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Новости

Вэнс заявил, что США и НАТО призывали Украину не переходить в наступление

The Insider
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Администрация Дональда Трампа выступала за то, чтобы Украина придерживалась «максимально оборонительной» стратегии вместо масштабных наступлений. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Times:

«Администрация Трампа делала упор на то, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны быть максимально сосредоточены на обороне. Этот подход принес гораздо больше результатов, потому что обороняться легче, чем наступать. Он позволил украинцам немного лучше использовать свое тактическое преимущество. Откровенно говоря, русские сейчас находятся в положении, когда то, чего они могут добиться продолжением наступательных операций, исчезающе мало — и приближается к нулю. Это вполне может создать пространство, необходимое нам, чтобы положить этому конец. 

Русские платят очень высокую цену за каждый квадратный километр, который они получают. И я думаю, это потому, что Соединенные Штаты и НАТО призывали Украину больше сосредоточиться на обороне — и это доказало свою эффективность».

Вэнс также назвал украинское контрнаступление 2023 года «стратегической и тактической катастрофой». 

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