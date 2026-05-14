ФСИН признала, что число заключенных в России снижается из-за возможности ухода на войну

Количество заключенных в российских СИЗО и местах лишения свободы с 2021 года сократилось примерно в полтора раза, рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев. Среди причин он перечислил «работу по подбору контрактников». Вероятно, это первый случай, когда ФСИН это признает.

По словам Гостева, если на конец 2021 года было 465 тысяч заключенных, то сейчас — 282 тысячи. В этой статистике учитываются места лишения свободы (колонии и тюрьмы) и СИЗО. В последних сейчас по всей стране содержатся порядка 85 тысяч человек.

Директор ФСИН перечислил несколько факторов, которые повлияли на эту статистику. В частности, агентство ТАСС с его слов приводит «гуманизацию уголовных наказаний» (за счет расширения практики назначения принудительных работ и видов наказания, не связанных с лишением свободы). Гостев также отметил, что «определенное влияние» оказывает и «работа по подбору контрактников в Вооруженные силы».

Как отмечают «Важные истории», это, вероятно, первый случай, когда во ФСИН признают, что снижение числа заключенных связано с возможностью заключить контракт с Минобороны. The Insider также не удалось найти подобных заявлений представителей службы, сделанных ранее.

При этом в публикации агентства «Интерфакс» по результатам общения Гостева с журналистами приводятся те же самые цифры, но нет ни слова о том, что эти показатели могут быть связаны с уходом на войну. В новости на сайте агентства он отмечает гуманизацию наказаний, а также роль института пробации — мер поддержки для осужденных, которые освободились от наказания или получили наказание, не связанное с лишением свободы.

Раньше чиновники объясняли сокращение количества заключенных исключительно участившейся практикой назначения видов наказания, не предусматривающих лишение свободы. Например, еще в марте зампредседателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов говорил, что это стало возможным благодаря курсу на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики.

ФСИН также связывала подобные цифры «с широким применением альтернативных наказаний» и «с либерализацией уголовно-исполнительной политики». Впервые об историческом рекорде по сокращению числа заключенных Минюст объявил в октябре 2023 года. Это было первое такое заявление с тех пор, как ФСИН в ноябре 2022 года перестала публиковать статистику о численности заключенных на фоне вербовки в ЧВК Вагнера.

В конце марта в Госдуму внесли законопроект, который избавит вернувшихся с войны заключенных от обязательного надзора. Еще ранее, в 2024 году, Госдума приняла поправки, которые позволили заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор.