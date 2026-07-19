Россия выпустила по Украине более 40 ракет. Зеленский назвал удар по Киеву одним из самых массированных по числу баллистических ракет

Россия в ночь на 19 июля совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Российская армия выпустила более 40 ракет разных типов, большинство из которых были направлены на столицу, а также около 120 ударных дронов. В Киеве и Киевской области погиб один человек, еще 16 получили ранения.

По данным Воздушных сил Украины на 8:30 по киевскому времени, российские военные применили 41 ракету и 125 беспилотников. В атаке использовались 35 баллистических ракет, в том числе противокорабельных: 25 ракет «Искандер-М» / С-400 и 10 «Цирконов». Российские войска также запустили три противокорабельные ракеты «Оникс» и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Основным направлением удара был Киев.

Украинская ПВО, по предварительным данным, сбила или подавила 18 из 41 ракеты и 108 из 125 беспилотников. Военные зафиксировали попадания 23 ракет и десяти ударных дронов на 20 объектах, а также падение обломков сбитых беспилотников еще в 18 местах. Из сообщения Воздушных сил следует, что перехватить удалось менее половины выпущенных ракет.

В Киеве попадания и пожары зафиксированы в Днепровском, Деснянском, Соломенском, Шевченковском и Святошинском районах. Повреждены жилые дома, общежитие, офисные и другие нежилые здания, горели автомобили. В Шевченковском районе спасатели обнаружили погибшего. На трех объектах продолжается ликвидация последствий атаки, к работам привлечены около 600 спасателей.

В Бучанском районе Киевской области после удара загорелись два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. Пожар тушат более 200 спасателей, задействованы 73 единицы техники и три вертолета.

«Защита от баллистики — постоянный и главный приоритет сейчас. Перехватчики нужны каждый день», — заявил Зеленский. Украина в последние недели испытывает нехватку ракет для комплексов Patriot — основных систем, способных перехватывать российские баллистические ракеты.

Всего за последнюю неделю Россия, по данным Зеленского, применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет разных типов.