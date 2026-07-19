Беспилотники атаковали терминал КТК под Новороссийском и два танкера. Погрузка нефти остановлена

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском и находившиеся у его причалов танкеры ASIA (IMO: 9905318) и NISSOS IOS (IMO: 9886770) подверглись атаке беспилотников утром 19 июля. На борту ASIA начался пожар, который удалось потушить, сообщила пресс-служба КТК. Консорциум остановил погрузку нефти.

Оба танкера сохранили плавучесть, разлива нефти не произошло, уточняет пресс-служба. Сотрудники КТК, подрядчики и члены международных экипажей не пострадали. На момент атаки суда находились у выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-3. По заявлению КТК, ASIA должен был принять нефть компании «Тенгизшевройл», крупнейшим акционером которой является американская Chevron, а NISSOS IOS — нефть компаний Kashagan B.V. и «Матен», связанную с «КазМунайГазом».

Атакованные у терминала КТК танкеры не внесены в известные санкционные списки как суда российского теневого флота. Однако ASIA, ходящий под флагом Либерии, по данным Starboard Maritime Intelligence, изученным The Insider, за время эксплуатации 20 раз заходил в российские порты, включая Новороссийск, Туапсе и Приморск.

NISSOS IOS ходит под флагом Маршалловых островов. Согласно данным Starboard, судно также совершило 20 заходов в российские порты, среди которых Новороссийск, Приморск, Усть-Луга и Вистино. Усть-Луга и Приморск входят в число основных терминалов экспорта российской нефти, поэтому эти маршруты указывают, что танкер ранее, вероятно, перевозил российские углеводороды. Судно также десятки раз посещало нефтяные терминалы Италии.



Данные AIS также подтверждают версию КТК о том, какую нефть должны были загружать танкеры. ASIA указывал в качестве пункта назначения терминал КТК и Chevron, которой принадлежит доля в компании «Тенгизшевройл». В данных NISSOS IOS пунктом назначения были указаны терминал КТК и KMG — вероятно, «КазМунайГаз». КТК утверждает, что ASIA загружал нефть «Тенгизшевройла», а NISSOS IOS — нефть компаний Kashagan B.V. и «Матен», связанных с «КазМунайГазом».

Одновременно Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что в ночь на 19 июля украинские подразделения поразили два танкера в акватории Черного моря. В ведомстве не назвали суда и не уточнили район атаки, поэтому достоверно установить, идет ли речь об ASIA и NISSOS IOS, невозможно. По версии Генштаба, пораженные танкеры использовались для перевозки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах российской армии.

Командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный под позывным Мадяр, также сообщил об атаке на два танкера, сухогруз и плавучий кран в Черном море. Все четыре судна он назвал частью российского теневого флота, но также не привел их названия.

КТК назвал произошедшее «террористической атакой» и заявил, что это уже пятое нападение на его объекты. Консорциум транспортирует нефть с казахстанских месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак к терминалу возле Южной Озереевки. В 2025 году через него перевалили около 70,5 млн тонн нефти, более 75% которой приходилось на зарубежных грузоотправителей.