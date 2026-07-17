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Новости

Правительство России предложило разрешить заключать военные контракты участникам банд и ОПС. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

The Insider
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень статей уголовного кодекса, при судимости или обвинении по которым Минобороны может заключать контракты в период мобилизации, военного положения или в военное время. В частности, поступать на военную службу разрешат участникам вооруженных банд и организованных преступных сообществ. Организаторы таких объединений по-прежнему не смогут заключать контракты.

Согласно законопроекту, контракт смогут заключить люди с судимостью, а также обвиняемые, уголовные дела которых приостановлены по ходатайству командования воинской части, по следующим преступлениям:

  • контрабанда наличных денег и денежных инструментов в крупном размере (статья 200.1 УК);
  • участие в устойчивой вооруженной группе — банде — или в совершаемых ею нападениях (часть 2 статьи 209);
  • участие в преступном сообществе (часть 2 статьи 210);
  • незаконное проникновение на охраняемый объект с созданием угрозы распространения гостайны (пункт «б» части 2 статьи 215.4);
  • нарушение требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (статья 217.1);
  • незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, если оно не повлекло смерть человека или другие тяжкие последствия (части 1 и 2 статьи 220);
  • хищение или вымогательство ядерных материалов либо радиоактивных веществ без квалифицирующих обстоятельств (часть 1 статьи 221);
  • контрабанда оружия, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих и других опасных веществ, а также стратегически важных товаров и культурных ценностей без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 226.1);
  • большинство составов контрабанды наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и растений, содержащих наркотические вещества (части 1–3 и пункты «б» и «в» части 4 статьи 229.1);
  • организация незаконной миграции, совершенная группой, в целях совершения тяжкого преступления или с использованием интернета (часть 2 статьи 322.1);
  • участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной в России «нежелательной» (статья 284).

В пояснительной записке говорится, что цель поправок — «расширение круга лиц», с которыми разрешено заключать военные контракты. Для их реализации правительству также потребуется изменить статью 78.1 УК, регулирующую освобождение от уголовной ответственности в связи с прохождением военной службы.

При этом запрет продолжит действовать для осужденных и обвиняемых по отдельным преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористическим статьям, захвату заложников, госизмене, шпионажу, диверсиям, организации экстремистского сообщества, разглашению и незаконному получению гостайны, наемничеству, международному терроризму и ряду других преступлений против безопасности государства. Не смогут заключать контракт также организаторы банд и преступных сообществ, лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, и участники незаконных вооруженных формирований.

Статьи о распространении военных «фейков» и повторной «дискредитации» армии — 207.3 и 280.3 УК соответственно — в перечень исключений не входят. Осужденные и обвиняемые по ним могут заключать контракты с Минобороны и по действующему законодательству. Закон распространяется как на граждан России, так и на иностранцев и лиц без гражданства.

В мае директор ФСИН Аркадий Гостев впервые признал, что сокращение числа заключенных в России связано в том числе с вербовкой на войну. По его словам, с конца 2021 года количество людей в колониях, тюрьмах и СИЗО уменьшилось примерно в полтора раза — с 465 тысяч до 282 тысяч человек. Среди причин Гостев назвал «работу по подбору контрактников» в вооруженные силы. Ранее власти объясняли сокращение тюремного населения главным образом «гуманизацией» наказаний и более широким применением мер, не связанных с лишением свободы.

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