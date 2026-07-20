Подмосковье подверглось воздушной атаке. Как минимум 10 человек пострадали, вспыхнули пожары, повреждены дома

Московская область в ночь на 20 июля подверглась массированной атаке беспилотников. Как утверждает мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера зафиксировали более 400 дронов, которые летели в направлении региона. Бóльшую часть якобы сбили еще на дальних подступах. Еще 85 беспилотников, по его словам, перехватили на подлете к столице.

Основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе. В результате падения беспилотников вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, автомобиль и объекты гражданской инфраструктуры. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьëва, пострадали десять человек, включая 11-летнюю девочку и трех граждан Китая.