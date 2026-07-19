Спутниковый снимок подтвердил уничтожение российского Ту-95МС при атаке на аэродром Энгельс-2

Служба безопасности Украины отчиталась об уничтожении Ту-95 на аэродроме Энгельс еще позавчера, 17 июля. По утверждению ведомства, дальнобойные беспилотники преодолели около 800 километров, а самолет получил критические повреждения, и у него полностью оторвало хвостовую часть.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил уничтожение бомбардировщика. По его словам, этот самолет использовался российскими военными для ракетных ударов по Украине. Зеленский опубликовал видео операции, однако не назвал точную дату ее проведения.