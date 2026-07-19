Российский ракетный удар полностью уничтожил завод и склады украинского производителя бронежилетов UKRTAC. Все сотрудники выжили

В результате российского ракетного удара были полностью уничтожены завод и складские помещения украинской компании UKRTAC, которая производит бронежилеты, бронеплиты и другое защитное снаряжение для военных. Об этом сообщили основатель компании Северион Дангадзе и сама UKRTAC. По их словам, все сотрудники предприятия живы.

«После ракетного удара мы потеряли завод и складские помещения, но не потеряли самое ценное — наших людей»,

— заявили в компании. UKRTAC намерена восстановить производство и уже объявила сбор средств на его возобновление.

Компания утверждает, что изначально создавалась как волонтерская инициатива: за счет ее основателя украинских военных снабжали бронежилетами, бронеплитами и другими средствами защиты. Позднее UKRTAC выросла в производственное предприятие, специализирующееся на средствах индивидуальной защиты.

UKRTAC выпускает бронежилеты, бронеплиты, плитоноски, баллистические шлемы и другие средства индивидуальной защиты. Компания начала производить бронежилеты после начала полномасштабного российского вторжения и стала одним из крупных поставщиков украинского Минобороны. По словам Дангадзе, производственная площадка предприятия занимала 5 тысяч квадратных метров и могла выпускать до 20 тысяч бронежилетов в месяц. В 2026 году компания планировала изготовить 100 тысяч бронежилетов высшего класса защиты.

Среди продукции UKRTAC — бронежилеты с элементом положительной плавучести, предназначенные, в частности, для морской пехоты и военнослужащих, работающих на воде. В начале 2026 года предприятие начало поставлять их украинской армии и получило контракты в общей сложности примерно на 9 тысяч таких бронежилетов.

Минобороны России не упомянуло UKRTAC в своей сводке об атаке. Ведомство заявило, что российские военные нанесли удары по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, и перечислило 6 пораженных объектов. Среди них названы предприятия «Радионикс», «Спецоборонмаш», «Меридиан» и «Оаклайн», сортировочный центр «Новой почты», а также логистический центр «Антел Пропертис».

В ночь на 19 июля Россия выпустила по Украине 41 ракету и 125 беспилотников, основным направлением атаки был Киев. По данным Воздушных сил Украины, ПВО сбила или подавила 18 ракет и 108 дронов. Военные зафиксировали попадания 23 ракет и десяти ударных беспилотников на 20 объектах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по Киеву одним из самых массированных по количеству баллистических ракет. В Киеве и Киевской области погиб один человек, еще 16 получили ранения. В Бучанском районе Киевской области после атаки загорелись два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли более 200 спасателей и три вертолета.