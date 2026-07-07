Генсек НАТО призвал к «трансатлантической оборонно-промышленной революции», впервые открыто объявив о вступлении альянса в гонку вооружений

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к «трансатлантической оборонно-промышленной революции», фактически впервые открыто заявив о вступлении альянса в полноценную гонку вооружений. Выступая 7 июля на Форуме оборонной промышленности в рамках саммита НАТО в Анкаре, он потребовал перевести военную индустрию Запада в форсированный режим, передает корреспондент The Insider. Рютте заявил, обращаясь к представителям оборонных компаний:

«Гул станков должен превратиться в рев. Звучит драматично, но это выполнимо».

Угрозу, по словам Рютте, представляет прежде всего Россия, которая направляет на войну почти половину государственного бюджета, а на военные нужды работает не только ее оборонная промышленность, но и остальная индустрия. Он также привел пример Китая, который непрозрачно наращивает ядерный потенциал, и Северную Корею, расширяющую ядерную программу и снабжающую Россию. Иранские ядерная и ракетная программы, как отметил генсек, серьезно подорваны недавними действиями США, однако бдительность терять нельзя. «Эти страны все теснее сотрудничают друг с другом, и это должно тревожить нас всех. Уверяю вас, они не желают нам добра», — подчеркнул Рютте.

Генсек напомнил, что после прошлогоднего саммита в Гааге, где союзники обязались тратить на оборону 5% ВВП, европейские члены альянса и Канада увеличили военные расходы почти на 20% — дополнительно на $139 млрд. Еще $37 млрд за год вложено непосредственно в расширение оборонно-промышленной базы — в новые заводы, производственные линии и мощности. Дополнительных производственных площадей, по словам Рютте, хватило бы более чем на 2 тысячи футбольных полей, а уже к следующему году альянс сможет выпускать около 4 млн артиллерийских снарядов в год — почти вдвое больше, чем годом ранее.

От правительств Рютте потребовал долгосрочных заказов и «костра из бюрократических препон» в закупках и трансграничном регулировании, а от промышленности — готовности брать на себя больше рисков. Он объявил, что на саммите НАТО впервые публично обнародует консолидированный «сигнал спроса» — перечень потребностей альянса в вооружениях. Только в первый день форума, по его словам, были подписаны новые контракты на десятки миллиардов долларов — на системы ПВО, ударные средства, спутниковую связь, боеприпасы, дроны и средства борьбы с ними.

Ранее Рютте на фоне отказа Владимира Путина сесть за стол переговоров призвал молодых россиян не вступать в ряды армии, участвующей в войне против Украины, заявив, что в противном случае они рискуют оказаться среди десятков тысяч солдат, которые гибнут на фронте ежемесячно.