Экс-замминистра обороны Тимур Иванов подал в суд на ведомство за отказ отправить его на войну

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, осужденный по делу о растрате, подал иск в суд на Минобороны и Военный комиссариат Москвы из-за игнорирования ими его заявления об отправке на войну в Украину. Об этом пишут «Коммерсантъ» и РБК.

Иванов в иске ссылается на то, что ведомства игнорируют его просьбы заключить с ним контракт и отправить его в зону боевых действий. Он просит признать незаконным бездействие военных и обязать ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

Дело, как уточняет «Коммерсантъ», было передано в Мещанский районный суд Москвы.

Летом 2025-го бывшего замминистра обороны приговорили к 13 годам колонии по делу о растрате. Позднее ему предъявили новые обвинения в получении взяток на 1,3 млрд рублей, а также в легализации преступных доходов и незаконном хранении оружия.

Впервые Иванов попросился на войну еще из СИЗО «Лефортово» в июле 2025-го. Он тогда подал заявление об отправке его в зону боевых действий на должность, соответствующую его воинскому званию майор. В октябре он получил получил отказ, мотивированный тем, что «в группировке „Запад“ отсутствуют должности по его воинской специальности». После этого Telegram-каналы писали, что Иванов попросился на войну уже штурмовиком. Повторное заявление он подал в ноябре, но до сих пор не получил ответа.