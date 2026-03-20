В Госдуму внесен законопроект, который избавит вернувшихся с войны заключенных от обязательного надзора

Правительство внесло в Госдуму законопроект о пробации для бывших заключенных, вернувшихся с войны в Украине. Документ, подготовленный Минюстом, предполагает, что участие в программе будет добровольным, несмотря на предложения МВД ввести обязательный надзор. На законопроект обратило внимание «Агентство».

Согласно инициативе, такие лица смогут проходить пробацию — систему мер по ресоциализации — по собственному желанию. На этапе обсуждения МВД настаивало на обязательной пробации для бывших заключенных, участвовавших в боевых действиях. Речь шла о тех, кто имел судимость, был освобожден от уголовного преследования или отправился на фронт из мест лишения свободы.

«После окончания СВО прогнозируется возвращение к местам проживания значительного числа лиц с криминальным прошлым. <...> Целесообразно выделить указанных граждан в отдельную категорию, установив безусловное распространение на них мер пробации без учета принципа добровольности в течение трех лет после увольнения с военной службы», — предлагало МВД.

Однако Минюст отклонил эту идею, указав, что она противоречит закрепленному в законе принципу добровольности пробации.

Институт пробации был введен в России в 2023 году. С 2024 года начали действовать положения, касающиеся осужденных без лишения свободы и тех, кто готовится к освобождению, а с 2025 года — для уже освободившихся.

При этом, по данным «Вёрстки», за первые два с половиной года вторжения жертвами таких людей стали почти 500 гражданских.