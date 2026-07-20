Подмосковье подверглось воздушной атаке. Как минимум 10 человек пострадали, вспыхнули пожары, повреждены дома

Московская область в ночь на 20 июля подверглась массированной атаке беспилотников. Как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера зафиксировали более 400 дронов, которые летели в направлении региона. Бóльшую часть якобы сбили еще на дальних подступах. Еще 85 беспилотников, по его словам, перехватили на подлете к столице.
Основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате падения беспилотников вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, автомобиль и объекты гражданской инфраструктуры. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьëва, пострадали десять человек, включая 11-летнюю девочку и трех граждан Китая.
Обновлено. Президент Украины подтвердил атаку на Московский регион, назвав ее результатом работы «дальнобойных санкций» по логистическим объектам и нефтебазе. Он отметил, что расстояние до целей от украинской границы превысило 400 км. По словам Владимира Зеленского, в акватории Черного моря также были поражены два танкера «теневого флота» и четыре сухогруза.
The Insider изучил данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms и обнаружил тепловые аномалии в двух районах Подмосковья, где после атаки сообщалось о взрывах и пожарах.
Одну аномалию спутник зафиксировал в районе нефтебазы во Львовском микрорайоне Подольска, еще две — на территории индустриального парка «Южные врата» в Домодедово. Все три источника теплового излучения были зарегистрированы во время одного пролета спутника около 04:05 мск 20 июля. В Подольске аномалия зарегистрирована в районе нефтебазы возле трассы А-113.
Еще два источника теплового излучения спутник обнаружил на территории индустриального комплекса «Южные врата» в Домодедово. Они расположены в районе складских корпусов.
Информацию о пожаре на территории комплекса позднее подтвердила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталëва.
О пожарах на этих объектах также пишет Astra. Издание проанализировало опубликованные очевидцами видео и фотографии пожаров. Всего Astra насчитала в Московской области как минимум пять очагов пожара после атаки.
Один из очагов обнаружен в районе подсанкционного Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
ЦНИИточмаш входит в состав госкорпорации «Ростех» и занимается разработкой стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Среди разработок предприятия — экипировка «Ратник», бесшумный автомат АС «Вал», снайперская винтовка ВСС «Винторез» и самозарядный пистолет СР-1 «Гюрза», которые используются российскими подразделениями специального назначения. За поддержку российского военно-промышленного комплекса ЦНИИточмаш находится под санкциями Евросоюза, США, Украины, Канады, Японии, Швейцарии и Новой Зеландии.
Жители деревни Коледино в городском округе Подольск также сообщали о пожаре в расположенном там логистическом центре Wildberries. При этом на карте NASA Firms тепловая аномалия на территории этого склада не отображается. В пресс-службе Wildberries утверждают, что склад продолжает работать в штатном режиме. Сотрудников ранее эвакуировали в целях безопасности, однако затем они вернулись на рабочие места.
В Одинцово повреждены частный дом и автомобиль, однако находившиеся там люди не пострадали, сообщил Воробьëв. Еще один частный дом поврежден в деревне Малое Толбино.
В Домодедово беспилотник попал в многоэтажный жилой дом на улице Курыжова, утверждают местные власти. Кроме того, пожар произошел в одном из частных домов, а еще один дрон упал рядом с автомобилем на трассе М-4. На местах попаданий и падения обломков продолжают работать экстренные службы.
О погибших в результате атаки власти не сообщали. Российские чиновники утверждают, что беспилотники были украинскими. Украина атаку на Московский регион пока не комментировала.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки на Московский регион. Представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что беспилотники атаковали «объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома», в результате чего пострадали люди. О повреждении нефтебазы, складов или предприятия российского ВПК Следственный комитет в своем сообщении не упомянул.
Минобороны России отчиталось о перехвате 381 украинского беспилотника над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями.