе, сообщил губернатор Воробьёв. По его словам, в результате атаки в Одинцове повреждены автомобиль и частное домовладение, в Подольске — несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино. В Домодедове один человек получил травмы в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, пишет Воробьёв. Всего в регионе от атак пострадали 10 человек. Семеро — в Домодедове, шесть из них, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы. В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс, в Подольске пострадали две женщины. Как отмечает издание Astra, один из дронов попал в жилую многоэтажку по адресу улица Курыжова, 20 в Домодедове. В Подольске под удар попала нефтебаза в микрорайоне Львовский. Украинские каналы сообщают об атаке на склад Wildberries в поселке Коледино и индустриальный парк «Южные Врата» (1, 2) в Домодедове. «Агентство» пишет, что парк находится под контролем фонда друга Владимира Путина Сергея Ролдугина и используется в том числе Wildberries. Пресс-служба Wildberries утверждает, что комплекс в Коледине продолжает работу в штатном режиме. Ранее сотрудников эвакуировали. Astra насчитала как минимум пять очагов возгорания после атаки, включая в районе подсанкционного Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения («ЦНИИточмаш») в микрорайоне Климовск в Подольске.
Владимир Зеленский подтвердил поражение нефтебазы и логистических объектов в Подмосковье и заявил об успешной атаке на шесть судов в Чёрном море.
20 июля «Мадяр» сообщил, что СБС нанесли удары по четырем танкерам, семи сухогрузам, семи энергоузлам и шести элементам ПВО. Всего за время операции были атакованы 183 российских судна, из них 119 — в Азовском море и 64 — в Чёрном.
В результате попадания беспилотника по пассажирскому автобусу в городе Шебекино в Белгородской области погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 23 пострадали, сообщает губернатор.
На морском терминале КТК атакован еще один танкер — NELSA под флагом Камеруна, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме 20 июля.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 16 июля по 20:00 17 июля стало известно как минимум о 23 погибших и 122 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 57 мирных жителя погибли (1, 2), еще 403 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Z-каналы признали потерю стратегического бомбардировщика Ту-95МС на военном аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области 17 июля и напоминают, что такие самолеты в России больше не производятся. Спутниковые снимки, опубликованные украинскими проектами AviVector и «Схеми», подтверждают уничтожение Ту-95. Отмечается, что у турбовинтового стратегического бомбардировщика-ракетоносца оторвало хвостовую часть — на спутниковом снимке Planet Labs от 19 июля отчетливо видны критические повреждения. «Схеми» указывают, что именно Ту-95 ВКС РФ систематически используют для нанесения ударов по Украине ракетами Х-101.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень обвиняемых и осужденных, которые смогут заключать контракты с Минобороны в период мобилизации, военного положения или военного времени. Предлагается снять ограничения для лиц с судимостями или уголовным преследованием по ряду статей, включая контрабанду денег, наркотиков и стратегически важных товаров, участие в банде или преступном сообществе, организацию незаконной миграции, а также преступления, связанные с ядерными материалами, радиоактивными веществами и государственной тайной. В пояснительной записке инициативу объясняют необходимостью «расширения круга лиц», с которыми можно заключать военные контракты.
«Военкор» Владимир Романов раскритиковал заявление статс-секретаря — замминистра обороны РФ Анны Цивилевой о том, что раненые на линии боевого соприкосновения получают помощь в течение «золотого часа», а штурмовые подразделения на 100% обеспечены групповыми средствами первой помощи. По словам Романова, на некоторых участках доставка на передовые позиции занимает до трех суток и осуществляется пешком, а эвакуация раненых нередко фактически сводится к их «самоэвакуации». Он утверждает, что лично наблюдал бойцов, ожидавших эвакуации по одной-две недели, тогда как медицинская помощь иногда ограничивается сбросом перевязочных материалов и препаратов с БПЛА. «Ни о каком “золотом часе” в реальности и речи не идет», — написал Романов, сопроводив свою публикацию соответствующими фото и видео с линии фронта.
По оценке CIT, российское Минобороны фактически признало провал кампании по набору бойцов в Войска беспилотных систем. Замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что за первое полугодие 2026 года было подготовлено более 8 тысяч специалистов для беспилотных войск. При этом, согласно плану ведомства, к концу года в них должны были привлечь 78 тысяч человек, а за первые шесть месяцев подготовить около 34,4 тысячи бойцов. Таким образом, фактический результат составил лишь примерно четверть от целевого показателя. CIT связывает провал с общим падением набора в российскую армию и неудачей кампании по вербовке студентов, которых планировали сделать основой новых подразделений.
Вооружения и военная техника
Компания General Dynamics сообщила, что заключила с правительством Канады контракт на производство партии из 35 БТР LAV 6 ACSV для Украины до конца года.
Партнеры по ЕС и НАТО уговаривают Грецию передать Украине ЗУР для ЗРК Patriot. В частности, речь о ракетах PAC-2, срок службы которых, по данным украинских чиновником, подходит к концу.
Евросоюз ввел санкции против главы группы «АБС Электро» и пяти ее предприятий, которые производят компоненты для «Шахедов». Поводом послужили массированные обстрелы Киева 1 и 5 июля.
В российском центре специального назначения «Барс-Сармат» стали использовать советские легкомоторные самолеты Як-52 в качестве носителей дронов-перехватчиков по примеру украинцев, которые ранее применяли для той же цели самолет Ан-28.
Российский дрон снял видео, как украинская «Баба-яга» переносит НРК-камикадзе, вооруженный противотанковой миной ТМ-62.
О главных событиях войны 17 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские войска продвигаются к Каменскому южнее Запорожья, заявленное поражение российского Ту-95 на аэродроме. Что происходит на фронте
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