«Желаю американским гражданам — счастья и процветания» — Путин в письме Трампу по случаю 250-й годовщины независимости США

Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов. Текст письма опубликован на сайте Кремля.

В обращении Путин называет Трампа «дорогим Дональдом» и пишет, что подписание Декларации независимости США стало «важной вехой мировой истории». Он также утверждает, что Россия тогда «безоговорочно поддержала североамериканских колонистов» в борьбе против британского владычества:

«Желаю тебе, Дональд, и твоим близким здоровья, благополучия и успехов, а всем американским гражданам ‒ счастья и процветания».

Путин напомнил, что Россия и США были союзниками в двух мировых войнах и «вместе избавили человечество от ужасов нацизма». По его словам, Москва и Вашингтон как две крупнейшие ядерные державы несут «особую ответственность» за глобальную безопасность и стабильность.

Российский президент также заявил, что восстановление «конструктивных, равноправных и взаимовыгодных» связей между Москвой и Вашингтоном отвечает интересам не только России и США, но и «всего мирового сообщества».

4 июля в США отмечают День независимости — главный национальный праздник страны. Он связан с принятием Декларации независимости в 1776 году, когда тринадцать британских колоний объявили о разрыве с Великобританией. В 2026 году США отмечают 250-летие этого события.

Российская империя не вступала в войну за независимость США на стороне колоний и не признавала их государственность до окончания конфликта. При этом Екатерина II отказалась отправлять войска на помощь Британии, а в 1780 году выступила с инициативой вооруженного нейтралитета, которая осложнила британскую морскую блокаду.

В официальной российской риторике роль США во Второй мировой войне обычно не отрицают напрямую: Кремль признает, что Вашингтон был союзником СССР по антигитлеровской коалиции и поставлял помощь по ленд-лизу. Однако в последние годы российские власти все чаще сопровождают это оговорками, в том числе подчеркивают, что ленд-лиз был «платной услугой» и что Россия рассчиталась за поставки, а СССР «все равно бы победил» без помощи союзников.