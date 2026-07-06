Генсек НАТО Рютте предупредил россиян, идущих воевать против Украины, что их ждет смерть

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне отказа Владимира Путина сесть за стол переговоров призвал молодых россиян не вступать в ряды армии, участвующей в войне против Украины, заявив, что в противном случае они рискуют оказаться среди десятков тысяч солдат, которые гибнут на фронте ежемесячно. С таким заявлением Рютте выступил в Анкаре в преддверии саммита альянса, отвечая на вопрос корреспондента The Insider о том, что должно произойти, чтобы Путин изменил свою позицию на переговорах.

Генсек НАТО поблагодарил американскую сторону за то, что она смогла возобновить диалог с российским лидером, — по его словам, действующий президент США с первых дней своего пребывания в должности начал выстраивать каналы связи с Путиным и добиться этого мог «только он». При этом Рютте признал, что не может предсказать, какие условия заставят Путина сесть за стол переговоров. Он сказал:

«Я думаю, никто в этой комнате не может это предсказать. Сложно заглянуть в скрытые умы и намерения».

Рютте перечислил факторы, которые, по его мнению, должны подталкивать Москву к переговорам, — трудности в российской экономике, удары украинских войск вглубь территории России по энергетической и оборонной промышленной инфраструктуре, а также растущие успехи украинской армии на поле боя. Генсек НАТО отметил, что Путин, несмотря на это, продолжает жертвовать жизнями собственных солдат в масштабах, которые он назвал безумием.

По словам Рютте, ежемесячные потери российской армии составляют до 35 тысяч человек. Он подчеркнул, что за этой цифрой стоят реальные семьи, которые теряют своих близких. Обращаясь напрямую к молодым мужчинам в России, генсек НАТО призвал их дважды подумать перед тем, как присоединиться к военным действиям, — по его словам, велика вероятность, что именно они окажутся в числе погибших в ближайшие месяцы.

Саммит НАТО, в кулуарах которого прозвучало заявление Рютте, проходит в турецкой столице Анкаре — там же лидеры альянса рассчитывают обсудить дальнейшую дипломатическую динамику вокруг войны в Украине, включая личную встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.