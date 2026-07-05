Трамп поговорил с Зеленским и Путиным в День независимости США. Киев говорит о шансе завершить войну, Москва ждет Уиткоффа и Кушнера

Президент США Дональд Трамп 4 июля, в День независимости США, поочередно провел телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Они обсудили войну в Украине и продолжение дипломатических контактов.

Зеленский сообщил, что поздравил Трампа и американцев с Днем независимости и поблагодарил США за помощь Украине «от „Джавелинов“ и „Пэтриотов“ до политической поддержки». По словам украинского президента, во время разговора они обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия. Зеленский договорился продолжить разговор с Трампом лично во время саммита НАТО в Анкаре:

«Я благодарен всем американцам, которым не безразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение. Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение».

О телефонном звонке Путина Трампу рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Путин поздравил Трампа и американцев с Днем независимости и «напомнил о вкладе России в становление американской государственности». Лидеры отметили важность «общих страниц истории» и союзничества во время Второй мировой войны.

Это был уже четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала года. На этом фоне ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут приехать в Россию до конца августа, однако конкретных дат пока нет. В Белом доме официально о содержании разговора Трампа с Зеленским и Путиным пока не сообщали.

Накануне Кремль опубликовал письмо Путина Трампу по случаю 250-летия независимости США. В нем российский правитель назвал Трампа «дорогим Дональдом», пожелал ему и его близким «здоровья, благополучия и успехов», а американским гражданам — «счастья и процветания». Путин также заявил, что Россия «безоговорочно поддержала североамериканских колонистов» в борьбе против британского владычества.

В письме Путин отдельно напомнил, что Россия и США были союзниками в двух мировых войнах и «вместе избавили человечество от ужасов нацизма». В последние годы российские власти все чаще сопровождают упоминания о союзничестве СССР и США во Второй мировой войне оговорками о том, что ленд-лиз был «платной услугой», а СССР «все равно бы победил» без помощи союзников.