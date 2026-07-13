Европейские страны совместно с Украиной создали коалицию по борьбе с баллистическими ракетами

Десять европейских стран совместно с Украиной создают коалицию по борьбе с баллистическими ракетами. Ее флагманским проектом станет разработка новых технологий противоракетных комплексов по всей Европе. Декларацию опубликовал Елисейский дворец.

В коалицию войдут десять стран: Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Великобритания и Украина. В декларации отмечается, что она остается открытой для вступления и других европейских государств.

Страны будут проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Члены коалиции подчеркивают, что она носит исключительно оборонительный характер:

«Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и отражения будущих ракетных угроз... [Эти решения] дополнят существующие системы противоракетной обороны, включая уже приобретенные или подлежащие приобретению странами-участницами. Объединяя нашу оборонно-промышленную базу, наши исследования и наш оперативный опыт, мы стремимся создать общий потенциал противоракетной обороны для Европы и поддержать соответствующие мероприятия. Мы делаем это не против какого-либо народа, а в защиту своих собственных».

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал создание коалиции:

«Сильные и достаточные антибаллистические возможности нужны, чтобы закончить войну России против Украины. Они не менее важны, чем дип- или миддлстрайки по [объектам] российской экономики войны или активные операции на передовой. Чем больше средств для перехвата российских баллистических ракет будет у Украины, тем выше вероятность того, что Путин сядет за стол переговоров».

Публикация декларации появилась в первый день визита Зеленского в Париж, где проходит встреча «Коалиции желающих».

Создание же самой коалиции произошло на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе. Вашингтон неоднократно требовал от европейских союзников по НАТО взять на себя бóльшую ответственность за безопасность континента. Как сообщали СМИ, Штаты намерены сократить количество истребителей и подлодок, отправляемых в Европу, но в то же время рассматривают возможность разместить в Европе дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.