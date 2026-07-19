Спутниковый снимок подтвердил уничтожение российского Ту-95МС при атаке на аэродром Энгельс-2

Украинский OSINT-проект AviVector и «Радио Свобода» опубликовали спутниковый снимок российского военного аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области, сделанный, как утверждается, 19 июля компанией Planet Labs. На кадре видны два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. У одного из самолетов полностью отсутствует хвостовая часть.
Служба безопасности Украины отчиталась об уничтожении Ту-95 на аэродроме Энгельс еще позавчера, 17 июля. По утверждению ведомства, дальнобойные беспилотники преодолели около 800 километров, а самолет получил критические повреждения, и у него полностью оторвало хвостовую часть.
Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил уничтожение бомбардировщика. По его словам, этот самолет использовался российскими военными для ракетных ударов по Украине. Зеленский опубликовал видео операции, однако не назвал точную дату ее проведения.
Потерю стратегического бомбардировщика косвенно подтвердил специализирующийся на авиации Z-блогер Воевода. Другие российские провоенные ресурсы потерю самолета пока не комментировали.
В ночь на 16 июля жители Саратова и Энгельса сообщали о многочисленных беспилотниках в небе и взрывах. Как писало издание Astra, после атаки пожар возник на территории военного аэродрома. Американский Институт изучения войны также сообщил, что геолоцированное видео показывало пожар в районе Энгельса-2.
Минобороны России отчиталось, что в ту ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников над несколькими регионами, включая Саратовскую область. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры в Энгельсе, не упомянув военный аэродром. По данным регионального Минздрава, за медицинской помощью обратились три человека, одного из них госпитализировали.
Российские власти уничтожение Ту-95МС не подтверждали и не опровергали. Минобороны РФ не сообщало о повреждениях аэродрома или потерях военной авиации. Бортовой номер уничтоженного самолета пока не установлен.