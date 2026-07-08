Турецкий танкер, зафрахтованный американской Chevron, атакован у терминала КТК под Новороссийском

Нефтяной танкер YASA POLARIS (IMO: 9907457), используемый для перевозки нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), был атакован беспилотником у российского побережья Чёрного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управляющую компанию судна Ya-Sa Tanker.

По данным издания, судно, было зафрахтовано американской компанией Chevron. Танкер ходит под флагом Маршалловых островов и управляется турецкими компаниями. Инцидент, по данным Reuters, произошел 7 июля в районе морского терминала КТК (рядом с Новороссийском), когда танкер, следовавший без груза, «дрейфовал неподалеку». «Все члены экипажа находятся в безопасности, все установлены. Видимых повреждений корпуса не обнаружено. Загрязнения окружающей среды или иных экологических последствий в настоящее время не зафиксировано. Наше судно покинуло этот район», — говорится в заявлении компании.

В Chevron подтвердили, что осведомлены об инциденте с судном, направлявшимся к погрузочным мощностям КТК у Новороссийска. В компании заявили, что экипаж не пострадал, а экспорт казахстанской нефти продолжается в обычном режиме. Компания Tengizchevroil, контролируемая Chevron, является крупнейшим экспортером нефти марки CPC Blend, добываемой преимущественно на месторождении Тенгиз в Казахстане.

Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, танкер YASA POLARIS ходит под флагом Маршалловых островов и ранее неоднократно заходил в порт Новороссийск. Перед нынешним рейсом судно 6 июня загрузилось примерно в 100 километрах к югу от Дакара (Сенегал), после чего выгрузило часть груза в турецком порту Лимас и направилось к российскому побережью Чёрного моря. В Чёрное море танкер вошел 1 июля, следуя вдоль побережья Турции в пределах ее исключительной экономической зоны.