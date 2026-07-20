СОУ продвигаются на южно-донецком направлении, Керченская паромная переправа выведена из строя на 75%. Что происходит на фронте

На покровском направлении полностью захвачен Покровск, за исключением небольшой «серой зоны» на западе.

DeepState сообщает о продвижении ВС РФ в районе города Родинское к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск). По сведениям аналитиков, сам город оказался практически полностью под российским контролем за исключением небольшой «серой зоны» на западной окраине.

«Военкор» Котенок сообщает, что ВС РФ зачистили Мирное и завершают бои за Шевченко, Светлое и Красноярское. Согласно карте DeepState, в Шевченко и Мирном частично присутствует «серая зона», а Светлое и Красноярское полностью контролируются СОУ.

В Генштабе ВСУ сообщили о поражении автомобильного моста в районе Новоэкономического к востоку от Мирнограда (до 2016 года — Димитров).

На южно-донецком направлении СОУ медленно продвигаются к Успеновке и Великой Новосёлке.

Минобороны РФ заявило 19 июля о захвате села Вольное в Днепропетровской области. В связанном с группировкой войск «Восток» Telegram-канале «Воин DV» подтвердили эту информацию, опубликовав видео (стоит отметить, что кадров с российскими бойцами в Вольном на нем нет). По данным DeepState, Вольное находится под контролем СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 8 км.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), что российское командование пытается остановить продвижение СОУ на Комар, Богатырь и Шевченко Донецкой области, ведя упорные встречные бои. Тем не менее, по его сведениям, украинцы достигли ряда тактических успехов, а именно выбили противника из Филии, ведут бои к северу от Дачного и завершают зачистку Новопавловки. Помимо этого, украинские силы вышли к западному берегу реки Мокрые Ялы и окраине Воскресенки, а также завязали бои за Малеевку. По оценке Машовца, продвижение СОУ на отдельных участках составило 9–10 км.

Тем не менее, отмечает обозреватель, украинцы продвигаются довольно медленно из-за постоянных российских контратак и ударов КАБ, дронами и артиллерией. Однако если СОУ всё же удастся прорваться к Успеновке и Великой Новосёлке, то командованию российской группировки «Восток» придется развернуть свою самую мощную 5-ю общевойсковую армию на север, остановив наступление к западу от Гуляйполя. Пока что, по мнению Машовца, российское командование не придает большого значения украинским действиям в этом районе, видимо, полагая, что у СОУ недостаточно сил для достижения оперативного успеха.

Протесты против отставки министра обороны Михаила Фёдорова продолжались в украинских городах 17 (1, 2, 3, 4), 18 и 19 (1, 2) июля. Владимир Зеленский 17 июля назначил Сергея «Флеша» Бескрестнова своим советником по вопросам технологических направлений обороны, а 18 июля сообщил, что поговорил с Фёдоровым и Сырским, и без конкретики пообещал, что решения по армии будут наработаны. Ветеран ВСУ Дмитрий Козятинский призвал объявить 24 июля бессрочную акцию протеста, если к тому моменту не будут выполнены требования отставки Сырского и подачи кандидатуры Михаила Фёдорова на пост министра обороны.

На фоне сообщений о давлении на украинских военных и запрете высказываться в поддержку Фёдорова и против Сырского военнослужащие устроили в соцсетях флешмоб, где они посылают главнокомандующего «на**й» и при этом указывают свои имена, фамилии и подразделения, в которых служат. Тем временем обращения в защиту Сырского опубликовали (1, 2) командующие Военно-морских сил ВСУ, ДШВ и Сил территориальной обороны.

18 июля издание Financial Times написало, что Зеленский рассматривает отставку Сырского и собирает на выходные украинских командиров, чтобы посоветоваться с ними и подобрать возможную замену. Зеленский, в свою очередь, сообщил, что провел беседы с командирами корпусов.

20 июля издание Liga.net сообщило, что Зеленский готовит отставку Сырского, а на замену ему рассматривается 11 кандидатов. Также, по данным Financial Times, Зеленский предлагал Фёдорову должность в Совете безопасности и национальной обороны Украины, связанную с технологиями, однако тот согласился вернуться только на пост министра обороны.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

В ночь на 18 июля было запущено 97 средств воздушного нападения: 90 беспилотников типа «Шахед» , других типов и БПЛА -имитаторов (69 БПЛА — 77% — были сбиты или подавлены), две баллистические ракеты «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось) и три авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна была сбита). Зафиксированы попадания ракет и 19 БПЛА в 19 локациях, а также падение обломков в пяти локациях

, других типов и -имитаторов (69 БПЛА — 77% — были сбиты или подавлены), две баллистические ракеты «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось) и три авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна была сбита). Зафиксированы попадания ракет и 19 БПЛА в 19 локациях, а также падение обломков в пяти локациях В ночь на 19 июля было запущено 166 средств воздушного нападения: 125 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (108 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены), 10 ракет «Циркон», 25 баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 (17 ракет «Искандер-М» / С-400 / «Циркон» были сбиты), три ракеты «Оникс» (о перехвате не сообщалось) и три авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна была сбита). Зафиксированы попадания 23 ракет и 10 БПЛА в 20 локациях, а также падение обломков в 18 локациях

В ночь на 20 июля было запущено 96 средств воздушного нападения: 94 беспилотника типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитаторов (81 БПЛА — 86% — были сбиты или подавлены) и две авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (одна не достигла цели). Зафиксированы попадания одной ракеты, а также девяти БПЛА в девяти локациях

Пророссийские Telegram-каналы публикуют кадры ударов, нанесенных 17 июля реактивными дронами «Герань-4 Сикер» по трем сухогрузам, пришвартованным в порту «Ника-Тера» в районе города Николаева. Тогда на борту одного из судов погибли два гражданина Украины. В Минобороны РФ заявили, что сухогрузы использовались «в интересах ВСУ». Между тем позже Z-каналы выяснили, что пораженные сухогрузы оказались в порту на приколе с марта 2022 года, после того, как ВС РФ заняли Кинбурнскую косу, поэтому ценности не представляют.

Один человек погиб, еще как минимум девять пострадали при атаке на Шевченковский район Харькова вечером 17 июля, сообщил (1, 2, 3) мэр города Игорь Терехов.

Один человек погиб, еще восемь получили ранения из-за атаки на Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области, заявил глава местной ОВА Александр Ганжа. По его словам, удар FPV-дрона пришелся по автобусу агрофирмы, на котором работники возвращались домой.

В результате атаки на Одессу днем 17 июля погиб местный житель, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Вечером был нанесен ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Повреждения получило гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, возник пожар. Экипаж из 17 человек был эвакуирован, четыре человека пострадали. В Минобороны РФ заявили, что в двух черноморских портах были поражены три сухогруза «с грузом военного назначения».

При атаке на одесские порты 18 июля пострадало иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда, один человек погиб, еще трое получили ранения, сообщил Кипер. Также сообщается о повреждении объектов инфраструктуры: зданий, резервуаров и складов. ВМС Украины уточнили, что под удар попал сухогруз Venturo (IMO 9554664), который получил повреждения и потерял возможность продолжать путь. Экипажи катеров ВМС ВС Украины спасли выживших членов экипажа — 17 граждан Филиппин.

В результате вечерней атаки на жилые районы и гражданскую инфраструктуру Одесской области погибли два человека, еще пятеро пострадали. Зафиксированы попадания по территории парка развлечений и жилому дому. Позже стало известно, что при ударе по парку развлечений погиб 16-летний подросток, еще 12 человек пострадали, среди них двухлетний ребенок и 17-летняя девушка.

Пророссийские Telegram-каналы публикуют кадры ударов реактивными дронами «Герань-4 Сикер» и дронами «Гербера» по двум сухогрузам в порту Черноморск в Одесской области и еще одному в районе острова Змеиный, а также видео поражения топливной базы в Черниговской области.

18 июля в результате атаки на населенные пункты Дергачевской общины в Харьковской области пострадали 11 человек, из них пятеро полицейских, выполнявших служебные обязанности неподалеку от места попадания в Дергачах, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Мониторинговые каналы публикуют схему массированной комбинированной атаки на территорию Украины в ночь на 19 июля. Основным направлением удара стали Киев и область. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Киеву одним из самых массированных по числу баллистических ракет. Издание «Агентство» подсчитало, что мощнее были только пять атак.