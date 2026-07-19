СБУ заявила об атаке морского дрона на танкер Avero у Новороссийска. Он перевозил российскую нефть в Индию

Avero находится под санкциями Украины. По данным СБУ, судно использовалось для перевозки российской нефти в Китай и Индию во время действия нефтяного эмбарго ЕС и стран G7. Украинская спецслужба назвала его четвертым танкером российского теневого флота, пораженным ею за последние 10 дней.

Данные Starboard Maritime Intelligence, изученные The Insider, подтверждают, что Avero перевозил нефть из России в Индию. В сентябре 2025 года танкер вышел из Новороссийска, прошел через Суэцкий канал и прибыл в индийский порт Сикка. По данным украинской разведки, на этом рейсе он вывез почти 140 тысяч тонн нефти «Роснефти». Всего Starboard зафиксировал 63 захода судна в российские порты, включая 50 заходов в Усть-Лугу, танкер также неоднократно посещал Приморск и Новороссийск.

В конце июня 2026 года Avero вновь заходил в Приморск. Затем он прошел через турецкие порты и направился на восток по Черному морю, указав пунктом назначения грузинский Батуми. Последний доступный сигнал танкер передал днем 17 июля в центральной части Черного моря, после чего перестал отображаться в открытых системах слежения.

Перед выходом из турецкого порта Эвьяп заявленная осадка Avero уменьшилась с 14,8 до 9 м, что может указывать на разгрузку. Танкер класса Suezmax построен в 2003 году, ходит под флагом Барбадоса и ранее назывался Oryx. Его зарегистрированный владелец — гонконгская Zoratyn Crestwave Ltd, оператор — зарегистрированная в ОАЭ Crown Navigation Services FZE. Дедвейт судна составляет около 152 тысяч тонн.

Одновременно СБУ заявила об ударах по трем нефтебазам в Ставропольском крае. Власти региона подтвердили три очага возгорания в двух промышленных зонах возле Ставрополя и ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня. По OSINT-анализу ASTRA, один из пожаров произошел на нефтебазе «Роснефти» в хуторе Вязники, также могли загореться Ставропольская нефтебаза «Лукойла» и еще один объект на улице Промышленной. Губернатор Владимир Владимиров сообщил о детонации горючих материалов и эвакуации жителей ближайших домов; по его данным, пострадавших нет.